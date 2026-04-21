Magyar Kupa: Budapest Honvéd FC–ZTE FC

FÜZESI BÁLINT
2026.04.21. 19:50
Fotók: Árvai Károly, Kovács Péter
ZTE Honvéd Magyar Kupa Budapest Honvéd
A labdarúgó Magyar Kupa első elődöntőjében kedden 20 órától az NB II-ben második helyezett Budapest Honvéd az élvonalbeli ZTE FC-t fogadja. A tét a döntőbe jutás, amely ezen az egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, de ha akkor sem születik döntés, tizenegyesrúgásokra kerül sor.

LABDARÚGÓ MAGYAR KUPA
6. FORDULÓ
BP. HONVÉD FC (NB II)–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ!
Bozsik Aréna, 5450 néző. Vezeti: Csonka Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Szalai Balázs)
HONVÉD: Dúzs Csonka B. Szabó A., Csontos – Pauljevics, Pekár I. (Szamosi Á. 66.,), Kesztyűs (Szabó T., 66.), Hangya Gyurcsó, Pinte (Zuigeber, 70.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
ZTE: Mauricio – Csonka A., Várkonyi, Akpe, Calderón – Kiss B., Amato, Szendrei N., Skribek – Joao Victor, Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Pauljevics (44.)

ELŐZMÉNYEK, STATISZTIKÁK

Összesen 8 Magyar Kupa-találkozója volt a két csapatnak egymás ellen, amelyekből 5-öt nyert meg a Honvéd, 2-t az egerszegiek, 1-szer pedig ikszeltek. Bár csak 2020-tól rendezik az MK-finálét a Puskás Arénában, már mindkét csapat ünnepelhetett kupagyőzelmet benne: 2020-ban a kispesti csapat a Mezőkövesdet verte meg 2–1-re, 2023-ban pedig a ZTE az NB II-es Budafokot hosszabbítás után 2–0-ra.

A Honvéd összesen 8-szor, míg a ZTE egyszer hódította el eddig a Magyar Kupát.

A kispestieknél a ma sérülés miatt hiányzó Baki Ákos a legeredményesebb két góllal a kupában, míg a zalaiaknál a brazil Daniel Lima, aki a Vásárosnamény ellen talált be háromszor.

Budapest Honvéd FCZalaegerszegi TE FC
Móri SE (vármegyei I. o.) 4–1Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.) 13–0
Debreceni VSC (NB I) 2–1 – hosszabbítás utánBudafoki MTE (NB II) 3–1
ESMTK (NB III) 2–0Vasas FC (NB II) 2–1
Diósgyőri VTK (NB I) 1–0Soroksár SC (NB II) 1–0
