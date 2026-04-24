NB I: Kazincbarcika–MTK

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0 – élőben az NSO-n!

Diósgyőr, DVTK Stadion, 20 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Molnár Attila

Gólszerző:

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ Csak ebben a bajnokságban meccseltek az élvonalban és mindkétszer 3–1-re nyert a Barcika, amely most Diósgyőrben fogadja ellenfelét. Ősszel Mezőkövesden a félidőben már három góllal vezetett a borsodi csapat, Németh Krisztián csak a 91. percben szépített. A januári budapesti visszavágón is hamar előnyhöz jutott Kuttor Attila együttese: Rácz László ugyanis már a 3. percben betalált a kék-fehérek hálójába. Az MTK a mezőnyben az egyetlen, amely ellen az NB I-ben még hibátlan a Kazincbarcika.

♦ 1994 és 2023 között 8-szor találkoztak az NB II-ben, a fővárosiak minimális különbséggel állnak jobban, hiszen a örökmérleg 3 kazincbarcikai győzelem, 1 döntetlen, 4 MTK-siker.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett a másodosztályban 2-szer nyert a borsodi gárda, 1-szer az MTK (2017-ben Tiszaújvárosban 1–0-ra), 2022 novemberében pedig fordulatos meccsen 3–3-ra végeztek.

♦ Az utolsó és már kiesett Barcika az előző 10 fordulóban mindössze 3 pontot kapart össze, a legutóbbi 4 bajnokiját pedig kivétel nélkül elvesztette, és közben 2–15-ös gólkülönbséget hozott össze.

♦ A 9. helyen álló MTK a Kisvárda 2–1-es legyőzésével biztosította be bennmaradását az első osztályban, egymás után két bajnoki meccsét nyerte meg, ami először sikerült Pinezits Máté vezetőedzői kinevezése óta.

♦ A Kazincbarcika 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 12 vereséggel, a legkevesebb szerzett (11) és a legtöbb kapott góllal (32) utolsó a hazai táblázaton. Amióta pályaválasztóként Diósgyőrben rendezi a mérkőzéseit, mind a 6 bajnokiját elbukta, viszont közben ugyanott vendégként 4–0-ra lelépte a DVTK-t. Házigazdaként a máig utolsó győzelmét október 3-án, épp az MTK ellen aratta.

♦ Az MTK 2–5–7-es mérleggel 10. a vendégtabellán, idegenben az előző 3 meccsét döntetlenre hozta, legutóbb a tavaszi első fordulóban Kisvárdáról tudta hazavinni a 3 pontot (3–2). (P. GY.)