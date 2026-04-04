Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Újpest FC–MTK Budapest 2–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5131 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Matko (10.), Horváth K. (87. – 11-esből), ill. Molnár Á. (23. – 11-esből), Jurek (90+5.)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Furcsa, különleges mérkőzésen döntetlen született a Szusza Ferenc Stadionban. A két fővárosi csapat mérkőzését az MTK Budapest kezdett jobban, mégis az Újpest szerzett vezetést, egy meghökkentő góllal: egy hosszú, előreívelés után Kádár Tamás belefejelt a labdába, ezzel meglepte Hegyi Krisztiánt, a kapus belekapott a labdába, amely visszapattant Kádárra, így Aljosa Matkónak csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát (1–0).
A gól meghozta a hazaiak önbizalmát, mégsem tudtak élni ezzel a lélektani fölénnyel, és a vendégek Molnár Ádin révén tizenegyesből egyenlíteni tudtak (1–1). Megoszlanak a vélemények, hogy jogos volt-e a büntető, a televíziós felvételek alapján bizony lehetnek kételyei az embernek. Mindenesetre Banai Dávid majdnem kivédte a tizenegyest, jó irányba vetődött, de Molnár Ádin elég erősen rúgta meg a labdát ahhoz, hogy az a bal alsó sarokba kerüljön.
A második félidő nem hozott túlságosan magas színvonalú játékot, feszültnek tűntek a felek, és Kovács Patrik fejese után Zierkelbach Péter játékvezető a tizenegyespontra mutatott – ezt a döntést is lehet a meglepetések közé sorolni, a felvételek alapján nehéz volt tetten érni a szabálytalanságot. Horváth Krisztofert ez nem zavarta, és a jobb alsó sarokba lőtt (2–1).
Pinezits Máté, a kiesés ellen menekülő vendégek mestere cserékkel próbált segíteni csapatán, és ez jó döntésnek bizonyult: a kispadról beszálló Jurek Gábor az utolsó pillanatokban közelről rengeteg védő gyűrűjében okosan a jobb alsó sarokba gurított (2–2).
A látottak alapján egyik csapat sem érdemelt győzelmet, kérdés, az MTK Budapest számára mit jelent ez az egy pont.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17