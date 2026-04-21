Már most több mint 7500 jegy elkelt az Újpest–Ferencváros derbire

Az Újpest és a Ferencváros május 3-án, az utolsó előtti, 32. fordulóban találkozik egymással az NB I-ben, a 2025–2026-os idényben utoljára. Eddig egy döntetlen (1–1) mellett egy FTC-siker (3–0) született ebben az évadban, de túlzás nélkül mondhatjuk, ez lesz a legfontosabb derbi – amennyiben addig nem dől el a bajnoki cím.

Jóllehet, az Újpestnek addigra már a pontos helyezést leszámítva nem lesz tétje a bajnokinak, a Fradi viszont még küzd a bajnoki aranyéremért. Adott esetben ott, a Szusza Ferenc Stadionban is elszállhatnak a ferencvárosi esélyek egy botlás esetén, talán ezért is ekkora az érdeklődés, merthogy az Újpest FC közölte: már most több mint 7500 jegyet vásároltak a szurkolók a derbire. Persze, még az is előfordulhat, hogy az FTC ott ünnepli a bajnoki címet, ha akkor és a 31. fordulóban is győz, míg az ETO FC egymás után kétszer kikap.