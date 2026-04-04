Út a dobogóra: a ZTE a Kisvárda legyőzése után a harmadik helyre lépett az NB I-es tabellán!

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3328 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Joao Victor (48.), Harangi (61.)

A korosabb szurkolók a bejáratnál a legendás fruttiárusra, Kalapra emlékeztek, aki biztos, hogy mondta volna, „itt a nyuszi, itt a nyúl, Zete–Várda három–null” – mosolyogtak, lehet, hogy már többször a pohár fenekére néztek, aztán boldogan mentek a meccsre.

Az első félidő lendületesen kezdődött, helyzetecskékkel, aztán leült a találkozó. Mind a két csapat küzdött, de sokkal több nem jött ki belőle, így a 82. percben jó lehetőségből, 17 méterről szabadrúgáshoz jutott a Várda, de Matanovics centikkel a jobb sarok mellé lőtt.

Így a három gól helyett egyet sem láthatott a publikum.