Ismét változott a Mezőkövesd–Budapest Honvéd bajnoki kezdési időpontja

Az NB II-ben második helyezett Honvéd április 21-én, kedden 20 órától a ZTE-vel mérkőzik meg a Magyar Kupa elődöntőjében, ezért az eredetileg április 19., vasárnapra kiírt Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd bajnoki április 18., szombat 17 órára került át.

Nos, most ismét módosították a kezdési időpontot – a kispestiek honlapja arról számolt be, hogy bár a szombati nap maradt, az eredeti, 17 órás kezdési időpont helyett korábban, 14.00-kor kezdődik az összecsapás.

Ezen kívül még egy NB II-es meccs időpontja változott ugyanebben a fordulóban: az M4 Sport közvetítése miatt a Vasas FC–BVSC bajnokit április 19., vasárnap helyett április 20-án, hétfőn 20.00-tól rendezik.