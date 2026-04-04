Szendrei és Böde is duplázott, a Paks a végére kiütötte a Barcikát

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2410 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Szendrei (14., 65.), Böde (82., 89.), Ádám M. (90+4. – 11-esből), ill. Puhtjejev (80.)
A bajnokság első és második körében is legyőzte a Paksi FC a Kolorcity Kazincbarcikát (hazai pályán 3–0-ra, idegenben 2–0-ra), és az idénybeli harmadik egymás elleni bajnokit is esélyesként várta. Bármennyire hihetetlen, az előző idény bronzérmese az előző fordulóban négy nap híján két hónap elteltével nyert újra a bajnokságban (a tavaszi rajton, január 24-én a Puskás Akadémia vendégeként győzött 2–1-re, március 20-án az MTK Budapest otthonában nyert 2–0-ra), ugyanakkor ellenfelének a játéknap előtt már tizenegy pont volt a hátránya a tizedik helyezett MTK Budapesttel szemben, ami sejtetni engedte, csak idő kérdése, mikor húzzák meg a vonalat felette. Tegyük hozzá, a Kazincbarcika tavasszal a Ferencváros és az ETO dolgát is megnehezítette, és Pakson sem adta könnyen magát.
Még tíz perce sem tartott a játék, Szendrei Ákos lövését máris védenie kellett Juhász Istvánnak, majd 14. percben egy fogható labda kijött a vendégek kapusáról, Szendrei Ákos pedig közvetlen közelről nem hibázott. A hazaiak támadójának az idényben ez már a harmadik gólja volt a Barcika ellen, és egy tizenegyest is kiharcolt, szóval jól megy neki ellenük. Az első játékrészben fölényben volt a házigazda, bőven megvolt a lehetőség arra, hogy megduplázza előnyét, ám nem tette, és ez érdekes folytatást ígért.
Barcikai helyzettel indulhatott volna a második játékrész, ha Eduvie Ikoba rámenősebb Vass Gáborral szemben, aztán Makszim Puhtjejev tekerését védte bravúrral Gyetván Márk. Szendrei Ákos újabb találatával eldőlni látszott a három pont sorsa, ám Makszim Puhtjejev szépített, így „bemelegedett” a házigazdának a mérkőzés. A csereként beálló Böde Dániel azonban megmutatta, még mindig jó döntéseket hoz a kapu előtt, előbb lőtt egy hálószaggató gólt, majd közelről duplázott. A ráadásban Ádám Martin tizenegyese tette kiütésessé a Paks győzelmét. 5–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17