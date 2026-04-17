Az ETO 13 év után győzné le újra Győrben a Ferencvárost

SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Csupán kétszer találkoztak az élvonalban, szeptemberben a ZTE hazai pályán úgy ütötte ki 5–0-ra a borsodi együttest, hogy a 71. percben, 3–0-s állásnál a zalaiaktól az azóta már távozó Diego Borgest kiállították. Ez volt a kék-fehérek első és egyben a legnagyobb különbségű győzelme ebben a bajnokságban, a borsodiaknak pedig a legsúlyosabb veresége.

♦ A januári, miskolci visszavágón csupán 1–0-ra nyert a zalai együttes, pedig Juhász Bence kapus piros lapja miatt már a 63. percben emberfölénybe került. A győztes gólt Kiss Bence lőtte, akinek nagyon megy a barcikaiak ellen, hiszen az egerszegi meccsükön meg csereként beállva duplázni tudott, és érdekes, hogy mindháromszor az utolsó negyedórában talált be.

♦ Zalaegerszegen az NB II-ben 2018 májusában kétszeri hazai vezetés után 2–2-re végeztek, majd 2019 áprilisában Zoran Lesjak fejes góljával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ A ZTE nyolcmeccses bajnoki veretlensége (5 győzelem, 3 iksz) tört meg múlt szombaton az MTK otthonában (0–3). Ez még csupán a 4. olyan bajnokija volt a zalaiaknak az idényben, amelyen nem tudtak betalálni – ebben a tekintetben csak a ferencvárosiak jobbak náluk.

♦ A Kazincbarcika sorozatban 3. NB I-es mérkőzését bukta el a múlt héten az Újpest ellen (0–3), amivel biztossá vált az újonc kiesése. Kuttor Attila együttese az előző 9 bajnokijából 8-at elvesztett és közben egyedül a DVTK-t tudta legyőzni (4–0).

♦ A Zalaegerszeg otthoni mérlege 7–4–4, a megszerzett pontokat (25), a gólkülönbséget (+9) és a kapott gólokat (16) tekintve is a második legjobb a hazai táblázaton.

♦ A Barcika látogatóként eddig eredményesebb volt, mint amikor pályaválasztóként albérletben játszott (10, illetve 7 pont), s 3–1–10-es mérlegével utolsó előtti a vendégtabellán. Érdekesség, hogy a legutóbbi két idegenbeli fellépésén négygólos különbség alakult ki, csak éppen ellentétes előjellel (4–0 Diósgyőrben, majd 1–5 Pakson).

MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A 15. összecsapásuk jön az NB I-ben, és bár a közelmúltban a fővárosiak az eredményesebbek, összességében még mindig a szabolcsiak állnak jobban a párharcban, hiszen a mérleg 4 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker. A gólátlag alacsony, csupán 2.1/mérkőzés.

♦ Az előző 3 találkozójukat a kék-fehérek nyerték. Legutóbb, januárban Kisvárdán úgy lett 2–3 a vége, hogy a hazaiak kétszer egyenlítettek, majd az élvonalban akkor debütáló Pinezits Máté csapata Lippai Tibor 82. percben esett öngóljával kaparintotta meg a három pontot.

♦ Az MTK pályaválasztása mellett is a várdaiak felé billen a mérleg: 4-szer született vendégsiker, 3-szor ikszeltek, a legutóbbi 2 alkalommal pedig a házigazda kék-fehérek diadalmaskodtak. Szeptember végén 4–0-ra nyertek a fővárosiak, akiknek ez a legnagyobb győzelme ebben a párharcban, Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója pedig ezután váltotta le Gerliczki Mátét a vezetőedzői posztról és vette ismét saját kezébe a csapat szakmai irányítását.

♦ A 10. helyen álló kék-fehérek az előző körben 3–0-ra legyűrték a február eleje veretlen ZTE-t, és ezzel megszakították 9 bajnoki meccsen át tartó nyeretlenségüket (5 iksz, 4 vereség). Molnár Ádinék ezzel a sikerrel 7 pontra növelték előnyüket a 11., már kieső pozícióban lévő DVTK-val szemben, és nagy lépést tettek a bennmaradásuk felé, amely akár már szombaton biztossá válhat.

♦ A Kisvárda hétfőn 0–0-t játszott a Debrecennel, így már 4 forduló óta nyeretlen (2 döntetlen, 2 vereség), az előző 2 bajnokiján még gólt sem tudott szerezni.

♦ A kék-fehérek pontjaik majdnem kétharmadát odahaza gyűjtötték be, 32-ből 21-et, 6–3–6-os mérlegükkel és a legtöbb rúgott góllal (34) a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton.

♦ Révész Attila együttese házon kívül tavasszal eddig képtelen volt nyerni (2 iksz, 3 vereség), összességében pedig 4–3–7-es mérlegével csak 3 csapatot előz meg a vendégtabellán.

DIÓSGYŐRI VTK–DEBRECENI VSC

♦ Eddig 66-szor rendezték meg a klasszikus keleti rangadót a két legnépesebb kelet-magyarországi város csapatai között, az örökmérleg a Loki hatalmas fölényét mutatja: 13 diósgyőri győzelem, 12 döntetlen, 41 debreceni siker.

♦ A miskolciak 2024-ben veretlenek maradtak a DVSC-vel szemben (1 döntetlen, majd egymás után 3 diadal), a múlt esztendőtől kezdve azonban már nem tudnak győzelmet felmutatni ebben a párosításban (1 iksz, 2 vereség). Januárban Debrecenben kétgólos hátrányból felállva nyert 3–2-re a Loki.

♦ A DVTK pályaválasztása mellett nagyon szoros a párharc, hiszen 11-szer született hazai siker, 12-szer vendégdiadal, 8-szor pedig iksszel zártak, a gólkülönbség a Loki felé billen (45–51). Az új miskolci stadionban egyszer nyertek a debreceniek (2020 februárjában 2–1-re), 4-szer a diósgyőriek, legutóbb, tavaly szeptemberben pedig nem esett gól a találkozójukon.

♦ Hiába vezetett a Diósgyőr múlt pénteken Pető Milán góljával az Üllői úton a címvédő FTC ellen, megint – sorozatban immár negyedszer – vesztesen hagyta el a pályát (1–3), és már 7 forduló óta nyeretlen. Ebben a bajnokságban immár 18-adszor fordult elő, hogy a miskolci csapat előnybe került, ám ezekből a meccsszituációkból csak 5-öt tudott megnyerni, 7-szer kiegyenlítettek, 6-szor pedig fordítottak ellene. Ez 1.22-es pontátlagot jelent, ami a legkisebb a mezőnyben ebben az összevetésben.

♦ Ahhoz, hogy a DVTK benn maradjon az NB I-ben, a hátralévő 4 fordulóban az MTK-val szemben összegyűlt 7 vagy a Nyíregyházával szembeni 10 pontos hátrányát kellene ledolgoznia. Ha a kék-fehérektől való lemaradása minimum 9 pontra nő ebben a fordulóban, a Szparival szemben pedig nem csökken 9 pont alá, már szombat este biztos kiesővé válhat.

Kiesik a DVTK, ha…

– nem nyer a Debrecen ellen, ugyanakkor az MTK legyőzi a Kisvárdát

♦ A bronzéremre hajtó Debrecen az előző 2 bajnokiján gólképtelennek bizonyult és már 4 forduló óta nem győzött (3 iksz, 1 vereség). A legutóbbi 8 bajnokijából pedig csak egyet tudott megnyerni, amikor az utolsó helyezett Kazincbarcikát verte meg Miskolcon (3–0).

♦ A Diósgyőr odahaza több mint négy hónapja nyeretlen (3 iksz, 3 kudarc), legutóbb még december 6-án a Nyíregyházát győzte le (2–0), a hazai tabellán pedig 3–7–4-es mérlegével csak két csapatot előz meg a mezőnyből.

♦ A Debrecen idegenben a második legkevesebb gólt kapta (15), s 6–7–2-es mutatójával 3. a vendégtabellán. Házon kívül az előző 4 bajnokiján nem veszített (1 diadal, 3 iksz).

VASÁRNAP

PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Az előző bajnokság két dobogósa eddig 33-szor mérkőzött meg egymással, az örökmérleg 2023-ban fordult a tolnaiak javára, jelenleg 16 paksi győzelmet, 13 Puskás Akadémia-diadalt és mindössze 4 döntetlent mutat. A legutóbbi 7 találkozójukon mindig legalább 3 gól esett, így nem meglepő, hogy az összesített gólátlag 3.7/meccs.

♦ Ebben a bajnokságban mindkétszer egy góllal az atomvárosiak bizonyultak jobbnak, legutóbb januárban Felcsúton – a nem sokkal később az FTC-hez távozó – Osváth Attila beadásból a 83. percben született gólja döntötte el a három pont sorsát a vendégek javára (1–2).

♦ A felcsútiak vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal kétszer is előfordult, hogy csapata fél tucat gólt kapott Bognár György Paksától: 2020 novemberében a tolnai városban (2–6), majd 2021 augusztusában a Pancho Arénában (1–6). 2024 áprilisában eljött a visszavágás ideje: Felcsúton ugyanis 5–0-ra győzött Hornyák együttese – a Puskás Akadémiának ez az eddigi rekordsikere a tolnaiakkal szemben.

♦ Pakson 16-szor mérkőztek meg, a mérleg 11–2–3 a hazaiak szemszögéből. A Puskás Akadémia legutóbb majdnem 3 éve, 2023 májusában távozott győztesen az atomvárosból (0–2), azóta 1 döntetlen mellett 3-szor egy-egy góllal a zöld-fehérek bizonyultak jobbnak. Szeptemberben úgy nyertek 3–2-re a tolnaiak, hogy a 86. percben még a felcsútiak vezettek.

♦ Négyes veretlenségi szériája (2 iksz, majd 2 győzelem) ért véget múlt szombaton a Paksnak Nyíregyházán (0–2), és 6. alkalommal fordult elő a bajnokságban, hogy Bognár György együttese nem szerzett gólt.

♦ A legutóbbi 2 bajnokiját elvesztette a Puskás Akadémia – ez rajta kívül csak a DVTK-ra és a Kazincbarcikára igaz –, és 39 pontjával a tabella alsó felében tanyázik. Huszonkilenc forduló után ennél kevesebb ponttal legutóbb 2018-ban, Hornyák Zsolt kinevezése előtt álltak a felcsútiak.

♦ A tolnaiak 6–4–4-es mérlegükkel a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton. Legutóbb 4-es otthoni nyeretlenségüknek vetettek véget a Barcika kiütésével (5–1), és már csak eggyel van kevesebb góljuk, mint a csúcsot jelenleg 34-gyel tartó MTK-nak.

♦ A látogatóként sikeresebb felcsúti együttes 7–3–5-ös mérlegével a 4. helyen áll a vendégtabellán. Az előző 4 házon kívüli bajnokiján felváltva nyert, illetve vesztett. Ha a sorminta folytatódik, most egy győzelemnek kellene következnie.

ETO FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Ez a bajnokság csúcsrangadója, hiszen a második helyezett fogadja az ugyancsak 59 pontos tabellaelsőt. A két csapat 1937 óta íródó közös történetében ez lesz a 139. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 37 győri sikert, 35 döntetlent és 66 fővárosi győzelmet jelez.

♦ A januári Üllői úti találkozójukat hátrányból az utolsó fél órában fordítva 3–1-re nyerték meg a győriek, megszakítva ezzel a ferencvárosiak elleni 8 meccses bajnoki nyeretlenségi sorozatukat (3 iksz, 5 vereség).

♦ A közelmúltban a Magyar Kupában is kétszer összekerültek, 2022-ben 4–1-re, tavaly februárban hosszabbításban 4–3-ra nyertek Győrben a vendég fővárosiak. Érdekesség, hogy szerdán Budapesten, a kupa elődöntőjében újra megmérkőznek egymással.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett kis eltéréssel a Ferencváros áll jobban, hiszen a mérleg 24 győri győzelem, 19 iksz, 26 FTC-siker. A gólkülönbség viszont egál: 107–107. A győrieknek odahaza bajnokin legutóbb majdnem 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1–0). Akkor azzal a győzelemmel tette biztossá bajnoki címét a Győr, amely 30 év után lett újra és mindmáig utoljára aranyérmes az NB I-ben. Tavaly szeptemberben 2–0-ra a vendég Ferencváros győzött.

♦ Közös a két csapatban, hogy az előző 3 bajnokijukat megnyerték, és az is, hogy legutóbb egyaránt Zalaegerszegen kaptak ki. Az FTC február 14-én 3–1-re, az ETO március 7-én 2–1-re maradt alul, így a győriek 4, a ferencvárosiak pedig 7 mérkőzés óta veretlenek. Közben csak egyszer, a 26. fordulóban vesztettek pontot, amikor Borbély Balázs együttese odahaza nem bírt az MTK-val (0–0), Robbie Keane együttese pedig ikszelt Kisvárdán (1–1).

♦ Az ETO 8–4–2-es mérleggel vezeti a hazai táblázatot, az FTC pedig 11–3–1-es mutatóval a vendégtabellán első. A győriek saját közönségük előtt legutóbb november 21-én a ZTE-től szenvedtek vereséget (0–1).

♦ A Sofascore, a Transfermarkt és az MLSZ adatai alapján összehasonlítottuk a két együttes bajnokságban nyújtott eddigi teljesítményét. Mint az alábbi táblázatunkból kiderül, sok mutatóban kicsi az eltérés közöttük, viszont kiemelendő, hogy míg az FTC csak 1, az ETO 4 mérkőzésen bizonyult gólképtelennek, a fővárosiaknál magasabb a gólok/kapura lövési kísérletek aránya, tehát hatékonyabbak a kapu előtt. A győriek lényegesen több gólt értek el jobb lábbal, míg a ferencvárosiak fejjel, viszont utóbbiak 10 ilyen találatából 7-et a télen távozott Varga Barnabás ért el, és ha ezeket levonjuk, már alig van különbség a két csapat között e tekintetben. A várható gólokhoz képest az ETO minimálisan kevesebbet ért el (xG: 2.02, gólátlag: 2.0), míg az FTC kicsivel felülteljesített (1.89, illetve 1.97).

Mutató ETO FTC Kapott gólok 29 30 Kapott gól nélküli meccsek 10 9 Szerzett gólok 58 57 Szerzett gól nélküli mérkőzések 4 1 Kapura lövési és fejelési kísérletek 676 613 Kaput eltaláló kísérletek 491 455 Gólok/kapura lövési és fejelési kísérletek 8.6 % 9.3% Gólok 11-esből/büntetők 6/7 6/7 Szabadrúgásgólok 2 2 Gólok a 16-oson belülről 48 47 Gólok a 16-oson kívülről 8 10 Gólok bal lábbal 21 24 Gólok jobb lábbal 31 23 Fejes gólok 4 10 Öngólok 2 0 Kapufák 16 14 Labdabirtoklás 58.9% 58.6% Passzpontosság 81.6 % 82.3 % Várható gólok (xG) meccsenkénti átlaga 2.02 1.89 Sofascore teljesítményindex 6.96 6.95 AZ ETO ÉS A Ferencváros ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁI

Forrás: Sofascore, Transfermarkt, MLSZ adatbank

A 30. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 17., péntek

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Bognár Tamás

Április 18., szombat

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió).

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió).

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió).

Április 19., vasárnap

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió).

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió).

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 29 18 5 6 57–30 +27 59 2. ETO FC 29 17 8 4 58–29 +29 59 3. Debreceni VSC 29 12 10 7 41–34 +7 46 4. Zalaegerszegi TE 29 12 9 8 43–35 +8 45 5. Paksi FC 29 12 8 9 54–41 +13 44 6. Kisvárda 29 11 7 11 33–42 –9 40 7. Puskás Akadémia 29 11 6 12 36–39 –3 39 8. Újpest FC 29 10 7 12 40–46 –6 37 9. Nyíregyháza Spartacus 29 9 8 12 40–46 –6 35 10. MTK Budapest 29 8 8 13 50–58 –8 32 11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36–52 –16 25 12. Kazincbarcika 29 5 2 22 27–63 –36 17



