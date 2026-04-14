Talán majd vasárnap – Malonyai Péter jegyzete

Cammogva igyekezett egyről a kettőre jutni a Fradi a keddre halasztott Puskás elleni bajnokin. A fékezett habzást csak a lendületes játékra vágyó néző vethette a futballisták szemére, szakmailag ugyanis úgy ahogy rendben volt a módi, hiszen így is el-eljutott ellenfele kapuja elé, miközben a felcsútiak apró, kellemetlen faultokkal igyekeztek tovább lassítani a bajnokaspiránst.

Mert mi lehetne más célja a Ferencvárosnak, mint az újabb első hely, sorrendben a nyolcadik? Hogy a futballszerető kívülálló ehhez mindent elsöprő sebességet társít, folyamatos gólra törést, azt tudjuk be a szép emlékeknek, a futballtradícióknak. A sors ugyanakkor mintha az elvárhatót támogatta volna, vagy éppen ébresztőt kívánt fújni, ugyanis Toon Raemaekers ügyetlenségéből Lukács Dániel gólt érően szólózhatott. Aztán a korábbi érdemek érdemeltek jutalmat, legalábbis így gondolta a VAR, az oly pompás technika ezúttal is felülírta a láthatót, hosszas gondolkodás után gólt adományozott Lenny Josephnek. A Fradi pedig szinte azonnal gondoskodott róla, hogy ne legyen vita (Gabi Kanikovszki), így a szünetben ott tartottak a felek (2–1), ahová egy jó meccsen is eljuthattak volna – érvényesítve a papírformát.

A szünet után sokáig a legnagyobb nyugalomban egykapuzott a Ferencváros, a Puskás igyekezetéből különösebb izgalmakra nem tellett, hol ebbe, hol abba bele-belerúgtak a játékosok, de szinte csak muszájból, a hangulatot ez sem fokozta. Az sem, hogy néha-néha meglódul(hat)tak. Hogy miért az utolsó percekben kezdtek el rohanni, az ő titkuk. Aztán mint mindennek, ennek a meccsnek is vége lett, összefoglalva: semmi különös.

Történt, ami történt, túl vagyunk rajta, vasárnap pedig magasabb szinten lesz érdekelt a Fradi, hiszen Győrben lép fel, a bajnoki kihívónál, a győriek pedig alapból élénkebb ritmusban futballoznak, mint a keddi fellépők. Persze majd meglátjuk, de jó tudni, hogy éppen úgy a tabella első és második helyezettje ütközik meg, mint most az Üllői úton – az előző bajnokság végén ugyebár: 1. Ferencváros, 2. Puskás Akadémia.

Tanulság? Ne a számoknak higgyünk – a szemünknek.

