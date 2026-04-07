A vehemensebb Fradi-edző, Robbie Keane húzásai jöttek be

6102 A 28. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA
Fontos mérkőzés várt húsvétvasárnap a DVSC-re és a Ferencvárosra, nem csoda, hogy zsúfolásig megtelt lelátók várták a csapatokat, legutóbb 2014 májusában voltak ennyien bajnokin a Nagyerdei Stadionban. Akkor az aktuális idényből még két hazai meccse volt hátra a DVSC-nek, s az Újpest, valamint a Honvéd ellen megtelt az aréna, ami már azért sem volt meglepő, mert a debreceni együttes akkor szerezte meg hetedik – máig utolsó – aranyérmét.
A mostani bajnokságban a nyolcadik aranyról nem álmodozhatnak a debreceniek, de Sergio Navarro vezetőedző a tavaly még kiesés ellen küzdő együttesből dobogóra esélyes csapatot formált, ennek is köszönhető, hogy egyre többen vannak a debreceni stadion lelátóin. A telt házhoz persze kellett, hogy az ellenfél a Ferencváros legyen, no meg a remek időpont és a tavasziasra forduló időjárás is nézőcsalogatónak bizonyult: 16 876-an váltottak jegyet a DVSC–Ferencváros rangadóra.
Szinte tapintani lehetett a feszültséget a pályán és a kispadok környékén is. Hazai oldalon latin mester, a fővárosiaknál egy ír legenda. A tűz és a temperamentum szemben a kimértséggel, higgadtsággal. Csakhogy Sergio Navarro és Robbie Keane is tökéletes ellentéte az adott népről kialakult sztereotípiának. A spanyol a technikai zónán belül nyugodtan állva figyeli a történéseket, ritkán reagál az eseményekre, akkor is leginkább visszafogott tapssal dicséri övéit. Ezzel szemben Robbie Keane maga az energia: széles gesztusokkal magyaráz, füttyögve próbál jelezni játékosainak, folyamatosan kommunikál a tartalék játékvezetővel, meg sem áll a kispad előtt. Vehemenciáját mutatja, hogy a 32. percben sárga lapot is kapott reklamálásért. Elégedetlenségének oka leginkább a sajátjai játéka, hiszen hiába futballozott az első negyvenöt percben fölényben a Ferencváros, csak Marius Corbu lehetőségénél került helyzetbe a csapat. Ezzel szemben a Loki a semmiből szerezhetett volna gólt, s Dzsudzsák Balázs jobb oldali szöglete után Josua Mejías valóban közel állt hozzá, hogy örömet szerezzen a majd’ tizenhétezer néző döntő többségének.
„A szünetben elhangzott néhány keményebb szó is öltözőben – fogalmazott a lefújás után Robbie Keane. – Összességében elégedett vagyok a játékkal, de fel kellett rázni a csapatot. Marius Corbu remek futballista, tisztában vagyok a képességeivel, de úgy éreztem, hogy sokat passzol hátrafelé, bátrabbnak kell lennie. Meghozta az eredményét, ami elhangzott az öltözőben, hiszen rúgtunk két szép gólt, megszereztük a három pontot egy remek csapat otthonában.”
Marius Corburól eddig is tudni lehetett, hogy sokra hivatott labdarúgó, a második félidő első negyedórájában kétszer volt jó időben jó helyen, s szerzett két gólt. Az elsőnél higgadtan pörgette a labdát a kapuba, a másodiknál klasszismegoldást húzott elő a varázsdobozból, ezzel került megnyugtató előnybe a Fradi.
„Boldog vagyok, hogy hozzátettem a győzelemhez – mondta az első és második ferencvárosi gólját szerző Marius Corbu. – Volt az első félidőben is egy helyzetem, az kimaradt, de jött az újabb lehetőség, és a legjobbkor szereztük meg a vezetést, majd megnyertük a meccset is, ami nagyon fontos volt nekünk.”
A Debrecen hiába tett meg mindent, a magyar válogatott Görögország elleni meccsén sérülést szenvedő Bárány Donát kiesésével nem volt igazi centere, így a hatalmas akarat ellenére sem akadt gólszerzési lehetősége. Sergio Navarro ezzel együtt sem tűnt idegesnek, minden jó megoldást megtapsolt, a hibáknál sem korholta játékosait, úgy látszott, elégedett így is a teljesítménnyel...
„Nem lehet okom panaszra, hiszen a bajnokság legjobb csapata ellen játszottunk kiegyenlített mérkőzést – értékelt a Loki vezetőedzője. – Az első félidőben lett volna lehetőségünk, hogy megszerezzük a vezetést, sajnos nem sikerült. A második félidőben gyorsan kaptunk két gólt, és ez már nagyon nehéz feladat elé állította a csapatot. Bárány Donát rendkívül fontos láncszeme a játékunknak, de ha hiányzik, akkor is megoldást kell találnunk. A helyén pályára lépő Szuhodovszki Soma jól futballozott, nem rajta múlt, hogy nyertek a vendégek.”
Az FTC nagyot lépett a címvédés felé, a DVSC veresége ellenére harcolhat tovább a bronzéremért – nos, ehhez nagy szükség lenne Bárány Donát minél gyorsabb felépülésére…
Corbu duplájával nyert a Ferencváros Debrecenben
Az élvonal csodacsapata lett a harmadik helyen álló ZTE
A bajnokság kezdetekor nem sokan fogadtak volna arra, hogy a teljes átalakuláson áteső ZTE bennmarad az NB I-ben, ehhez képest a jól, eredményesen és látványosabban futballozó csapat a harmadik helyen álló a tabellán..
A vezetőedző, Nuno Campos remek munkát végez a ZTE játékoskeretével. Többnyire reggeli, videózás, edzés, majd ebéd, összetartás és rengeteg egyéni gyakorlás jellemzi a keret életét.
„Ha jól számoljuk, tíz meccs óta nem kaptunk ki – mondta a Kisvárda ellen megnyert bajnokit követően a portugál vezetőedző. – Az utóbbi időszakban csak egyszer szenvedtünk vereséget, ami óriási tett. Elmondták nekem is, a kétezres évek második felében volt utoljára ilyen pozícióban a ZTE a bajnokságban. Valóban rendkívüli, hogy a viszonylag gyenge kezdés, majd a téli játékoskiáramlás után eljuthatunk ilyen magasra. Miközben a csapat szárnyal, egyre több menedzser foglal helyet a legkülönbözőbb kluboktól és országokból a ZTE mérkőzésein.”
Vajon nem bosszantotta, idegesítette az edzőt, hogy viszonylag gyors tempóban változik a keret összetétele, hiszen aki jól teljesített, külföldre szerződtették, vagy arra várt, hogy légiós lehessen...
„Nálunk a képzés, a munka, aztán a munka és a képzés adja a keretépítés velejét. A csúcs pedig az, hogy jönnek az eredmények, mint most, és mi boldogok vagyunk. Hogy szeretnék elvinni a játékosokat? Ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy ők tehetségesek, mi pedig jó munkát végeztünk velük. Jöjjenek is egyre többen, és információink szerint egyre több videót is kérnek a legjobbjainkról, amit jó hírnek tartok, mert van hatása a munkánknak.”
Vajon mit mondott az egerszegi edző a szünetben, hogy teljesen más felfogásban futballozó ZTE-t láttak a szurkolók, a hazaiak ugyanis levegőhöz sem hagyták jutni a szervezetten védekező és időnként jól is futballozó Kisvárdát.
„Azt mondtam a játékosoknak, ha nem nyomunk úgy, ahogy eddig tettük, akkor három-négy embert kiteszek a keretből. Ezért nem érdemes ennyit dolgozni, hogy futballozgatunk és nem úgy játszanak egyesek, ahogy tudnak. Ezek után láthattuk a második félidőt, és az arra a produkcióra már mindegyik labdarúgó büszke lehetett.”
A Kisvárda vezetőedzője, Révész Attila nem volt boldog a lefújás után, és a tőle megszokott kritikával értékelte a mérkőzést: „Az első félidőben valamivel közelebb álltunk a vezetés megszerzéséhez. Csúnya hiba után gólt kaptunk, szerintem les előzte meg az akciót, s attól kezdve már nem sok közünk volt a találkozóhoz.”
Út a dobogóra: a ZTE a Kisvárda legyőzése után a harmadik helyre lépett az NB I-es tabellán!
Vitális Milán: Bajnok lehet az ETO, és ez mostantól csak rajtunk múlik...
Borbély Balázs lapunk kérdésére válaszolva elmondta, a bajnokságnak ebben a szakaszában már nem feltétlenül a szép játék a lényeges, hanem csapata mentális ereje, középpályása pedig szerinte európai színvonalon teljesített a válogatottban.
Lépéshátrányban van a Ferencvároshoz képest az ETO, hiszen ha a Puskás Akadémia elleni elmaradt meccset megnyerik a fővárosiak, több győzelmüknek köszönhetően vezetnék a bajnokságot. Ugyanakkor a Nyíregyháza Spartacus 1–0-s legyőzését követően a vegyes zónában Vitális Milán is kiemelte, a saját kezében van az ETO sorsa.
„Nagyon nehéz lesz az idény végéig a feladatunk, és ez a mérkőzés is az volt. A legfontosabb, hogy kijelenthetjük, minden csak rajtunk múlik: ha az összes mérkőzésünket megnyerjük, bajnok lehet az ETO – utóbbi mondatnál már a válogatott középpályása sem tudta leplezni izgatottságát. – Nem akarunk nyomást helyezni senkire, de bízom a csapatban, a klubban.”
Az ETO márciusban megtorpant: kikapott a tavasz talán legjobb csapatától, a Zalaegerszegtől (2–1), és hazai pályán a gyenge formában futballozó MTK-t sem tudta legyőzni (0–0), a szinte biztos kieső Kazincbarcikán pedig csak a második félidőben kerekedett felül (3–1). A játék határozottan jobban festett az emelkedő pályára álló, s idei első idegenbeli vereségét elszenvedő Nyíregyháza vendégjátéka alkalmával, de Vitális Milán szerint nem az elvárások okoztak megnövekedett terhet a válogatott szünet előtt.
„Teljesen normális, ha egy csapat döntetlent játszik vagy kikap – mondta az ETO FC labdarúgója. – A lényeg, hogy milyen gyorsan tesszük túl magunkat rajta. Szerintem sikerült, de a legnehezebb része még hátravan, nagyon bízom benne, hogy sikerül csodát tennünk, és akár az aranyéremről is beszélhetünk. A nemzeti csapatban szerzett pozitív élmények, játéklehetőségek, gólok, abszolút jó hatással vannak a klubra is, nálunk is ezt tapasztaltam.”
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője a sajtótájékoztatón egyetértett lapunk megállapításával, amely szerint a bajnokságnak ebben a szakaszában már inkább fejben dőlhetnek el a fontos kérdések.
„Ilyenkor már nem a szép játék a lényeges, inkább a mentális erő. Ami az elmúlt két hetet illeti: nemigen tudtunk érdemben dolgozni, hiszen kilenc mezőnyjátékosunk és egy kapusunk maradt itt. Viszont a válogatott játékosaink teljesítményének nagyon örültem: Vitális Milán Szlovénia és Görögország ellen mutatott teljesítményére nincs jobb kifejezés, mint hogy európai színvonalú. Schön Szabolcs energiát és minőséget vitt Magyarország játékába, Nadir Benbuali esetében kiemelném, hogy a vb-felkészülés nem könnyű dolog, mégis gólt szerzett, a második ellenfél, Uruguay pedig rendkívül erős. Olekszandr Piscsur gólja miatt is boldog voltam, Csinger Márkról pedig elmondhatom, hogy ha ilyen formában folytatja, állandó kerettag lehet.”
A Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás nem volt elkeseredve a vereség miatt.
„Ellenfelünknek nagy tervei vannak, mégis egyenlő erők küzdelmét láthattunk – mondta a mérkőzés után a Szpari szakvezetője. – Ikszes meccsnek tűnt, megvoltak a lehetőségeink, szebbé tehettük volna a húsvétot, de nem feltétlenül a bajnokesélyesnél kell nyernünk. Ilyen játékkal ki lehet kapni.”
A 28. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–2
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–2
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0
Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt
4237 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
28
16
8
4
54–28
+26
56
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
27
11
6
10
34–33
+1
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza Spartacus
28
8
8
12
38–46
–8
32
10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17
Íme, a 28. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál