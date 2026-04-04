Út a dobogóra: a ZTE a Kisvárda legyőzése után a harmadik helyre lépett az NB I-es tabellán!

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3328 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joao Victor (48.), Harangi (61.)
A korosabb szurkolók a bejáratnál a legendás fruttiárusra, Kalapra emlékeztek, aki biztos, hogy mondta volna, „itt a nyuszi, itt a nyúl, Zete–Várda három–null” – mosolyogtak, lehet, hogy már többször a pohár fenekére néztek, aztán boldogan mentek a meccsre.
Az első félidő lendületesen kezdődött, helyzetecskékkel, aztán leült a találkozó. Mind a két csapat küzdött, de sokkal több nem jött ki belőle, így a 82. percben jó lehetőségből, 17 méterről szabadrúgáshoz jutott a Várda, de Matanovics centikkel a jobb sarok mellé lőtt.
Így a három gól helyett egyet sem láthatott a publikum.
A térfélcsere után viszont egyből megzördült a háló. A vendégek kapusa egy hazaadásnál nagyot hibázott, Maxsuell lecsapott a labdára, kicselezte a kapust, majd középre adott, és Joao Victor mintegy öt méterről jobbal az üres kapuba lőtt (1–0). A gól feldobta a ZTE-t, amely egyre többet kezdeményezett. A 61. percre ugrott az óra, amikor Skribek mesteri labdával ugratta ki Joao Victort, aki jobbal, tizenegy méterről a jobb kapufára lőtt, a visszapattanó labdát pedig Harangi mintegy hat méterről előrevetődve a jobb sarokba fejelte (2–0).
A kétgólos zalai vezetés után egyértelműen a kék-fehérek akarata érvényesült. Több nagy lehetőséget is elhibáztak, igaz, a vendégeknél Szabó Szilárd is megmutatta, hogy három méterről mellé lehet rúgni, pár perccel később Teixeira is hasonló bravúrt mutatott be. A mérkőzés így tulajdonképpen eldőlt, egy dolog miatt izgulhattak még a nézők, hogy a játékoskijárónál a be-, majd lecserélt Pintér Filip rosszul érezte magát. Információink szerint egy duzzanat keletkezett a lábán, és a 17 órai állapotok alapján az orvosok vizsgálják az okát.
|A KISVÁRDA KÖZLEMÉNYE PINTÉR FILIPRŐL
„Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség. Éppen ezért a meccs hajrában történt ijesztő eseményekre reagálva, íme, a megnyugtató hír: 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti.
Játékosunk térde/combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult, jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk.
𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩 jobban van, de a sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis. Játékosunknak jobbulást kívánunk!”
A szurkolók nagy része ünnepelt, voltak, akik pedig még mindig azon keseregnek, hogy a harmadik Kalap-gól nem született meg.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17