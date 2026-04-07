Budapesti tavasz – Somogyi Zsolt jegyzete

Innen már nem lehet elrontani, biztatják magukat az angyalföldi futballdrukkerek. Hat mérkőzéssel az NB II-es idény vége előtt a Vasas előnye 13 pont a harmadik helyezett Kecskeméttel és a negyedik helyen álló Mezőkövesddel szemben, ezt kell figyelni, hiszen az első kettő kerül fel az NB I-be. Jelentős esély van rá, hogy a keleti dominancia után a főváros szerepe erősebbé válik az élvonalban: noha az MTK Budapest nem lehet nyugodt, meglehet, két borsodi klub helyére a Vasas és a Honvéd érkezik. A lapunkban megjelenő Radó András-interjúból az is kiderül, hogy bár nyilvánvaló, mindenkinek a legmagasabb osztály elérése a cél, motivációt jelent a bajnoki cím megszerzése, a versenyfutás tehát éles az angyalföldi és a kispesti klub között. A piros-kékek hosszú évek kudarcai után térhetnek vissza: 2017 tavaszán kupadöntősök és bronzérmesek voltak, egy év múlva kiestek, és azóta egyszer, a 2022–2023-as idényben szerepelhettek az NB I-ben, a feljutáson kívül négyszer végeztek a harmadik helyen: vagyis a legjobb, nem feljutó csapat keserves szerepköre jutott nekik.

Úgy fest, ahogyan Kispesten Feczkó Tamásé, Angyalföldön Erős Gábor kinevezése volt telitalálat, a szakmai munka javulása mindkét egyesületnél messziről is látható volt, így 2026 tavaszán egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a 14-szeres élvonalbeli magyar bajnok piros-fekete, illetve a hatszoros aranyérmes piros-kék együttes visszatér a legmagasabb szintre. A Vasas szegedi fellépése mindig különleges történet: az 1989-es osztályozó utolsó pillanatában egy tizenegyes döntött: Szabadi László belőtte, a Vasas nem esett ki, a Szeged nem jutott fel, viszont az angyalföldiek hajnali négyig nem tudták elhagyni az öltözőt, a csalódást nehezen feldolgozó szegedi drukkerek a csapatbusz összes kerekét kiszurkálták – most nem volt ekkora feszültség, a Vasas 4–0-ra nyert, és ez a teljesítmény is meggyőzőnek tűnt. Hogy aztán a jelenlegi keret alkalmas-e az élvonalra, az mindkét klubnál kérdés, az erősítés Kispesten ugyanúgy téma lesz, mint Angyalföldön, mindenesetre úgy fest, a magyar labdarúgás két meghatározó együttesét néhány hónap múlva ismét az NB I-ben láthatjuk.

