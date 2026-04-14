Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t

2026.04.14. 18:35
Fotó: Árvai Károly
A labdarúgó NB I 26. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros hazai pályán 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. Az első harminc percben a kaput sem találták el a csapatok, majd szinte a semmiből szerzett vezetés a PAFC. A Fradi még az első félidőben fordított, a második félidőt pedig lehozta kapott gól nélkül. A zöld-fehérek győzelmükkel a tabella élére álltak, de csak több győzelmük miatt előzik meg azt az ETO-t, amelynek otthonában vasárnap lépnek pályára.

 

LABDARÚGÓ NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1) 
Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)

UTOLÉRNI AZ ETO-T, átvenni a vezetést a táblázaton. Csakis ezzel a céllal vághatott neki a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Bragával vívott párharc visszavágója miatt elhalasztott 26. fordulóbeli bajnokinak, és nem zárható ki, hogy volt, aki talált hasonlóságot az egy évvel ezelőtti helyzethez képest. Annyiból feltétlenül, hogy az FTC akkor is a bajnoki címért harcolt, ám nem az ETO-val, hanem éppen felcsúti riválisával, és éppúgy négy forduló volt hátra az idényből, mint most van. Az a mérkőzés 1–1-es döntetlent hozott a Groupama Arénában, a címvédőnek megmaradt a hárompontos előnye, amit ha nem is könnyen, de megőrzött a bajnoki évad végéig, és sorozatban hetedszer is aranyérmet ünnepelhetett. Hogy a nyolcadikért zajló versenyben ne kerüljön lépéshátrányba, a pótolt találkozón három pontra volt szüksége, ám mindenki tisztában lehetett vele, a Fejér megyei együttes sokszor megtréfálta már, legutóbb éppen a bajnokság első körében, augusztus 16-án, amikor is Szappanos Péter bravúrjainak és Lukács Dániel két góljának (is) köszönhetően 2–1-re nyerni tudott a fővárosban. 

A két vezetőedző, Robbie Keane és Hornyák Zsolt egyaránt négy helyen változtatott a hétvégi fordulóhoz képest, a hazaiaknál a DVTK elleni 3–1-es bajnokin megsérülő Bamidele Yusuf és Elton Acolatse a keretbe sem került be. A Puskás Akadémia késése miatt öt percet csúszva kezdődött a találkozó, amely rengeteg apró szabálytalanságot hozott, így a támadásépítések korán elhaltak. A Puskás Akadémia nem engedte kibontakozni ellenfelét, már a saját térfelén letámadta, és bizony egészen a játékrész közepéig kellett várni az első nagyobb hazai lehetőségre, ám akkor Toon Raemaekers fejesénél a léc kisegítette a vendégeket. Az első igazán veszélyes kontráját góllal fejezte be a vendégcsapat: Laros Duarte indításánál a belga középhátvéd nem tudta elrúgni a labdát, Lukács Dániel kapura húzott, és nem hibázta el a ziccert. Nem sokáig tartott ki a felcsútiak előnye, Kristoffer Zachariassen fejesénél Szappanos Péter még bravúrral védett, ám Lenny Joseph közvetlen közelről a kapuba lőtte a labdát, s bár a VAR hosszasan vizsgálta a találatot, középkezdéssel folytatódott a mérkőzés. A csattanó a hajrában jött el, Callum O’Dowda beadásánál nem tudtak felszabadítani a vendégvédők, Gavriel Kanikovszki pedig a tizenhatoson belülre lépve jobbal a bal sarokba zúdította a Ferencváros vezető gólját. 

A második félidőben eltelt úgy húsz perc, hogy egy veszélyes Lenny Joseph-lövésen kívül a Fradinak nem volt lehetősége az előny megduplázására, a Puskás Akadémiának pedig nem akadt lehetősége az egyenlítésre. Robbie Keane szánta el magát először változtatásra, ám helyzet a felcsúti csapat előtt adódott: Laros Duarte szabadrúgása után Wojciech Golla fejelhetett és bizony Dibusz Dénesnek bravúrt kellett bemutatnia. A hajrában villámgyors kontraakció végén Nagy Zsolt lőhetett jó helyzetből, ám Cebrail Makreckis blokkolni tudott. S mert az eredmény nem változott, a Ferencváros utolérte az ETO-t, és négy fordulóval a befejezés előtt több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a táblázaton. Ezek után vasárnap még izgalmasabbnak, tüzesebben ígérkezik a győri aranyrangadó az ETO FC ellen.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Kisvárda291171133–42–9 40 
7. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
8. Újpest FC291071240–46–6 37 
9. Nyíregyháza Spartacus29981240–46–6 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 

 

FTC NB I Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia labdarúgó NB I Fradi NB I 26. forduló PAFC Ferencváros Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

NB I: döntött az MLSZ, jön az osztályozó

Labdarúgó NB I
1 órája

Saját magán kívül a Rangersön és a Sahtaron múlhat, hogy egyenes ági BL-főtáblás lesz-e a Ferencváros

Bajnokok Ligája
6 órája

Újra élre állhat a Ferencváros – ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor

Labdarúgó NB I
8 órája

Bognár István visszatérése növelheti az MTK bennmaradási esélyeit

Labdarúgó NB I
8 órája

Temesvári Attila védőként az egyik legeredményesebb Szpari-játékos

Labdarúgó NB I
9 órája

„Az volt a legfájdalmasabb…” – a Metz vezetőedzője jól emlékszik az FTC elleni 2023-as negyeddöntős BL-búcsúra

Kézilabda
10 órája

Gruber Zsombor: Ha valaki, én ismerem a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
12 órája

Nem született gól Kisvárdán, a DVSC egy pontot szerezve is újra harmadik a tabellán

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik