MTK: a Benfica is felfigyelt a 16 éves tehetségre

Az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Lorenzo Lepore az x-oldalán számolt be arról, hogy a Benfica, az FC Bruges és a Wolfsburg is figyeli az MTK U16-os csapatának támadóját, Angyal Adriánt, aki 15 góllal vezeti az U16-os kiemelt bajnokság góllövőlistáját.

Lepore szerint az érdeklődők készek 300–500 ezer euró közötti ajánlatot tenni a tehetségért. A Nemzeti Sport értesülései szerint a szóban forgó klubok valóban figyelik az U16-os válogatott Angyal Adriánt, de ajánlat még nem érkezett érte, és az MTK egymillió euró alatt nem is tárgyal játékosok eladásáról. Jelen állás szerint a következő idényt is az MTK utánpótlásában kezdheti meg.