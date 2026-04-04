Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

2026.04.04. 21:30
Fotó: Török Attila
A labdarúgó NB I 28. fordulójának harmadik szombati mérkőzésén a bennmaradásért küzdő MTK az utolsó pillanatokban lőtt góllal 2–2-es döntetlent ért el az Újpest otthonában.

Újpest FC–MTK Budapest 2–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5131 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Matko (10.), Horváth K. (87. – 11-esből), ill. Molnár Á. (23. – 11-esből), Jurek (90+5.)

Furcsa, különleges mérkőzésen döntetlen született a Szusza Ferenc Stadionban. A két fővárosi csapat mérkőzését az MTK Budapest kezdett jobban, mégis az Újpest szerzett vezetést, egy meghökkentő góllal: egy hosszú, előreívelés után Kádár Tamás belefejelt a labdába, ezzel meglepte Hegyi Krisztiánt, a kapus belekapott a labdába, amely visszapattant Kádárra, így Aljosa Matkónak csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát (1–0).

A gól meghozta a hazaiak önbizalmát, mégsem tudtak élni ezzel a lélektani fölénnyel, és a vendégek Molnár Ádin révén tizenegyesből egyenlíteni tudtak (1–1). Megoszlanak a vélemények, hogy jogos volt-e a büntető, a televíziós felvételek alapján bizony lehetnek kételyei az embernek. Mindenesetre Banai Dávid majdnem kivédte a tizenegyest, jó irányba vetődött, de Molnár Ádin elég erősen rúgta meg a labdát ahhoz, hogy az a bal alsó sarokba kerüljön.

fotó 2026.04.04.

NB I, 28. forduló: Újpest–MTK 2–2 (Fotók: Török Attila)

A második félidő nem hozott túlságosan magas színvonalú játékot, feszültnek tűntek a felek, és Kovács Patrik fejese után Zierkelbach Péter játékvezető a tizenegyespontra mutatott – ezt a döntést is lehet a meglepetések közé sorolni, a felvételek alapján nehéz volt tetten érni a szabálytalanságot. Horváth Krisztofert ez nem zavarta, és a jobb alsó sarokba lőtt (2–1).

Pinezits Máté, a kiesés ellen menekülő vendégek mestere cserékkel próbált segíteni csapatán, és ez jó döntésnek bizonyult: a kispadról beszálló Jurek Gábor az utolsó pillanatokban közelről rengeteg védő gyűrűjében okosan a jobb alsó sarokba gurított (2–2).

A látottak alapján egyik csapat sem érdemelt győzelmet, kérdés, az MTK Budapest számára mit jelent ez az egy pont.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

