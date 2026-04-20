Honvéd? ZTE? FTC? Győr? — Thury Gábor jegyzete

Kedden Bp. Honvéd–ZTE, szerdán Ferencváros–Győr mérkőzést rendeznek a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében. Az első párosításban a 2023-ban kupagyőztes zalaegerszegiek másodosztályú ellenféllel találkoznak, ez még akkor is igaz, ha a kispestiek fél lábbal már feljutottak az NB I-be.

Szendrei Norbert, a Zete csapatkapitánya honvédosként 2020-ban, a Zalaegerszeggel 2023-ban nyerte meg a Magyar Kupát, utóbbi bukéja, hogy ellenfele, a Budafok az NB II-ből érkezett, ahogyan most a Honvéd, amely ebben a sorozatban a Debrecent és a Diósgyőrt, két első osztályú klubot búcsúztatott. A zalaiak az esélyesebbek, már csupán azért is, mert az ősszel az élvonalban felemásan teljesítő együttes szekere Nuno Camposszal a kispadon olyannyira meglendült, hogy harcban áll a bronzéremért. Ám nem árt tisztában lenni azzal, a kupagyőzelem az Európa-liga-indulásra jogosít, a jó bajnoki helyezés csupán a harmadik kupasorozatra, a Konferencialigára.

A Ferencváros–Győr elődöntő nagy kérdésére, visszavág-e a Fradi a bajnokságban elszenvedett 1—0-s vereségért? A vendégek edzője, Borbély Balázs nem adott egyértelmű választ arra a felvetésre, feláldozza-e a kupameccset a bajnoki címért, úgy véli, nem a fontossági sorrend, hanem a mérkőzések intenzitása miatt kell bevetnie friss játékosokat.

Az is tény, az élvonalban 2018 óta nem akadt vetélytársa a 2022-ben a kupát is elhódító Fradinak, ám a Győr most olyannyira azzá vált, hogy három ponttal vezeti a tabellát. Ugyanakkor a hazaiak vezetőedzője, Robbie Keane azt nyilatkozta, csapata nem tett le az aranyérem megszerzéséről. Ha az esélyeket nézzük a Magyar Kupában, az ETO számára talán kicsit csökkent, a Fradi szempontjából viszont megnőtt a döntő értéke. A revansvágy is fűti az Üllői úti futballistákat, s arról se feledkezzünk meg, a kupagyőzelem Európa-liga-indulást ér – hozzátéve, ha a Fradi nem nyeri meg a bajnokságot, ráadásul kiesik a kupa elődöntőjében, bravúros nemzetközi kupaszereplés ide vagy oda, idén nem nyer semmit…

Összegezve az elődöntő mezőnyét, nyilvánvaló, Kispesten már az eddigi szereplés is bravúrnak számít, a ZTE-nek a dél-amerikai „vonal” sikeressége önbizalmat ad, a Győr a bajnokságban lépéselőnybe került, a legtöbb vesztenivalója a Ferencvárosnak van.

Ez még úgy is igaz, hogy a magyar labdarúgás fölé az utóbbi években azt a bizonyos ernyőt a nemzeti együttes mellett a Fradi tartotta.

