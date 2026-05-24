A Debrecen legyőzésével biztossá tette bajnoki címét a Győri Audi ETO!

A mérkőzést megelőző percekben hatalmas molinó fogadta a Hódos Sportcsarnokban a volt válogatott Hornyák Dórát: a debreceniek 34 éves balátlövője – aki korábban a Győri ETO-ban is szerepelt – az idény végén visszavonul a kézilabdázástól, ezért járt a méltó fogadtatás a hazai szurkolóktól.

Hornyák Dórától elbúcsúztak (Fotó: Czinege Melinda)

A győriek azzal a tudattal érkeztek Debrecenbe, hogy már az utolsó forduló előtt biztossá tehetik a bajnoki címüket, amennyiben győznek a Loki vendégeként. Az első félidőben sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, sem a Debrecen, sem az ETO nem tudott komolyabb előnyt kiharcolni az eredményjelzőn. Először a 13. percben volt kétgólos különbség, ekkor 7–5-re vezetett a kisalföldi gárda, amely az ezt követő percekben ezzel a lendülettel három, sőt négy gólra is meglépett ellenfelétől.

A félidő hajrája azonban inkább a Debrecen számára alakult jobban, így harminc perc után csak 12–10-re vezetett az ETO. A debreceni szurkolókat ugyanakkor az állásnál jobban bántotta, hogy a válogatott Grosch Vivien egy szerencsétlen esés miatt megsérült az első félidő végén, s fájdalmas arccal, könnycseppek kíséretében hagyta el a játékteret. Nem volt meglepetés, hogy a későbbiekben már nem is tudta folytatni a játékot.

Bo van Wetering volt a győriek legjobbja a Loki ellen (Fotó: Czinege Melinda)

A második félidőben Hatadou Sako érkezett a győri kapuba, noha Szemerey Zsófi kimondottan jól védett az első félidőben. A világklasszis francia kapus azonban még egy szinttel megfejelte ezt a teljesítményt a második játékrész elején, ennek is volt köszönhető, hogy a 40. perchez érve a győriek ismét négygólos előnyben voltak – annak ellenére, hogy ekkor Dione Housheer már nem segíthette csapatát, az első félidőben ugyanis kötést kapott a lábára, s nem tudta folytatni a játékot.

A folytatásban volt, hogy a debreceniek feljöttek egy gólra, de amikor ez megtörtént, arra azonnal válaszolt az ETO. Az utolsó öt perc úgy kezdődött, hogy három góllal vezettek a vendégek, akik ezután már nem is engedték ki a győzelmet. A végén a búcsúzó Hornyák Dóra még értékesített egy hetest, a lelkes hazai szurkolósereg legnagyobb örömére, és ugyanígy örülhetett a lefújás után az ETO, amely 26–23-ra megnyerte az összecsapást.

A szokásos ünneplés a meccs után (Fotó: Czinege Melinda)

Az utolsó forduló eredményeitől függetlenül tehát a Győri Audi ETO már biztosan megvédte a címét az NB I-ben, s története során 19. alkalommal lett magyar bajnok. Ezen már az sem tud változtatni, hogy a Darja Dmitrijevát, Orlane Kanort, Laura Glausert, Vilde Ingstadot és Hársfalvi Júliát is nélkülöző Ferencváros – a papírformának megfelelően – 35–22-re legyőzte a NEKA-t, és már biztos, hogy a második helyen zárja a bajnokságot.

NŐI NB I

25. FORDULÓ

DVSC SCHAEFFLER–GYŐRI AUDI ETO KC 23–26 (10–12)

Debrecen, 2200 néző. Vezette: Altmár, Horváth M.

DEBRECEN: RYDE – Toublanc 5, HÁMORI 3, Tóvizi, Thorleifsdóttir 2, CSERNYÁNSZKI 2, Petrus 2. Csere: Placzek (kapus), SERCIEN-UGOLIN 4 (2), IIVANCOK-SOLTIC 3, Baranyi, Juhász K. 1, Vámos M., Grosch, HORNYÁK 1 (1). Edző: Szilágyi Zoltán

GYŐR: SZEMEREY – Hovden 3, Housheer 3 (2), ELVER 3, Dulfer, 1, De Paula 1, FODOR CS. 2. Csere: SAKO (kapus), KRISTIANSEN 2, Breistöl, Stanko 2 (1), Lagerquist, K. JÖRGENSEN 4 (3), VAN WETERING 5. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–3. 19. p.: 5–10. 26. p.: 9–10. 37. p.: 15–15. 47. p.: 17–21

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/3, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Gratulálok a Győrnek a meccs és a bajnokság megnyeréséhez. Büszke vagyok a csapatomra, mert jó meccset játszottunk az aranyérmes ellen. Egy-két védés, illetve hiba döntött. Csapatomat dicséri, hogy huszonhat gólon tartottuk az ETO-t. Hornyák Dóra kivételes pályafutása példaértékű lehet mindenkinek.

Per Johansson: – Mindig nehéz Debrecenben játszani, ezúttal sem volt ez másképp. Kiegyenlített meccs volt, Sako védései nagyon sokat segítettek abban, hogy nyerni tudtunk. Magas színvonalú munka folyik Debrecenben, és a hangulat is kiváló volt! Elismerésem Hornyák Dóra pályafutásához, amelyet régóta követek.

NEKA–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 22–35 (10–12)

Balatonboglár, 450 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

NEKA: Hornyák A. – Kiss Cs. 1, Török Fanni 5, Panyi 1, Alaxai 4, Utasi 1, Berei 1. Csere: Csapó Kincső (kapus), Nagy-Hajdu 1, Koronczai 3 (1), MÓZSI 5, Seres, Szőke N., Kollár. Edző: Bakó Botond

FTC: Janurik – MALESTEIN 5, Klujber 4, SIMON P. 6 (1), Bordás R. 1, Vogel 2, MÁRTON G. 11. Csere: Böde-Bíró B. (kapus), Cvijics 1, Tranborg 2, Szeibert, Balázs B. 3. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 9.p.: 4–4. 10.p.: 5–6. 20.p.: 5–12. 24.p.: 8–14. 29.p.: 8–16. 32.p.: 11–18. 35.p.: 11–22. 47.p.: 14–28. 51.p.: 16–28. 53.p.: 16–31. 56.p.: 18–34

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Egy hosszú és fárasztó szezon végén járunk, alapvetően az egyetlen dolog, ami lehetett volna jobb, az a helyzetkihasználás. Sok hibával játszottunk kapussal szemben, hétmétereseknél és szélső ziccereknél egyaránt. Küzdöttünk, és megpróbáltuk kiaknázni a lehetőségeinket.

Jesper Jensen: – Örülök a győzelemnek, ugyanis nagyon nehéz az idény végén lejátszani ezeket a mérkőzéseket, amikor a játékosok fejében már a jól megérdemelt pihenés jár. Néhány dolgot jobban is csinálhattunk volna, de büszke vagyok a csapatomra, és öröm volt látni a sok fiatal játékost a pályán, ami szép jövőt vetít előre a magyar kézilabda számára.

MOYRA-BUDAÖRS–VASAS SC 31–24 (14–11)

Budaörs, 653 néző. Vezette: Bíró, Kiss O.

BUDAÖRS: MÁTÉFI – Sztankovics 1, Schneider 4 (2), Kovalcsik 2, Debreczeni-Klivinyi 3, KÁRMÁN 4, SZÖLLŐSI-SCHATZL 6. Csere: Zsigmond, Böle (kapusok), Marincsák 1, Bardi 3, VÁRTOK T. 5, Uhrin 1, Bede 1 (1), Kiss D. Edző: Buday Dániel

VASAS: TÓTH NIKOLETT – Mihály 1, Vilovski 1, KEKEZOVICS 6, Szilovics 1, ROMÁN 7 (5), Oláh 1. Csere: Mészáros V. (kapus), Varjas 1, Bordás, Csire 2, Fekete M., Arany 3, Nagy N. 1. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–2. 17. p.: 7–5. 22. p.: 10–7. 28. p.: 13–8. 36. p.: 18–12. 42. p.: 22–14. 52. p.: 28–18.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Az utolsó hét nehéz volt. Öt játékos távozik a csapatból, ez rányomta a bélyegét a mérkőzés elejére, inkább a szívünk, mint az eszünk dominált. A második félidő rendben volt.

Konkoly Csaba: – Két hasonló helyzetben lévő csapat közül a Budaörs volt a jobb. Beállóban gondjaink voltak, csak nyomokban láttam azt a játékot

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–KOZÁRMISLENY KA 21–30 (11–12)

Dunaújváros, 150 néző. Vezette: Dáné, Marton

DUNAÚJVÁROS: Krasznai – Horváth A. 2 (1), SZTANÓ 4 (1), Takács Sz. 2 (1), Rigó 1, EGEJURU 5, Szűcs Z. 2 (1). Csere: Angyali (kapus), Baranyi 1, KOVÁCS F. 4, Dobos, Titscher. Edző: Zubai Gábor

KOZÁRMISLENY: SZABÓ L. – Kecskés 2, Brettner 2, LENGYEL 5, SCHEFFER 4, Bréda 3, SZATMÁRI 7 (1). Csere: Wichmann (kapus), Rácz 3, Csökmei, Ostrosics, Kelemen 3 (2), Hónig 1, Kollár. Edző: Kovács Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–0. 13. p.: 5–5. 17. p.: 7–8. 26. p.: 11–10. 34. p.: 13–13. 40. p.: 14–18. 47. p.: 16–23. 55. p.:19–27

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Zubai Gábor: – Utolsó hazai bajnoki mérkőzésünk végén minden kollégámnak, DKKA-alkalmazottnak, a játékosoknak, szülőknek, hogy így kitartottak, végig tudtuk küzdeni ezt a fél évet. Külön kiemelem Sipeki Leventét, mert a jelenlegi felnőtt csapat jórészt az ő keze alatt pallérozódott az elmúlt két évben. Negyvenhét év után búcsúzik az élvonaltól a dunaújvárosi női kézilabda.

Kovács Tamás: – Az első félidőben a kapus elleni játékot gyakorlatilag elvesztettük. A szünet után fegyelmezettebbek lettünk a befejezéseknél, volt húsz jó percünk, ez eldöntötte a mérkőzést.

MOL ESZTERGOM–ALBA FEHÉRVÁR KC 31–23 (12–10)

Esztergom, 970 néző. Vezette: Sándor, Szabó B.

ESZTERGOM: HERCZEG L. 1 – Kovács Anett 6, MAJOROS K. 1, Kisfaludy 1, FARAGÓ LEA 6/1, HORVÁTH F. 4, Hajtai 3. Csere: Varga Emília 2/2, Ballai B. 2, SZUCSÁNSZKI 4, Szmolek, Ballai A., Teplán 1, Jacques. Edző: Elek Gábor

SZÉKESFEHÉRVÁR: Hadfi 1 – Szabó-Májer 2, Pavlovic 4, Zentai, Kocsis B. 2, SZRMBATIAN 4/2, Takó 2. Csere: Aalla (kapus), Hajdu, Da Costa, MARKOVIC 5, Lazic 1, Sulyok, Papp 2. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–2. 14. p.: 4–5. 25. p.: 11–6. 38. p.: 19–11. 45. p.: 22–15. 52. p.: 27–19

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Az első félidőben sem volt nagy gond, de sok ziccert kihagytunk, a másodikban aztán eldöntöttük a mérkőzést. Jó csapatot győztünk le.

Szuzana Lazovics: – Támadásban voltak problémáink, sokat hibáztunk, különösen az első félidőben hagytunk ki sok ziccert. A célul kitűzött ötödik hely nem jött össze, de remélem, hogy az elvégzett munkánk a következő szezonban már beérik.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE 37–27 (18–10)

Ld: Tóth G. 7, Kukely, Strannig 6-6, ill. Agócs 10

SZOMBATHELYI KKA–VÁCI NKSE 28–37 (14–15)

Szombathely, 450 néző. Vezette: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz.

SZKKA: Győri A. – Szemes, PŐDÖR B. 4, Szeberényi 1, Pásztor N. 5, PŐDÖR R. 11 (3), Sallai 1. Csere: Szimics, Korsós (kapusok), Török Fanni, Tolnai 1, DZSATEVSZKA 4, Varga N., Bősze, Smetková 1, Sass. Edző: Pődör Zoltán

VÁC: Csizmadia F. - PÁLFFY A. 5, Afentaler 2 (1), Kövér 1, KELLERMANN 3, CSÍKOS 8, Wald 4. Csere: Zaj (kapus), KAJDON 7 (4), Saáry, Pelczéder, Such, Kacsó 2, Kurucz A. 2, Pálmai 2, Varga Emőke 1. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 5–6. 17. p.: 7–9. 23. p.: 9–12. 27. p.: 11–13. 36. p.: 15–18. 42. p.: 19–24. 46. p.: 21–27. 53. p.: 23–30. 57. p.: 25–32.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Pődör Zoltán: – Kemény meccset játszottunk egy kifejezetten jól felkészített ellenféllel szemben. Momentumaink voltak csak a találkozón, hiányoltam a gyors gólokat a csapatomtól, emellett ma a kapusaink is haloványabban teljesítettek. Az erősebb gárda nyert.

Horváth Roland: – Alaposan felkészültünk a szombathelyiek játékából, és ma a lányok igazi csapatként, szívvel-lélekkel küzdöttek. Fontos két pontot szereztünk. Mi csak magyar fiatalokra alapozzuk a gárdánkat, és ezzel a sikerrel elértük célunkat, az ötödik pozíciót.

1. Győr 25 24 1 – 932–589 +343 49 2. FTC 25 23 1 1 872–613 +259 47 3. Debrecen 25 21 – 4 823–589 +234 42 4. Esztergom 25 17 2 6 813–657 +156 36 5. Vác 25 15 1 9 747–676 +71 31 6. Székesfehérvár 25 13 1 11 674–654 +20 27 7. Mosonmagyaróvár 25 10 3 12 689–696 –7 23 8. Kisvárda 25 11 – 14 643–706 –63 22 9. Budaörs 25 9 3 13 683–722 –39 21 10. Vasas 25 7 3 15 676–726 –50 17 11. Szombathely 25 7 3 15 695–779 –84 17 12. NEKA 25 6 – 19 626–785 –159 12 13. Kozármisleny 25 2 – 23 583–851 –268 4 14. Dunaújváros 25 – 2 23 530–943 –413 2 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA