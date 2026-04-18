Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt



Remek érzés gólt szerezni az ETO Stadionban – és ezt pontosan tudja az FTC csatára, Lenny Joseph. Az előző bajnoki idényben – az ugyancsak bajnoki aranyérem sorsáról döntő – találkozó 54. percében vágta a labdát közelről a győri kapuba, a 25 éves támadó számára ez külön érzelmi töltetet ad a mostani összecsapásnak. Akkor is az ETO Stadionban ünnepelhetett a Ferencváros, a nem elhanyagolható különbség az volt, hogy az előző bajnoki évadban a Fradi üldözője a Puskás Akadémia volt. Lenny Joseph, az FTC francia támadója jól emlékszik a májusi kilencven percre.

„Épp a napokban jutott eszembe az a gól – mondta lapunknak Lenny Joseph. – Jó érzés volt visszagondolni rá. A mostani ETO más csapat, sokkal keményebb lesz a vasárnapi mérkőzés. Májusban a győri győzelmünk aranyérmet ért, tudjuk, milyen érzés ott ünnepelni, jó lenne a mostani ­meccs után is felszabadultan felülni a hazafelé tartó buszra. Nehéz kilencven percre számítunk, de tudjuk, mi a feladatunk.”

A képlet egyszerű.

A tabellán egyformán 59 ponttal álló két csapat olyan rangadót játszik, amelyre túlzás nélkül illik a bajnoki döntő kifejezés. Aki győz, három fordulóval a vége előtt jelentős lépéselőnybe kerül a másikkal szemben. Lenny Joseph számára biztató, hogy a legutóbbi mérkőzésen, a Puskás Akadémia elleni 2–1-es győzelem alkalmával ismét főszereplővé lépett elő, csereként beállva szerzett kulcsfontosságú gólt. Az ETO FC ellen alighanem a kezdőcsapatban kap helyet, s Bamidele Yusuf hiányában még inkább őt kíséri majd a megkülönböztetett figyelem. Ő azonban nem az a futballista, akit megbénítana a teher, nyugodtan, már-már feltűnő természetességgel beszélt a rá váró feladatról.

„Egyáltalán nem érzek nyomást… Tudom, hogy gólt kell szereznem, de nem ezen kattog az agyam éjjel-nappal. Játszani szeretnék, aztán meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés. Ha gólt szerzek vagy gólpasszt adok, boldog leszek, és ha helyzetbe kerülök, minden idegszálammal arra figyelek, hogy ne hibázzak. Nem szeretném magamra venni a bajnoki finálé minden súlyát, de menekülni sem próbálok a felelősség elől. Tisztában vagyok a szerepemmel.”

A Ferencváros öltözőjében is tudják, hogy ez az ETO FC már egészen más ellenfél, mint amelyiket korábban le kellett győzni az aranyéremhez: a győri csapat az idényben kiegyensúlyozott, szervezett és veszélyes riválissá nőtte ki magát, ezért a vasárnapi kilencven perc egészen más kihívás lesz, mint a májusi.

„Nehéz mérkőzés vár ránk, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. A bajnokság végén járunk, mindkét csapatnak ötvenkilenc pontja van, azaz döntőként tekintünk erre az összecsapásra. Biztos vagyok benne, hogy az ETO győzelemre tör, nem hinném, hogy bármelyikünk is megelégedne az egy ponttal. A magam részéről a döntetlent nem fogadnám el… Még akkor sem, ha az egy pont összességében nem lenne tragédia számunkra.”

A csatár pályaíve egyébként jól magyarázza, miért ennyire természetes számára a nagy nyomás kezelése. Párizsban született, és alighogy elkezdte az iskolát, máris bekerült a Paris Saint-Germain akadémiájára, azaz világhírű klubban, sztárok közelében szívhatta magába a labdarúgás alapjait.

„Hétévesen kezdtem, és tizenhat éves koromig ott játszottam a különböző korosztályos csapatokban. Az a kilenc év nem múlt el nyomtalanul, csupa jó emlékem van. A klub akadémiája egyszerre jelentett számomra magas szintű képzést, és olyan közeget, melyhez büszkeség volt tartozni. A mai napig PSG-szurkoló vagyok, követem a csapat meccseit, remélem, bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe, és itt, Budapesten nyeri meg az újabb BL-trófeát.”

Párizs persze nemcsak a futball miatt maradt központi hely az életében. Szülei és családja nagy része a mai napig a francia főváros centrumában él, felesége viszont – természetesen – Magyarországra költözött vele. Sőt, mióta a magyar fővárosban élnek, már féléves kislány boldog szülei is, így Lenny Joseph immár édesapaként éli a hétköznapjait. Ahogy életében a kislánya születése, úgy karrierjében a Ferencvárosba való igazolása jelentett igazi fordulópontot. Odahaza, a Metz színeiben a francia élvonalban játszott, később a másod­osztályban, Gre­noble-ban futballozott, onnan került a magyar fővárosba.

„A legjobb döntést hoztam a a karrierem során! Mielőtt Magyarországra jöttem, a francia másodosztályban játszottam, és most a legnagyobb, legnépszerűbb klubhoz kerültem Magyarországon. Eleinte minden nagyon más volt, sokkal keményebben kellett dolgoznom, ám ez nem esett nehezemre, élvezem a munkát. Vasárnap két kiemelkedő képességű csapat találkozik, de a rutin mellettünk szól, a csapat az elmúlt esztendőkben számtalan kiélezett csatát megélt, és ez akár döntő is lehet a mostani rangadón. Az ETO elleni mérkőzésen nem remeghetek meg, higgadtnak, bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt.”