Nemzeti Sportrádió

NB I: a zalaiak a Kisvárda ellen is folytatnák jó sorozatukat

V. GY.
2026.04.04. 10:41
Nuno Campos (Fotó: Török Attila)
Címkék
ZTE NB I Nuno Campos Kisvárda
Egymás után a nyolcadik bajnokiján maradhat veretlen a labdarúgó NB I-ben a Kisvárda ellen készülő ZTE FC, kérdés, mennyire törte meg a válogatott szünet a csapat lendületét.


 

 

BÁRMENNYIRE IS VÁRATLAN, a Nuno Campos vezetőedző által atyáskodva egyszerűen „kölyköknek” becézett játékosok alkotta ZTE hét meccs óta veretlen az NB I-ben, és 42 pontot gyűjtve a negyedik helyen áll a tabellán. Az eredmények és az élvezetes támadójáték hatására egyre többen járnak a csapat mérkőzéseire, s a szimpatizánsok szerint szombaton folytatódhat a széria, hiszen bár jó erőkből áll a Kisvárda, nem tartozik a legyőzhetetlen együttesek közé. 

Ennek némiképp ellentmond az a tény, hogy az aktuális kiírásban az egymás elleni meccsek egyikén sem nyertek a zalaegerszegiek, előbb hazai pályán kikaptak, majd idegenben döntetlent játszottak. Kérdés, a válogatott szünet megtörte-e a csapat lendületét, vagy nyolc bajnokira – összesen tíz tétmérkőzésre – bővül az együttes veretlenségi sorozata. 

„A válogatott szünet mindig egy kicsit megtöri a ritmust, és gyakran az a csapat tér vissza erősebben, amelyik jobban reagál rá – magyarázta a klub honlapjának nyilatkozva a ZTE 50 éves portugál vezetőedzője. – A mi identitásunk azonban nem függhet a körülményektől vagy az ellenféltől, minden alkalommal ugyanazt az arcunkat kell mutatnunk a pályán.”  


LABDARÚGÓ NB I
A 28. FORDULÓ PROGRAMJA
Április 4., szombat
14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence 
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

27

15

8

4

53–28

+25 

53 

  2. Ferencvárosi TC

26

15

5

6

50–28

+22 

50 

  3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

  4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

  5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  6. Kisvárda

27

11

6

10

33–40

–7 

39 

  7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

  8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

  9. Nyíregyháza 

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

27

5

2

20

26–55

–29 

17 

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.

 

