Ismét változott a Mezőkövesd–Budapest Honvéd bajnoki kezdési időpontja

FÜZESI BÁLINT
2026.04.09. 10:20
Október végén 5–2-es kispesti siker született (Fotó: Török Attila)
időpontváltozás Budapest Honvéd Mezőkövesd Zsóry
Korábban már egyszer megváltozott a labdarúgó NB II 26. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd bajnoki időpontja – a meccs vasárnapról szombatra került át a kispestiek Magyar Kupa-kötelezettsége miatt –, most azonban ismét módosult a kezdési időpont.

Az NB II-ben második helyezett Honvéd április 21-én, kedden 20 órától a ZTE-vel mérkőzik meg a Magyar Kupa elődöntőjében, ezért az eredetileg április 19., vasárnapra kiírt Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd bajnoki április 18., szombat 17 órára került át.

Nos, most ismét módosították a kezdési időpontot – a kispestiek honlapja arról számolt be, hogy bár a szombati nap maradt, az eredeti, 17 órás kezdési időpont helyett korábban, 14.00-kor kezdődik az összecsapás.

Ezen kívül még egy NB II-es meccs időpontja változott ugyanebben a fordulóban: az M4 Sport közvetítése miatt a Vasas FC–BVSC bajnokit április 19., vasárnap helyett április 20-án, hétfőn 20.00-tól rendezik.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC24164447–18+2952
  2. Budapest Honvéd24163542–18+2451
  3. Kecskeméti TE24123937–31+639
  4. Mezőkövesd24116731–28+339
  5. Csákvár24910538–31+737
  6. Videoton FC Fehérvár2498731–24+735
  7. Kozármisleny2488827–35–832
  8. FC Ajka241011318–26–831
  9. Szeged-Csanád GA2487925–27–231
10. Karcagi SC2487925–34–931
11. BVSC-Zugló24931227–25+230
12. Tiszakécske2479827–34–730
13. Békéscsaba24581125–36–1123
14. Soroksár SC24571232–41–922
15. Budafoki MTE24571224–40–1622
16. Szentlőrinc243111028–36–820

 

 

