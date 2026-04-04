Szendrei és Böde is duplázott, a Paks a végére kiütötte a Barcikát

Még tíz perce sem tartott a játék, Szendrei Ákos lövését máris védenie kellett Juhász Istvánnak, majd 14. percben egy fogható labda kijött a vendégek kapusáról, Szendrei Ákos pedig közvetlen közelről nem hibázott. A hazaiak támadójának az idényben ez már a harmadik gólja volt a Barcika ellen, és egy tizenegyest is kiharcolt, szóval jól megy neki ellenük. Az első játékrészben fölényben volt a házigazda, bőven megvolt a lehetőség arra, hogy megduplázza előnyét, ám nem tette, és ez érdekes folytatást ígért.

Barcikai helyzettel indulhatott volna a második játékrész, ha Eduvie Ikoba rámenősebb Vass Gáborral szemben, aztán Makszim Puhtjejev tekerését védte bravúrral Gyetván Márk. Szendrei Ákos újabb találatával eldőlni látszott a három pont sorsa, ám Makszim Puhtjejev szépített, így „bemelegedett” a házigazdának a mérkőzés. A csereként beálló Böde Dániel azonban megmutatta, még mindig jó döntéseket hoz a kapu előtt, előbb lőtt egy hálószaggató gólt, majd közelről duplázott. A ráadásban Ádám Martin tizenegyese tette kiütésessé a Paks győzelmét. 5–1

