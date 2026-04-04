Szendrei és Böde is duplázott, a Paks a végére kiütötte a Barcikát

2026.04.04. 18:57
NB I Kolorcity Kazincbarcikai SC labdarúgó NB I Paksi FC Kazincbarcika magyar foci Paks
A labdarúgó NB I 28. fordulójában a Paks odahaza 5–1-re legyőzte a Kazincbarcikát.

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2410 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Szendrei (14., 65.), Böde (82., 89.), Ádám M. (90+4. – 11-esből), ill. Puhtjejev (80.)

A bajnokság első és második körében is legyőzte a Paksi FC a Kolorcity Kazincbarcikát (hazai pályán 3–0-ra, idegenben 2–0-ra), és az idénybeli harmadik egymás elleni bajnokit is esélyesként várta. Bármennyire hihetetlen, az előző idény bronzérmese az előző fordulóban négy nap híján két hónap elteltével nyert újra a bajnokságban (a tavaszi rajton, január 24-én a Puskás Akadémia vendégeként győzött 2–1-re, március 20-án az MTK Budapest otthonában nyert 2–0-ra), ugyanakkor ellenfelének a játéknap előtt már tizenegy pont volt a hátránya a tizedik helyezett MTK Budapesttel szemben, ami sejtetni engedte, csak idő kérdése, mikor húzzák meg a vonalat felette. Tegyük hozzá, a Kazincbarcika tavasszal a Ferencváros és az ETO dolgát is megnehezítette, és Pakson sem adta könnyen magát.

fotó 2026.04.04.

NB I, 28. forduló: Paks–Kazincbarcika 5–1 (Fotók: Kovács Péter)

Még tíz perce sem tartott a játék, Szendrei Ákos lövését máris védenie kellett Juhász Istvánnak, majd 14. percben egy fogható labda kijött a vendégek kapusáról, Szendrei Ákos pedig közvetlen közelről nem hibázott. A hazaiak támadójának az idényben ez már a harmadik gólja volt a Barcika ellen, és egy tizenegyest is kiharcolt, szóval jól megy neki ellenük. Az első játékrészben fölényben volt a házigazda, bőven megvolt a lehetőség arra, hogy megduplázza előnyét, ám nem tette, és ez érdekes folytatást ígért.

Barcikai helyzettel indulhatott volna a második játékrész, ha Eduvie Ikoba rámenősebb Vass Gáborral szemben, aztán Makszim Puhtjejev tekerését védte bravúrral Gyetván Márk. Szendrei Ákos újabb találatával eldőlni látszott a három pont sorsa, ám Makszim Puhtjejev szépített, így „bemelegedett” a házigazdának a mérkőzés. A csereként beálló Böde Dániel azonban megmutatta, még mindig jó döntéseket hoz a kapu előtt, előbb lőtt egy hálószaggató gólt, majd közelről duplázott. A ráadásban Ádám Martin tizenegyese tette kiütésessé a Paks győzelmét. 5–1

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

Legfrissebb hírek

Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt

Labdarúgó NB I
6 órája

Corbu duplájával nyert a Ferencváros Debrecenben

Labdarúgó NB I
8 órája

Nebojsa Vignjevics: Az utolsó hét-nyolc percben minden összedőlt...

Labdarúgó NB I
9 órája

Elaltatta magát a DVTK, a Puskás Akadémia a hajrában fordított Miskolcon

Labdarúgó NB I
11 órája

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
16 órája

Hajszán Gyula: Az ETO megérdemelten lehet bajnok

Labdarúgó NB I
16 órája

A Loki–Fradi rangadón az aranyérem sorsa is tét

Labdarúgó NB I
17 órája

A DVTK középpályása Puskás Akadémia elleni sikert és bennmaradást kívánt születésnapjára

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik