A vehemensebb Fradi-edző, Robbie Keane húzásai jöttek be

6102 A 28. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

Fontos mérkőzés várt húsvétvasárnap a DVSC-re és a Ferencvárosra, nem csoda, hogy zsúfolásig megtelt lelátók várták a csapatokat, legutóbb 2014 májusában voltak ennyien bajnokin a Nagy­erdei Stadionban. Akkor az aktuális idényből még két hazai meccse volt hátra a DVSC-nek, s az Újpest, valamint a Honvéd ellen megtelt az aréna, ami már azért sem volt meglepő, mert a debreceni együttes akkor szerezte meg hetedik – máig utolsó – aranyérmét.

A mostani bajnokságban a nyolcadik aranyról nem álmodozhatnak a debreceniek, de Sergio Navarro vezetőedző a tavaly még kiesés ellen küzdő együttesből dobogóra esélyes csapatot formált, ennek is köszönhető, hogy egyre többen vannak a debreceni stadion lelátóin. A telt házhoz persze kellett, hogy az ellenfél a Ferencváros legyen, no meg a remek időpont és a tavasziasra forduló időjárás is nézőcsalogatónak bizonyult: 16 876-an váltottak jegyet a DVSC–Ferencváros rangadóra.

Szinte tapintani lehetett a feszültséget a pályán és a kispadok környékén is. Hazai oldalon latin mester, a fővárosiaknál egy ír legenda. A tűz és a temperamentum szemben a kimértséggel, higgadtsággal. Csakhogy Sergio Navarro és Robbie Keane is tökéletes ellentéte az adott népről kialakult sztereotípiának. A spanyol a technikai zónán belül nyugodtan állva figyeli a történéseket, ritkán reagál az eseményekre, akkor is leginkább visszafogott tapssal dicséri övéit. Ezzel szemben Robbie Keane maga az energia: széles gesztusokkal magyaráz, füttyögve próbál jelezni játékosainak, folyamatosan kommunikál a tartalék játékvezetővel, meg sem áll a kispad előtt. Vehemenciáját mutatja, hogy a 32. percben sárga lapot is kapott reklamálásért. Elégedetlenségének oka leginkább a sajátjai játéka, hiszen hiába futballozott az első negyvenöt percben fölényben a Ferencváros, csak Marius Corbu lehetőségénél került helyzetbe a csapat. Ezzel szemben a Loki a semmiből szerezhetett volna gólt, s Dzsudzsák Balázs jobb oldali szöglete után Josua Mejías valóban közel állt hozzá, hogy örömet szerezzen a majd’ tizenhétezer néző döntő többségének.

„A szünetben elhangzott néhány keményebb szó is öltözőben – fogalmazott a lefújás után Robbie Keane. – Összességében elégedett vagyok a játékkal, de fel kellett rázni a csapatot. Marius Corbu remek futballista, tisztában vagyok a képességeivel, de úgy éreztem, hogy sokat passzol hátrafelé, bátrabbnak kell lennie. Meghozta az eredményét, ami elhangzott az öltözőben, hiszen rúgtunk két szép gólt, megszereztük a három pontot egy remek csapat otthonában.”

Marius Corburól eddig is tudni lehetett, hogy sokra hivatott labdarúgó, a második félidő első negyedórájában kétszer volt jó időben jó helyen, s szerzett két gólt. Az elsőnél higgadtan pörgette a labdát a kapuba, a másodiknál klasszismegoldást húzott elő a varázsdobozból, ezzel került megnyugtató előnybe a Fradi.

„Boldog vagyok, hogy hozzátettem a győzelemhez – mondta az első és második ferencvárosi gólját szerző Marius Corbu. – Volt az első félidőben is egy helyzetem, az kimaradt, de jött az újabb lehetőség, és a legjobbkor szereztük meg a vezetést, majd megnyertük a meccset is, ami nagyon fontos volt nekünk.”

A Debrecen hiába tett meg mindent, a magyar válogatott Görögország elleni meccsén sérülést szenvedő Bárány Donát kiesésével nem volt igazi centere, így a hatalmas akarat ellenére sem akadt gólszerzési lehetősége. Sergio Navarro ezzel együtt sem tűnt idegesnek, minden jó megoldást megtapsolt, a hibáknál sem korholta játékosait, úgy látszott, elégedett így is a teljesítménnyel...

„Nem lehet okom panaszra, hiszen a bajnokság legjobb csapata ellen játszottunk kiegyenlített mérkőzést – értékelt a Loki vezetőedzője. – Az első félidőben lett volna lehetőségünk, hogy megszerezzük a vezetést, sajnos nem sikerült. A második félidőben gyorsan kaptunk két gólt, és ez már nagyon nehéz feladat elé állította a csapatot. Bárány Donát rendkívül fontos láncszeme a játékunknak, de ha hiányzik, akkor is megoldást kell találnunk. A helyén pályára lépő Szuhodovszki Soma jól futballozott, nem rajta múlt, hogy nyertek a vendégek.”

Az FTC nagyot lépett a címvédés felé, a DVSC veresége ellenére harcolhat tovább a bronzéremért – nos, ehhez nagy szükség lenne Bárány Donát minél gyorsabb felépülésére…