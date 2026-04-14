Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t

LABDARÚGÓ NB I

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)

UTOLÉRNI AZ ETO-T, átvenni a vezetést a táblázaton. Csakis ezzel a céllal vághatott neki a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Bragával vívott párharc visszavágója miatt elhalasztott 26. fordulóbeli bajnokinak, és nem zárható ki, hogy volt, aki talált hasonlóságot az egy évvel ezelőtti helyzethez képest. Annyiból feltétlenül, hogy az FTC akkor is a bajnoki címért harcolt, ám nem az ETO-val, hanem éppen felcsúti riválisával, és éppúgy négy forduló volt hátra az idényből, mint most van. Az a mérkőzés 1–1-es döntetlent hozott a Groupama Arénában, a címvédőnek megmaradt a hárompontos előnye, amit ha nem is könnyen, de megőrzött a bajnoki évad végéig, és sorozatban hetedszer is aranyérmet ünnepelhetett. Hogy a nyolcadikért zajló versenyben ne kerüljön lépéshátrányba, a pótolt találkozón három pontra volt szüksége, ám mindenki tisztában lehetett vele, a Fejér megyei együttes sokszor megtréfálta már, legutóbb éppen a bajnokság első körében, augusztus 16-án, amikor is Szappanos Péter bravúrjainak és Lukács Dániel két góljának (is) köszönhetően 2–1-re nyerni tudott a fővárosban.

A két vezetőedző, Robbie Keane és Hornyák Zsolt egyaránt négy helyen változtatott a hétvégi fordulóhoz képest, a hazaiaknál a DVTK elleni 3–1-es bajnokin megsérülő Bamidele Yusuf és Elton Acolatse a keretbe sem került be. A Puskás Akadémia késése miatt öt percet csúszva kezdődött a találkozó, amely rengeteg apró szabálytalanságot hozott, így a támadásépítések korán elhaltak. A Puskás Akadémia nem engedte kibontakozni ellenfelét, már a saját térfelén letámadta, és bizony egészen a játékrész közepéig kellett várni az első nagyobb hazai lehetőségre, ám akkor Toon Raemaekers fejesénél a léc kisegítette a vendégeket. Az első igazán veszélyes kontráját góllal fejezte be a vendégcsapat: Laros Duarte indításánál a belga középhátvéd nem tudta elrúgni a labdát, Lukács Dániel kapura húzott, és nem hibázta el a ziccert. Nem sokáig tartott ki a felcsútiak előnye, Kristoffer Zachariassen fejesénél Szappanos Péter még bravúrral védett, ám Lenny Joseph közvetlen közelről a kapuba lőtte a labdát, s bár a VAR hosszasan vizsgálta a találatot, középkezdéssel folytatódott a mérkőzés. A csattanó a hajrában jött el, Callum O’Dowda beadásánál nem tudtak felszabadítani a vendégvédők, Gavriel Kanikovszki pedig a tizenhatoson belülre lépve jobbal a bal sarokba zúdította a Ferencváros vezető gólját.

A második félidőben eltelt úgy húsz perc, hogy egy veszélyes Lenny Joseph-lövésen kívül a Fradinak nem volt lehetősége az előny megduplázására, a Puskás Akadémiának pedig nem akadt lehetősége az egyenlítésre. Robbie Keane szánta el magát először változtatásra, ám helyzet a felcsúti csapat előtt adódott: Laros Duarte szabadrúgása után Wojciech Golla fejelhetett és bizony Dibusz Dénesnek bravúrt kellett bemutatnia. A hajrában villámgyors kontraakció végén Nagy Zsolt lőhetett jó helyzetből, ám Cebrail Makreckis blokkolni tudott. S mert az eredmény nem változott, a Ferencváros utolérte az ETO-t, és négy fordulóval a befejezés előtt több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a táblázaton. Ezek után vasárnap még izgalmasabbnak, tüzesebben ígérkezik a győri aranyrangadó az ETO FC ellen.

