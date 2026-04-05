Elaltatta magát a DVTK, a Puskás Akadémia a hajrában fordított Miskolcon

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–2 (1–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 3105 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Vallejo (19.), ill. Lukács D. (85.), Nagy Zs. (90+3. – 11-esből)
Az ötös a hármast fogadta, a meccs előtt ez volt a DVTK és a Puskás Akadémia nyeretlenségi szériája a bajnokságban. Az előző forduló kezdőcsapatához képesti frissítésben is a Diósgyőr volt több, három helyen változtattak a hazaiak, Bárdos Bence és Ivan Saponjics sárga lapos eltiltása miatt maradt ki, Szakos Bence pedig azért, mert az U19-es válogatottól csak csütörtökön tért vissza. Így kapott bizalmat a védelem két szélén Lirim Kastrati és Bokros Szilárd, csatárként pedig Sajbán Máté. A vendégeknél Kern Martin nem volt a keretben betegsége miatt, Magyar Zsolt jutott szóhoz a középpályán.
Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, a DVTK annyival jobb volt, hogy voltak kaput eltaláló kísérletei, és a másodikból, egy sarokrúgás után vezetést szerzett a 19. percben, Álex Vallejo fejelt közelről a kapuba. A Puskás AFC-nek a támadóharmadban alig voltak értékelhető megoldásai, az építkezés nem ment a felcsútiaknak.
A második játékrészben is nagyon sokáig halványan játszott a vendégcsapat, igyekezett egyenlíteni, de nem sok lehetősége volt. A DVTK a félidő felétől szinte csak a védekezésre és az eredmény megőrzésére koncentrált, a cserék többsége is ezt szolgálta. Aztán a hajrában a korábbi DVTK-játékos, Lukács Dániel jól eltalált lövésből egyenlített, majd nem sokkal később tizenegyest kapott a felcsúti együttes, aminek a megítélése véleményes volt. De megadták, Nagy Zsolt pedig értékesítette, így nyert a Puskás AFC.
A DVTK meg az újabb vereségével az NB II felé tett egy lépést. 1–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Puskás Akadémia
|27
|11
|6
|10
|34–33
|+1
|39
|7. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|28
|5
|10
|13
|35–49
|–14
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17