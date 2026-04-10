Sorozatban harmadszor rabolna pontot a DVTK az Üllői útról; kedvenc ellenfeléhez utazik az ETO



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 29. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC

♦ A 10. találkozójuk jön az élvonalban, és eddig a győriek háromszor annyi győzelmet arattak, mint a felcsútiak, az örökmérleg ugyanis 2 Puskás Akadémia-diadal, 1 döntetlen, 6 ETO-siker. Csupán 2 olyan találkozójuk volt, amelyen mindkét csapat betalált, így a gólátlag is rendkívül alacsony, mindössze 2.2/mérkőzés.

♦ A győriek 4-es győzelmi sorozatban vannak ebben a párharcban, ráadásul úgy nyertek mindig legalább két góllal, hogy közben gólt sem kaptak a felcsútiaktól. A zöld-fehérek algériai támadója, Nadir Benbuali ebben a bajnokságban mind a két meccsen betalált egyszer a PAFC kapujába.

♦ A Pancho Arénában eddig 4 bajnokin csaptak össze, és még sohasem ikszeltek, ráadásul a felcsútiak is csak egyszer tudtak nyerni, még 2014 októberében 2–1-re. A győri győzelmek száma ezzel szemben három: 2014 májusában 1–0, 2024 decemberében Nadir Benbuali góljával, valamint Claudiu Bumba duplájával 3–0, tavaly szeptemberben pedig 2–0 volt az eredmény a vendég Rába-partiak javára.

♦ A Puskás Akadémia 3 forduló (1 iksz, 2 vereség) után tért vissza a győztes útra, ráadásul úgy tudott 2–1-re nyerni Diósgyőrben, hogy a 85. percig vesztésre állt. Ebben a kiírásban harmadszor tudott hátrányból fordítani.

♦ A legutóbbi 15 bajnokijából – 3 döntetlen mellett – csak egyet vesztett el a tabella élén álló ETO: négy körrel ezelőtt Zalaegerszegen maradt alul 2–1-re.

♦ A felcsútiak házigazdaként 9 ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint vendégként (15, illetve 24), a hazai tabellán 4–3–6-os mérleggel csak a 10. helyet foglalják el.

♦ Az ETO éppen pontjainak a felét zsebelte be vendégként (56-ból 28-at), 8–4–2-es mutatójával második a vendégtáblázaton.

FERENCVÁROSI TC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ 1940 óta 112 összecsapásuk volt az élvonalban, az örökmérleg a ferencvárosiak nagy fölényét mutatja: 71 FTC-siker, 20 iksz, 21 diósgyőri győzelem, a zöld-fehérek góljainak száma több mint kétszer annyi (233–112).

♦ 2024 és 2025 ősze között a bajnoki párharcuk során először játszott egymás után 3 döntetlent a két csapat (3–3, 1–1, 2–2). A sorozat tavaly decemberben szakadt meg, amikor a fővárosiak ballábas középső védőjük, Szalai Gábor közelről, jobbal bekotort góljával tudtak 1–0-ra nyerni Diósgyőrben.

♦ A DVTK 59 kísérletből csupán ötször tudta idegenben legyőzni a Ferencvárost: 1941-ben (0:1), 1972-ben (0–1), 1998-ban (3–4), 2009-ben (0–3-mal igazolták a 69. percben 1–3-as állásnál félbeszakadt találkozót) és 2021-ben (0–1). Házigazdaként 44-szer diadalmaskodtak a zöld-fehérek, 10-szer pedig egy pontot vittek el a diósgyőriek, többek között a legutóbbi két alkalommal. 2024 novemberében úgy ikszeltek, hogy a miskolciak már 3 góllal vezettek (!) a Groupama Arénában, tavaly szeptemberben pedig 2–0-s előnyben voltak a szünetben, majd a duplázó Gruber Zsombor csak a 91. percben tudott egyenlíteni.

♦ Az FTC a legutóbbi 5 bajnokiján nem kapott ki, és mivel közben 4 győzelem mellett csak egyszer, Kisvárdán vesztett pontokat (1–1), vezeti a formatabellát.

♦ A DVTK Nebojsa Vignjevics vezetőedzői kinevezése óta ezzel szemben még nyeretlen. Egyedül az MTK elleni budapesti bemutatkozáson szerzett pontot (1–1), a legutóbbi 3 bajnokiját pedig úgy vesztette el, hogy közben 2–9-es gólkülönbséget hozott össze. Vasárnap hiába vezetett odahaza a 85. percig, 2–1-re alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben.

♦ A Ferencváros pontjainak kevesebb mint egyharmadát gyűjtötte be odahaza, 53-ból 17-et, a mérlege 5–2–5, amellyel csupán 8. a hazai tabellán.

♦ Vendégként a Diósgyőr produkálta eddig a legrosszabb mutatókat, a mérlege 2–3–9, látogatóként a legutóbbi 11 fellépéséből csak egyet zárt győzelemmel, február 14-én Pakson (2–1).

SZOMBAT

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–ÚJPEST FC

♦ Csupán kétszer találkoztak az NB I-ben. Szeptemberben Mezőkövesden 2–0-ra nyert az abszolút újonc Kazincbarcika, amely akkor aratta első győzelmét az élvonalban. Decemberben a Szusza-stadionban úgy nyertek Joao Nunes 84. perces góljával 2–1-re a lila-fehérek, hogy Mihajlo Meszhi kiállítása miatt a 80. perctől emberelőnyben játszottak. Érdekesség, hogy a borsodiaktól Ubochioma Meshack mindkét találkozón betalált az újpestiek kapujába.

♦ A Magyar Kupában 2012 őszén a Kiprich József vezetőedző által irányított NB II-es Barcika hazai pályán elért 2–1-es győzelmével kiejtette az élvonalbeli Újpestet.

♦ Az utolsó Kazincbarcika az előző 8 bajnokijából 7-et elvesztett, a kivételt 3 körrel ezelőtt a DVTK elleni miskolci 4–0-s siker jelenti. Hátránya 12 pont a 10. MTK-hoz képest, ezért ha a lemaradása a hétvégén tovább nő, a borsodi együttes már matematikailag is biztos kieső.

♦ Az Újpest győzelme a múlt héten egy 95. percben bekapott góllal szállt el az MTK ellen (2–2). A lila-fehér együttes így már 2 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 1 vereség), a legutóbbi 5 bajnokijából pedig csupán egyszer tudta begyűjteni a három pontot, március 14-én hazai pályán a Kisvárda ellen (2–1).

♦ A Barcika pályaválasztóként több mutató alapján is utolsó a mezőnyben: övé a legkevesebb győzelem (2), szerzett gól (11) és pont (7), a legtöbb vereség (11) és kapott gól (29), valamint a legrosszabb gólkülönbség (–18).

♦ A lila-fehérek 4–3–6-os mérlegükkel nyolcadikok a vendégtabellán. A Szélesi Zoltán irányításával lejátszott 4 tavaszi idegenbeli meccsükön azonban nemcsak nyeretlenek, hanem a szezonnyitó nyíregyházi 1–1 után a legutóbbi 3-at el is vesztették.

MTK BUDAPEST–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ A két kék-fehér csapat 85. összecsapása következik az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, összességében még mindig a fővárosiak az eredményesebbek: 36 MTK-siker, 19 döntetlen, 29 ZTE-győzelem.

♦ Az egerszegiek immár 7 bajnoki óta nyeretlenek az MTK ellen, máig utoljára 2023 augusztusában, hazai pályán sikerült legyűrniük a fővárosi csapatot (2–1). Az előző 6 egymás elleni találkozójukból 4 is döntetlen lett, ami azért érdekes, mert előtte 33 bajnoki mérkőzésen át egyszer sem ikszeltek. Decemberben, Horváth Dávid vezetőedző távozása előtti utolsó mérkőzésén, Zalaegerszegen úgy végeztek 1–1-re, hogy a házigazdák az azóta távozott Klausz Milán góljával a 91. percben egyenlítettek.

♦ A fővárosban 41 NB I-es találkozójuk volt már, eddig 22-szer győztek a hazaiak, 9-szer ikszeltek, míg a ZTE 10-szer tudott győztesen távozni. Ez legutóbb több mint három éve, 2022 februárjában sikerült a zalaiaknak (0–2), az MTK abban az idényben kiesett az élvonalból. Tavaly szeptemberben az Új-Hidegkuti-stadionban Molnár Ádin hajrában lőtt góljával nyert 1–0-ra az MTK.

♦ A fővárosi kék-fehérek legutóbb a csereként beállt Jurek Gábor góljával a 95. percben mentettek meg egy pontot az Újpest otthonában (2–2), ez már a 6. alkalom volt ebben a bajnokságban, hogy hátrányból döntetlent értek el. Ugyanakkor tovább folytatódott Pinezits Máté együttesének nyeretlensége, ami már 9 forduló óta tart (5 iksz, 4 vereség) – az MTK-é jelenleg a leghosszabb győzelem nélküli széria az NB I-ben.

♦ A ZTE a múlt héten a második félidőben lőtt gólokkal gyűrte le a Kisvárdát (2–0), ez már zsinórban a 8. bajnokija volt, amelyen megőrizte a veretlenségét (5 diadal, 3 iksz), és több rekordot is felállított. Egyrészt a Debrecent jobb gólkülönbségével megelőzve feljött a 3. helyre, amilyen előkelő pozícióban legutóbb 2022 júliusában volt. Továbbra is vezeti a tavaszi tabellát, illetve elérte a 45 pontot, amire a 2019-es feljutása óta még sosem volt képes.

♦ Az MTK 5–3–6-os mérlegével a középmezőnyben van a hazai táblázaton, bár az előző 6 otthoni meccsén képtelen volt nyerni. Legutóbb november 9-én a DVSC-t tudta két vállra fektetni (3–0), azóta viszont csak 2 döntetlent hozott össze.

♦ A Zalaegerszeg 5–5–3-as mutatójával úgy 6. a vendégtabellán, hogy a legutóbbi 7 idegenbeli bajnokiján nem kapott ki (4 győzelem, 3 döntetlen). Látogatóként legutóbb november 2-án, Debrecenben maradt alul (1–2).

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC

♦ Az eddigi 13 NB I-es találkozójuknak több mint a fele, 7 a paksiak győzelmét hozta, 4 döntetlen és 2 nyíregyházi siker mellett.

♦ A tolnai együttes a legutóbbi 3 egymás elleni meccsükön veretlen maradt a szabolcsiakkal szemben (2 győzelem, 1 iksz), de az előző 10-ből is csak egyet veszített el. Decemberben Tóth Barna duplájával hazai pályán 2–1-re nyert a Paks.

♦ Nyíregyházán 6-szor csaptak össze az NB I-ben, és a Szparinak még csak egyszer, 2024 novemberében sikerült begyűjtenie a három pontot: többek között – a korábban fél évet Pakson is eltöltött – Beke Péter duplájával nyert 4–2-re. A másik 5 találkozóból 2 tolnai diadallal, 3 pedig döntetlennel zárult, köztük a tavaly szeptemberi, amikor Hahn János gólját Bright Edomwonyi a 86. percben egalizálta (1–1).

♦ A Nyíregyháza veretlenül letudott 2 bajnoki mérkőzése (1 diadal, 1 döntetlen) után a múlt héten a listavezető ETO otthonában 1–0-ra alulmaradt, de még így is csak a 2. vereségét szenvedte el a tavasz során: korábban a második FTC-től kapott még ki (1–3). 2026-ban már 18 pontnál jár, ami 4-gyel több mint amennyit az egész őszi szezon során összeszedett.

♦ A Paks legutóbb saját közönsége előtt 5–1-re kiütötte a Kazincbarcikát, ezzel már 4 forduló óta veretlen (2 iksz után 2 győzelem). Bognár György együttese az idény során harmadszor jutott 5 gólig, összességében pedig már 54 találatnál jár, ami az ETO-val holtversenyben a legtöbb most az NB I-ben.

♦ A Szpari a 32 pontjának kevesebb mint a felét, 14-et zsebelt be pályaválasztóként, a mérlege 3–5–6 és a harmadik legtöbb gólt kapva (26) csak utolsó előtti a hazai táblázaton.

♦ A Paks 6–4–4-es mutatójával és a második legkevesebb kapott góljával (14) a középmezőnyben tanyázik a vendégtabellán. A legutóbbi 2 házon kívüli fellépésén úgy szerzett 4 pontot, hogy közben gólt sem kapott (0–0 Újpesten, majd 2–0 az MTK otthonában).

HÉTFŐ

KISVÁRDA MASTER GOOD–DEBRECENI VSC

♦ Eddig 17-szer ütköztek meg az élvonalban, és az örökmérleg teljesen kiegyenlített: mindkét csapat 7 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma 3. A gólkülönbség 23–20 a Loki javára.

♦ A párharc előző 3 felvonása az aktuális vendégcsapat győzelmével zárult, ebben az idényben mindkét gárda 1–0-ra verte meg a másikat, a decemberi összecsapásuk arról maradt emlékezetes, hogy a várdaiak bolgár légiósa, Toniszlav Jordanov a saját térfeléről ívelte be a labdát a kapuba.

♦ A Várkerti Stadionban ez lesz a 10. összecsapásuk, az első 4 találkozón nem termett babér a DVSC-nek: sorrendben 3–0, 1–0, 2–1 és 1–0 volt az eredmény a hazaiak szemszögéből. 2022 nyara óta viszont a Loki veretlen Várdán: 2 döntetlen mellett 3-szor nyert, legutóbb, tavaly szeptemberben a most műtét előtt álló Bárány Donát hajrában fejelt góljával.

♦ Az újonc Kisvárda mindössze 1 pontot kapart össze az előző 3 fordulóban, azt viszont éppen a bajnok FTC ellen szerezte meg (1–1). Ha most nem kap ki, matematikailag is bizonyossá válik az újonc bennmaradása.

♦ Ötös veretlenségi szériája (1 diadal, 4 iksz) szakadt meg vasárnap a Debrecennek a Ferencváros ellen odahaza (0–2). Sergio Navarro együttese az utóbbi időben visszaesett, hiszen az előző 7 bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, azt is Miskolcon, a nagy hátránnyal utolsó Barcika ellen (3–0).

♦ A Várda 7–3–4-es mérlegével az előkelő 3. helyet foglalja el a hazai táblázaton, az előző 4 otthoni bajnokijából 3-at megnyert és csak a Ferencváros ellen vesztett 2 pontot.

♦ A DVSC mindössze 2-szer kapott ki idegenben ebben a bajnokságban, ráadásul kizárólag a fővárosban (0–3 az MTK-nél, majd 1–2 Újesten). Emellett 6-szor nyert és 6-szor ikszelt és a forduló előtt a 3. helyet birtokolja a vendégtabellán.

A 29. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 10., péntek

17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió.) Vezeti: Káprály Mihály

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió.) Vezeti: Karakó Ferenc

Április 11., szombat

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió.)

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió.)

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió.)

Április 13., hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió.)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 28 16 8 4 54–28 +26 56 2. Ferencvárosi TC 27 16 5 6 52–28 +24 53 3. Zalaegerszegi TE 28 12 9 7 43–32 +11 45 4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41–34 +7 45 5. Paksi FC 28 12 8 8 54–39 +15 44 6. Puskás Akadémia 27 11 6 10 34–33 +1 39 7. Kisvárda 28 11 6 11 33–42 –9 39 8. Újpest FC 28 9 7 12 37–46 –9 34 9. Nyíregyháza Spartacus 28 8 8 12 38–46 –8 32 10. MTK Budapest 28 7 8 13 47–58 –11 29 11. Diósgyőri VTK 28 5 10 13 35–49 –14 25 12. Kazincbarcika 28 5 2 21 27–60 –33 17

A 26. forduló elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzését április 14-én pótolják.