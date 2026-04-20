Az idény végén több játékos is távozik Esztergomból – hivatalos

2026.04.20. 20:18
Fotó: Mol Esztergom/Facebook
női kézilabda Mol Esztergom Esztergom Szucsánszki Zita női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Mol Esztergom hétfőn hivatalos honlapján számolt be arról, hogy az idény végén öt játékos is távozik a csapattól.

„A szezon hajrájában még fontos feladatok várnak ránk, amelyeket közösen egy csapatként, szurkolóink támogatásával szeretnénk megvalósítani, a szezon végén viszont lesznek, akik pályafutásukban új fejezetet kezdenek” – írták a Facebook-oldalukon.

Mint közölték, konkrétan Hajtai Vanessza, Majoros Klaudia, Mlinkó Zsófia és Teplán Korina az idény végeztével biztosan elhagyja az Európa-liga négyes döntőjére készülő együttest, míg – mint arról már korábban beszámoltunkSzucsánszki Zita befejezi a pályafutását, így a 2026–2027-es idény játékoskeretében már nem szerepel.

 

