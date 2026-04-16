Átrok Zalán: Lehet, a sors nem véletlenül szánta nekem ezt az utat



Egyre markánsabb futballt láthatunk Átrok Zalántól, az MTK Budapest húszéves szélsőjétől: a játékos tavaly nyáron került a Bp. Honvédtól a Hungária körútra, az idényben eddig (tizennégyszer kezdőként, tizenkétszer csereként játszva) öt gólt szerzett és adott két gólpasszt. A csapat legközelebb a Kisvárda Master Good ellen lép pályára szombaton 17 órakor, és ha nyer, esetleg már három fordulóval a vége előtt biztossá teszi élvonalbeli tagságát.

„Az előző mérkőzés után – nyertünk a ZTE ellen három nullára – kedvező helyzetbe kerültünk, így már hét ponttal vezetünk a kieső, tizenegyedik helyen álló Diósgyőrrel szemben, ez azért jelentősnek mondható négy fordulóval a vége előtt – mondta lapunknak Átrok Zalán, az MTK Budapest játékosa. – Megvan az önbizalom, végre úgy játszottunk a múlt héten, ahogyan tudunk, sokat passzolva, gólokat szerezve. Meggyőzően futballoztunk, s ezt akarjuk megismételni a Kisvárda ellen. Ellenfelünk egységes, de óriási motivációt jelent nekünk, hogy tudjuk, ha nyerünk és a Diósgyőr kikap a Debrecentől, biztosan az élvonalban maradunk. Fellélegezhetnénk, nyugodtabban, felszabadultabban futballozhatnánk. Ami pedig az idényemet illeti: álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen jól sikerül, nem vártam, hogy összejön ennyi gól és gólpassz. Persze ez nem azt jelenti, hogy elégedett lennék, sőt, még többre, sokkal többre vágyom, még eredményesebb akarok lenni, és még több kulcspasszt akarok kiosztani. ”

Átrok Zalán már tizenhét évesen bemutatkozott az NB I-ben: a Bp. Honvéd játékosaként debütált az élvonalban, a 2022–2023-as idényben tizenegy mérkőzésen kapott lehetőséget. A csapat viszont szégyenszemre kiesett az NB I-ből, így a következő idényben az NB II-ben bizonyíthatott. Pontosabban bizonyíthatott volna, de 2023 augusztusában, a Haladás elleni összecsapáson (1–2) megsérült, elszakadt a keresztszalagja, és egyéves kihagyás várt rá.

Ezután 2024 őszén a Honvéd NB III-as együttesébe tért vissza, 2025 tavaszán az NB II-es Kozármislenynek adta kölcsön a klub, majd bizonyította, hogy az élvonalban is megállja a helyét.

„Nagyon boldog és büszke voltam, hogy fiatalon, tizenhét évesen megmutathattam magam az NB I-ben. Természetesen sohasem jön jókor egy sérülés, s valószínűleg előrébb tartanék a pályafutásomban, mint jelenleg, de amondó vagyok, minden okkal történik, lehet, a sors nem véletlenül szánta nekem ezt az utat. Megsérültem, ráadásul súlyosan – remélem, utoljára karrierem során –, de nem cserélném el a pályafutásomat. Hamar felvettem a ritmust, a Kozármisleny után nagy ugrás volt az élvonalbeli szereplés. Szerencsére együtt dolgoztam Pinezits Mátéval Kispesten és Mislenyben is, tudom, hogy bízik bennem, ez megnyugtat. Hosszú út áll előttem, azért dolgozom minden nap, hogy sokra vigyem. Ennek érdekében külön figyelem Bognár Istvánt az edzéseken, mert ő úgy lát a pályán, mint nagyon kevesen az NB I-ben, hihetetlen jó passzai vannak. Amit csak lehet, megtanulok tőle, próbálom gyakorolni és megmutatni a tétmérkőzéseken. Örülök, hogy együtt futballozunk, annak pedig külön, hogy szerencsére felépült sarokcsontgyulladásából, és újra teljes értékű munkát végezhet. Fontos láncszeme a csapatnak, vele lényegesen erősödünk.”

Átrok Zalán hozzátette, Bognár István mellett van még egy példaképe: „Szeretem az Internazionalét, az olasz csapat csatára, Lautaro Martínez játéka, gól­erőssége elképesztően motiváló, kedvelem a futballját.”