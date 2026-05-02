Bortoletót kizárták a miami sprintversenyről – hivatalos

2026.05.02. 21:30
Bortoletót technikai szabálysértés miatt diszkvalifikálták a miami sprintversenyről (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy a Formula–1-es Miami Nagydíj sprintversenyén eredetileg tizenegyedikként célba érő Gabriel Bortoletót utólag kizárták az eseményről technikai szabálysértés miatt.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a szombati sprintversenyt követően indított vizsgálatot Gabriel Bortoleto ellen, miután az autója fennakadt az egyik technikai ellenőrzésen. A szövetség nem sokkal az időmérő kezdete előtt hivatalos közleményben tudatta, hogy a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban foglalt maximálisan megengedett értéket, ami technikai szabálysértésnek számít, és kizárást von maga után. Az Audi brazil pilótája ennek értelmében elvesztette a 11. helyét, s a mögötte lévők egy-egy pozícióval előrébb lépnek. 

A német motorgyártó sprintversenye ezzel teljes kudarcba fulladt, hiszen Bortoleto csapattársa, Nico Hülkenberg még elindulni sem tudott, mert mér a rajtrácsra vezető úton elfüstölt alatta az autó.  

MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes 19 kör
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes3.766 mp h.19
  3.Charles LeclercmonacóiFerrari6.25119
  4.George RussellbritMercedes12.95119
  5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford13.63919
  6.Kimi AntonelliolaszMercedes13.77719
  7.Lewis HamiltonbritFerrari21.66519
  8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.52519
  9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford35.34619
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes36.97019
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari56.97219
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari57.36519
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes58.50419
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford59.35819
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1'16.06719
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1'16.69119
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1'17.62619
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1'28.17319
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1'29.59719
 Arvid Lindbladbrit Racing Bulls-Ford
 Nico HülkenbergnémetAudi
*: az eredetileg 11. helyen célba érő Gabriel Bortoletót (brazil, Audi) utólag technikai szabálysértés miatt kizárták. 

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli23575
  2. George Russell12568
  3. Charles Leclerc2555
  4. Lewis Hamilton1543
  5. Lando Norris433
  6. Oscar Piastri1328
  7. Oliver Bearman317
  8. Pierre Gasly416
  9. Max Verstappen316
10. Liam Lawson310
11. Isack Hadjar14
11. Arvid Lindblad14
13. Carlos Sainz12
14. Gabriel Bortoleto12
15. Esteban Ocon11
16. Franco Colapinto11
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes143
  2. Ferrari98
  3. McLaren-Mercedes61
  4. Red Bull-Ford20
  5. Haas-Ferrari18
  6. Alpine-Mercedes17
  7. Racing Bulls-Ford14
  8. Williams-Mercedes2
  9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Az FIA esőveszélyt hirdetett Miamiban, előrébb hozhatják a verseny rajtját

A futam idejére záporokat és villámlással kísért zivatarokat jósolnak, ami veszélybe sodorhatja az esemény megrendezését.

 

Antonelli Miamiban is pole pozícióban; Verstappen az első rajtsorba repítette a Red Bullt

Az FIA esőveszélyt hirdetett Miamiban, előrébb hozhatják a verseny rajtját

Kettős McLaren-siker a miami sprintversenyen! Leclerc harmadik a Ferrarival

Alonso és Stroll is megkapta a rajtengedélyt a miami sprintversenyre

A Mercedest meglepte a McLaren és a Ferrari előrelépése; a Red Bull örül, hogy lerázta a középmezőnyt

Elhunyt Alex Zanardi autóversenyző és paralimpiai bajnok

Az FIA bizarr hibát követett el – Albon büntetést kapott a miami sprintidőmérő után

Maratoni szünet után Miamiban új bajnokság indul

