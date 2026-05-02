Bortoletót kizárták a miami sprintversenyről – hivatalos
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a szombati sprintversenyt követően indított vizsgálatot Gabriel Bortoleto ellen, miután az autója fennakadt az egyik technikai ellenőrzésen. A szövetség nem sokkal az időmérő kezdete előtt hivatalos közleményben tudatta, hogy a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban foglalt maximálisan megengedett értéket, ami technikai szabálysértésnek számít, és kizárást von maga után. Az Audi brazil pilótája ennek értelmében elvesztette a 11. helyét, s a mögötte lévők egy-egy pozícióval előrébb lépnek.
A német motorgyártó sprintversenye ezzel teljes kudarcba fulladt, hiszen Bortoleto csapattársa, Nico Hülkenberg még elindulni sem tudott, mert mér a rajtrácsra vezető úton elfüstölt alatta az autó.
MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|19 kör
|2.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|3.766 mp h.
|19
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|6.251
|19
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|12.951
|19
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|13.639
|19
|6.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|13.777
|19
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|21.665
|19
|8.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.525
|19
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|35.346
|19
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|36.970
|19
|11.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|56.972
|19
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|57.365
|19
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|58.504
|19
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|59.358
|19
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1'16.067
|19
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1'16.691
|19
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1'17.626
|19
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1'28.173
|19
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1'29.597
|19
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|–
|–
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|–
|–
|*: az eredetileg 11. helyen célba érő Gabriel Bortoletót (brazil, Audi) utólag technikai szabálysértés miatt kizárták.
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|2
|3
|5
|75
|2.
|George Russell
|1
|2
|5
|68
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|5
|55
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|5
|43
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|4
|33
|6.
|Oscar Piastri
|–
|1
|3
|28
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|9.
|Max Verstappen
|–
|–
|3
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|1
|2
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|16.
|Franco Colapinto
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|143
|2.
|Ferrari
|98
|3.
|McLaren-Mercedes
|61
|4.
|Red Bull-Ford
|20
|5.
|Haas-Ferrari
|18
|6.
|Alpine-Mercedes
|17
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|2
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00