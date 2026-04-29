Nemzeti Sportrádió

MTK: a Benfica is felfigyelt a 16 éves tehetségre

P. K.P. K.
2026.04.29. 09:50
Angyal Adrián több külföldi klub érdeklődését is felkeltette (Fotó: x.com/Lorenzo Lepore)
MTK Angyal Adrián magyar átigazolás
Az már korábban eldőlt, hogy az MTK utánpótlásából a nyáron Hamburgba szerződik a 16 éves Vasiljevic Andrej, ugyanakkor az ő korosztályából a klub egy másik tehetsége iránt is van külföldi érdeklődés.

 

Az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Lorenzo Lepore az x-oldalán számolt be arról, hogy a Benfica, az FC Bruges és a Wolfsburg is figyeli az MTK U16-os csapatának támadóját, Angyal Adriánt, aki 15 góllal vezeti az U16-os kiemelt bajnokság góllövőlistáját.

Lepore szerint az érdeklődők készek 300–500 ezer euró közötti ajánlatot tenni a tehetségért. A Nemzeti Sport értesülései szerint a szóban forgó klubok valóban figyelik az U16-os válogatott Angyal Adriánt, de ajánlat még nem érkezett érte, és az MTK egymillió euró alatt nem is tárgyal játékosok eladásáról. Jelen állás szerint a következő idényt is az MTK utánpótlásában kezdheti meg.  

  

