Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

Újpest FC–MTK Budapest 2–2 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5131 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Matko (10.), Horváth K. (87. – 11-esből), ill. Molnár Á. (23. – 11-esből), Jurek (90+5.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Furcsa, különleges mérkőzésen döntetlen született a Szusza Ferenc Stadionban. A két fővárosi csapat mérkőzését az MTK Budapest kezdett jobban, mégis az Újpest szerzett vezetést, egy meghökkentő góllal: egy hosszú, előreívelés után Kádár Tamás belefejelt a labdába, ezzel meglepte Hegyi Krisztiánt, a kapus belekapott a labdába, amely visszapattant Kádárra, így Aljosa Matkónak csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát (1–0).

A gól meghozta a hazaiak önbizalmát, mégsem tudtak élni ezzel a lélektani fölénnyel, és a vendégek Molnár Ádin révén tizenegyesből egyenlíteni tudtak (1–1). Megoszlanak a vélemények, hogy jogos volt-e a büntető, a televíziós felvételek alapján bizony lehetnek kételyei az embernek. Mindenesetre Banai Dávid majdnem kivédte a tizenegyest, jó irányba vetődött, de Molnár Ádin elég erősen rúgta meg a labdát ahhoz, hogy az a bal alsó sarokba kerüljön.