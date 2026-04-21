Magyar Kupa: Budapest Honvéd FC–ZTE FC

LABDARÚGÓ MAGYAR KUPA

6. FORDULÓ

BP. HONVÉD FC (NB II)–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ!

Bozsik Aréna, 5450 néző. Vezeti: Csonka Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Szalai Balázs)

HONVÉD: Dúzs – Csonka B. Szabó A., Csontos – Pauljevics, Pekár I. (Szamosi Á. 66.,), Kesztyűs (Szabó T., 66.), Hangya – Gyurcsó, Pinte (Zuigeber, 70.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

ZTE: Mauricio – Csonka A., Várkonyi, Akpe, Calderón – Kiss B., Amato, Szendrei N., Skribek – Joao Victor, Maxsuell. Vezetőedző: Nuno Campos

Gólszerző: Pauljevics (44.)

ELŐZMÉNYEK, STATISZTIKÁK

♦ Összesen 8 Magyar Kupa-találkozója volt a két csapatnak egymás ellen, amelyekből 5-öt nyert meg a Honvéd, 2-t az egerszegiek, 1-szer pedig ikszeltek. Bár csak 2020-tól rendezik az MK-finálét a Puskás Arénában, már mindkét csapat ünnepelhetett kupagyőzelmet benne: 2020-ban a kispesti csapat a Mezőkövesdet verte meg 2–1-re, 2023-ban pedig a ZTE az NB II-es Budafokot hosszabbítás után 2–0-ra.

♦ A Honvéd összesen 8-szor, míg a ZTE egyszer hódította el eddig a Magyar Kupát.

♦ A kispestieknél a ma sérülés miatt hiányzó Baki Ákos a legeredményesebb két góllal a kupában, míg a zalaiaknál a brazil Daniel Lima, aki a Vásárosnamény ellen talált be háromszor.

