Gyász: elhunyt a szegedi labdarúgás meghatározó alakja

2026.04.09. 17:42
Pataki Tamás (1937–2026) (Fotó: Délmagyarország)
gyászhír Szeged Pataki Tamás gyász
Nyolcvankilenc éves korában húsvétvasárnap elhunyt Pataki Tamás, egykori kiváló szegedi labdarúgó, majd edző – tájékoztatta a szegedi futball szurkolói honlapját Pataki Tamás lánya, Pataki Edina.

Pataki Tamás 1950-ben a Vasasban kezdett futballozni. Még utánpótlás-játékosként a Rákosrendezői Lokomotívban játszott a BLSZ-ben. Később szerepelt a Gödöllői Dózsában (1955–1956), a Bp. Vörös Meteorban (1957) és a Kiskunfélegyházi Honvédban (1957–1959) is. 1959 és 1970 között a Szegedi EAC labdarúgója volt. Az élvonalban 1961. augusztus 6-án mutatkozott be, és 58 NB I-es mérkőzésen szerepelhetett a SZEAC akkori aranycsapatában – áll a szegedi futball szurkolói honlapjának megemlékezésében.

Vezetőedzőként először 1971-ben a Szegedi Volánt irányította, majd 1974-ben a Móravárosi Kinizsi trénere lett. 1974 nyarától a SZEAC-ból lett SZEOL SC ifjúsági csapatát vezette. Később ugyanott pálya-, majd utánpótlásedző is volt. Az 1981–1982-es idényben az NB I-es SZEOL AK vezetőedzője lett, és abban az idényben a bajnok, Nyilasi Tiborral felálló Ferencvárost is legyőzték.

1982–83-ban a Szarvas, 1983-ban a Békéscsabai ESSC vezetőedzője volt. 1984 nyarán vette át a Kecskeméti SC vezetését. 1987-től újra a SZEOL AK-ból, majd a SZEOL-Délép SE-ből átalakított Szeged SC trénere lett. 1989 júliusától megint a Kecskemét edzőjeként dolgozhatott, majd 1992 őszétől újfent a Szeged SC vezetőedzője. Összesen 38 élvonalbeli és több száz alacsonyabb osztályú mérkőzésen ült a kispadon.

Pataki Tamás húsvétvasárnap, 89 éves korában hunyt el.

 

gyászhír Szeged Pataki Tamás gyász
