Nemzeti Sportrádió

Út a dobogóra: a ZTE a Kisvárda legyőzése után a harmadik helyre lépett az NB I-es tabellán!

2026.04.04. 16:24
(Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
ZTE FC ZTE NB I labdarúgó NB I Zalaegerszeg Kisvárda Master Good NB I 28. forduló Zalaegerszegi TE Kisvárda
A labdarúgó NB I 28. fordulójában a ZTE hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Kisvárdát, és megelőzve a DVSC-t a tabella harmadik helyére lépett előre.

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3328 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joao Victor (48.), Harangi (61.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A korosabb szurkolók a bejáratnál a legendás fruttiárusra, Kalapra emlékeztek, aki biztos, hogy mondta volna, „itt a nyuszi, itt a nyúl, Zete–Várda három–null” – mosolyogtak, lehet, hogy már többször a pohár fenekére néztek, aztán boldogan mentek a meccsre.

Az első félidő lendületesen kezdődött, helyzetecskékkel, aztán leült a találkozó. Mind a két csapat küzdött, de sokkal több nem jött ki belőle, így a 82. percben jó lehetőségből, 17 méterről szabadrúgáshoz jutott a Várda, de Matanovics centikkel a jobb sarok mellé lőtt.

Így a három gól helyett egyet sem láthatott a publikum.

fotó 2026.04.04.

NB I, 28. forduló: ZTE–Kisvárda 2–0 (Fotók: Szabó Miklós)

A térfélcsere után viszont egyből megzördült a háló. A vendégek kapusa egy hazaadásnál nagyot hibázott, Maxsuell lecsapott a labdára, kicselezte a kapust, majd középre adott, és Joao Victor mintegy öt méterről jobbal az üres kapuba lőtt (1–0). A gól feldobta a ZTE-t, amely egyre többet kezdeményezett. A 61. percre ugrott az óra, amikor Skribek mesteri labdával ugratta ki Joao Victort, aki jobbal, tizenegy méterről a jobb kapufára lőtt, a visszapattanó labdát pedig Harangi mintegy hat méterről előrevetődve a jobb sarokba fejelte (2–0).

A kétgólos zalai vezetés után egyértelműen a kék-fehérek akarata érvényesült. Több nagy lehetőséget is elhibáztak, igaz, a vendégeknél Szabó Szilárd is megmutatta, hogy három méterről mellé lehet rúgni, pár perccel később Teixeira is hasonló bravúrt mutatott be. A mérkőzés így tulajdonképpen eldőlt, egy dolog miatt izgulhattak még a nézők, hogy a játékoskijárónál a be-, majd lecserélt Pintér Filip rosszul érezte magát. Információink szerint egy duzzanat keletkezett a lábán, és a 17 órai állapotok alapján az orvosok vizsgálják az okát.

A KISVÁRDA KÖZLEMÉNYE PINTÉR FILIPRŐL

„Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség. Éppen ezért a meccs hajrában történt ijesztő eseményekre reagálva, íme, a megnyugtató hír: 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti.

Játékosunk térde/combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult, jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk.

𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, de a sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis. Játékosunknak jobbulást kívánunk!”

A szurkolók nagy része ünnepelt, voltak, akik pedig még mindig azon keseregnek, hogy a harmadik Kalap-gól nem született meg.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

