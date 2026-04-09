Ismét változott a Mezőkövesd–Budapest Honvéd bajnoki kezdési időpontja
Korábban már egyszer megváltozott a labdarúgó NB II 26. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd bajnoki időpontja – a meccs vasárnapról szombatra került át a kispestiek Magyar Kupa-kötelezettsége miatt –, most azonban ismét módosult a kezdési időpont.
Az NB II-ben második helyezett Honvéd április 21-én, kedden 20 órától a ZTE-vel mérkőzik meg a Magyar Kupa elődöntőjében, ezért az eredetileg április 19., vasárnapra kiírt Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd bajnoki április 18., szombat 17 órára került át.
Nos, most ismét módosították a kezdési időpontot – a kispestiek honlapja arról számolt be, hogy bár a szombati nap maradt, az eredeti, 17 órás kezdési időpont helyett korábban, 14.00-kor kezdődik az összecsapás.
Ezen kívül még egy NB II-es meccs időpontja változott ugyanebben a fordulóban: az M4 Sport közvetítése miatt a Vasas FC–BVSC bajnokit április 19., vasárnap helyett április 20-án, hétfőn 20.00-tól rendezik.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|24
|16
|4
|4
|47–18
|+29
|52
|2. Budapest Honvéd
|24
|16
|3
|5
|42–18
|+24
|51
|3. Kecskeméti TE
|24
|12
|3
|9
|37–31
|+6
|39
|4. Mezőkövesd
|24
|11
|6
|7
|31–28
|+3
|39
|5. Csákvár
|24
|9
|10
|5
|38–31
|+7
|37
|6. Videoton FC Fehérvár
|24
|9
|8
|7
|31–24
|+7
|35
|7. Kozármisleny
|24
|8
|8
|8
|27–35
|–8
|32
|8. FC Ajka
|24
|10
|1
|13
|18–26
|–8
|31
|9. Szeged-Csanád GA
|24
|8
|7
|9
|25–27
|–2
|31
|10. Karcagi SC
|24
|8
|7
|9
|25–34
|–9
|31
|11. BVSC-Zugló
|24
|9
|3
|12
|27–25
|+2
|30
|12. Tiszakécske
|24
|7
|9
|8
|27–34
|–7
|30
|13. Békéscsaba
|24
|5
|8
|11
|25–36
|–11
|23
|14. Soroksár SC
|24
|5
|7
|12
|32–41
|–9
|22
|15. Budafoki MTE
|24
|5
|7
|12
|24–40
|–16
|22
|16. Szentlőrinc
|24
|3
|11
|10
|28–36
|–8
|20
