Kovács Kálmán: Kíváncsi vagyok, milyen koncepció szerint halad majd tovább a Honvéd

KICSI A VALÓSZÍNŰSÉGE annak, hogy a Bp. Honvéd nem jut fel az NB I-be az idény végén. A 14-szeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes klub jelenleg az első helyen áll a másodosztályban, tizenkét ponttal szerzett többet, mint a harmadik, vagyis már nem feljutó pozícióban álló Mezőkövesd Zsóry. Csak hét forduló van hátra a bajnokságból, vagyis minden jel arra utal, hogy a XIX. kerületi együttes három év után visszatér oda, ahová való: az élvonalba.

Emlékezhetünk, a kiesés után (bár könnyen lehet, ha Felcsúton az utolsó fordulóban gól nélküli állásnál a 83. percben befújja az egyértelmű tizenegyest Vad II István – vagy a VAR segít neki – a kispestiek javára, még mindig élvonalbeli lenne az együttes) először, a 2023–2024-es idényben a kilencedik, majd a nyolcadik helyen zárt. A jelenlegi vezetőedző, Feczkó Tamás 2024 decemberében érkezett Kispestre, s próbálta helyrehozni azt, amit elődje, Laczkó Zsolt elrontott: az utolsó helyezett, szedett-vedett társaságból ütőképes brigádot kellett kialakítani. Sikerült, hiszen a nyolcadik hely akkor távolinak tűnt, a rutinos trénernek mégis sikerült elérnie.

„Feczkó Tamás érdeme elvitathatatlan abban, hogy jelenleg itt tart a Kispest, de fontos volt az is, hogy meghatározó játékosokat igazolt a klub, például Baki Ákost vagy az edző érkezése előtt néhány hónappal Hangya Szilvesztert – mondta lapunknak Kovács Kálmán, a Bp. Honvéddal öt bajnoki címet nyerő (1984, 1985, 1986, 1988, 1989) hatvanéves korábbi csatár. – A feljutásban biztos vagyok, az még kérdés, az aranyérem meglesz-e vagy sem. Hogy ez a keret alkalmas-e az élvonalbeli szereplésre? Érdekes kérdés. Ha az NB II-es meccseket nézzük, nem biztos, hiszen sokszor nyögvenyelősen nyer a csapat, viszont ha a Magyar Kupa-találkozókat, akkor meg azt mondom, igen, az NB I-ben is megállhatja a helyét, hiszen Debrecenben nyertünk, majd idehaza a Diósgyőrt győztük le, s bejutottunk az elődöntőbe. Kíváncsi vagyok, milyen koncepció szerint halad tovább a klub, hiszen nem egyértelmű: maradunk-e a magyaroknál, s próbálunk az akadémiáról felhozni fiatalokat, vagy szerződtetünk néhány légióst? Magyarokat nehéz megszerezni, hiszen a legjobbakat elviszi a Ferencváros és az Újpest. Az lenne az optimális, ha csak egy-két légiós szerepelne a keretben, de ők az átlag felett teljesítenének. Remélem, a vezetőség már tudja, merre tovább, mert külső szemlélőként ez nemigen látszik – miután a téli szünetben is az első helyen állt a csapat, már akkor el lehetett kezdeni az esetleges tárgyalásokat játékosokkal, ez helyzeti előny is lehet. Feczkó Tamást a feljutás után még legalább fél évig hagyni kell dolgozni, megérdemli. De tudom, ismerem a kispesti szurkolótábort, hamar elengedik az edzők kezét, ha nincs eredmény – kíváncsi vagyok, mire megyünk egy osztállyal feljebb.”

VÉLEMÉNY „Amikor kiestünk, azt mondtam, legalább nyugodtan járhatunk majd meccsre, úgyis mindegyik bajnokit megnyerjük – tudjuk, hogy ez nem így történt… Úgyhogy, bár valóban nagyon közel a visszajutás, óvatos vagyok. Sokat beszélgettem Feczkó Tamással, elmondtam neki, először a védelmet tegye rendbe, az mindennek az alapja, szerencsére meg is történt, s a támadószekció is alakul. Még hiányzik néhány játékos, van miben fejlődni, ez még nem tűnik NB I-es csapatnak, meglátjuk, miként sikerül megerősíteni a keretet” – NAGY Antal, a Honvéd négyszeres bajnok korábbi játékosa

24. FORDULÓ

Április 5., vasárnap

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár

16.00: Karcagi SC–FC Ajka

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC

17.00: Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC

17.00: Kecskeméti TE–Szentlőrinc

19.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár