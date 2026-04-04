NB I: a zalaiak a Kisvárda ellen is folytatnák jó sorozatukat
BÁRMENNYIRE IS VÁRATLAN, a Nuno Campos vezetőedző által atyáskodva egyszerűen „kölyköknek” becézett játékosok alkotta ZTE hét meccs óta veretlen az NB I-ben, és 42 pontot gyűjtve a negyedik helyen áll a tabellán. Az eredmények és az élvezetes támadójáték hatására egyre többen járnak a csapat mérkőzéseire, s a szimpatizánsok szerint szombaton folytatódhat a széria, hiszen bár jó erőkből áll a Kisvárda, nem tartozik a legyőzhetetlen együttesek közé.
Ennek némiképp ellentmond az a tény, hogy az aktuális kiírásban az egymás elleni meccsek egyikén sem nyertek a zalaegerszegiek, előbb hazai pályán kikaptak, majd idegenben döntetlent játszottak. Kérdés, a válogatott szünet megtörte-e a csapat lendületét, vagy nyolc bajnokira – összesen tíz tétmérkőzésre – bővül az együttes veretlenségi sorozata.
„A válogatott szünet mindig egy kicsit megtöri a ritmust, és gyakran az a csapat tér vissza erősebben, amelyik jobban reagál rá – magyarázta a klub honlapjának nyilatkozva a ZTE 50 éves portugál vezetőedzője. – A mi identitásunk azonban nem függhet a körülményektől vagy az ellenféltől, minden alkalommal ugyanazt az arcunkat kell mutatnunk a pályán.”
LABDARÚGÓ NB I
A 28. FORDULÓ PROGRAMJA
Április 4., szombat
14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
27
15
8
4
53–28
+25
53
|2. Ferencvárosi TC
26
15
5
6
50–28
+22
50
|3. Debreceni VSC
27
12
9
6
41–32
+9
45
|4. Zalaegerszegi TE
27
11
9
7
41–32
+9
42
|5. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|6. Kisvárda
27
11
6
10
33–40
–7
39
|7. Puskás Akadémia
26
10
6
10
32–32
0
36
|8. Újpest FC
27
9
6
12
35–44
–9
33
|9. Nyíregyháza
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
27
5
2
20
26–55
–29
17
A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.