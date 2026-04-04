NB I: a zalaiak a Kisvárda ellen is folytatnák jó sorozatukat





BÁRMENNYIRE IS VÁRATLAN, a Nuno Campos vezetőedző által atyáskodva egyszerűen „kölyköknek” becézett játékosok alkotta ZTE hét meccs óta veretlen az NB I-ben, és 42 pontot gyűjtve a negyedik helyen áll a tabellán. Az eredmények és az élvezetes támadójáték hatására egyre többen járnak a csapat mérkőzéseire, s a szimpatizánsok szerint szombaton folytatódhat a széria, hiszen bár jó erőkből áll a Kisvárda, nem tartozik a legyőzhetetlen együttesek közé.



Ennek némiképp ellentmond az a tény, hogy az aktuális kiírásban az egymás elleni meccsek egyikén sem nyertek a zalaegerszegiek, előbb hazai pályán kikaptak, majd idegenben döntetlent játszottak. Kérdés, a válogatott szünet megtörte-e a csapat lendületét, vagy nyolc bajnokira – összesen tíz tétmérkőzésre – bővül az együttes veretlenségi sorozata.



„A válogatott szünet mindig egy kicsit megtöri a ritmust, és gyakran az a csapat tér vissza erősebben, amelyik jobban reagál rá – magyarázta a klub honlapjának nyilatkozva a ZTE 50 éves portugál vezetőedzője. – A mi identitásunk azonban nem függhet a körülményektől vagy az ellenféltől, minden alkalommal ugyanazt az arcunkat kell mutatnunk a pályán.”



LABDARÚGÓ NB I

A 28. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 27 15 8 4 53–28 +25 53 2. Ferencvárosi TC 26 15 5 6 50–28 +22 50 3. Debreceni VSC 27 12 9 6 41–32 +9 45 4. Zalaegerszegi TE 27 11 9 7 41–32 +9 42 5. Paksi FC 27 11 8 8 49–38 +11 41 6. Kisvárda 27 11 6 10 33–40 –7 39 7. Puskás Akadémia 26 10 6 10 32–32 0 36 8. Újpest FC 27 9 6 12 35–44 –9 33 9. Nyíregyháza 27 8 8 11 38–45 –7 32 10. MTK Budapest 27 7 7 13 45–56 –11 28 11. Diósgyőri VTK 27 5 10 12 34–47 –13 25 12. Kazincbarcika 27 5 2 20 26–55 –29 17

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.