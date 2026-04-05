Elaltatta magát a DVTK, a Puskás Akadémia a hajrában fordított Miskolcon

2026.04.05. 16:28
null
Lukács Dániel (jobbra) szerezte az egyenlítő gólt volt csapata ellen (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a kieső helyen álló DVTK több mint egy órán át vezetett, ám a Puskás Akadémia a hajrában fordított, és 2–1-re nyert idegenben – a győztes gól véleményes tizenegyest követően született meg.

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–2 (1–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 3105 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Vallejo (19.), ill. Lukács D. (85.), Nagy Zs. (90+3. – 11-esből)

Az ötös a hármast fogadta, a meccs előtt ez volt a DVTK és a Puskás Akadémia nyeretlenségi szériája a bajnokságban. Az előző forduló kezdőcsapatához képesti frissítésben is a Diósgyőr volt több, három helyen változtattak a hazaiak, Bárdos Bence és Ivan Saponjics sárga lapos eltiltása miatt maradt ki, Szakos Bence pedig azért, mert az U19-es válogatottól csak csütörtökön tért vissza. Így kapott bizalmat a védelem két szélén Lirim Kastrati és Bokros Szilárd, csatárként pedig Sajbán Máté. A vendégeknél Kern Martin nem volt a keretben betegsége miatt, Magyar Zsolt jutott szóhoz a középpályán.

null
fotó 2026.04.05.

Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, a DVTK annyival jobb volt, hogy voltak kaput eltaláló kísérletei, és a másodikból, egy sarokrúgás után vezetést szerzett a 19. percben, Álex Vallejo fejelt közelről a kapuba. A Puskás AFC-nek a támadóharmadban alig voltak értékelhető megoldásai, az építkezés nem ment a felcsútiaknak.

A második játékrészben is nagyon sokáig halványan játszott a vendégcsapat, igyekezett egyenlíteni, de nem sok lehetősége volt. A DVTK a félidő felétől szinte csak a védekezésre és az eredmény megőrzésére koncentrált, a cserék többsége is ezt szolgálta. Aztán a hajrában a korábbi DVTK-játékos, Lukács Dániel jól eltalált lövésből egyenlített, majd nem sokkal később tizenegyest kapott a felcsúti együttes, aminek a megítélése véleményes volt. De megadták, Nagy Zsolt pedig értékesítette, így nyert a Puskás AFC.

A DVTK meg az újabb vereségével az NB II felé tett egy lépést. 1–2

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC27158453–28+2553
  2. Ferencvárosi TC26155650–28+2250
  3. Zalaegerszegi TE28129743–32+1145
  4. Debreceni VSC27129641–32+945
  5. Paksi FC28128854–39+1544
  6. Puskás Akadémia271161034–33+139
  7. Kisvárda281161133–42–939
  8. Újpest FC28971237–46–934
  9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–732
10. MTK Budapest28781347–58–1129
11. Diósgyőri VTK285101335–49–1425
12. Kazincbarcika28522127–60–3317

 

 

Legfrissebb hírek

Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt

Labdarúgó NB I
6 órája

Hajrában elért góllal a Tiszakécske legyőzte és letaszította a tabella éléről a Honvédot

Labdarúgó NB II
8 órája

Corbu duplájával nyert a Ferencváros Debrecenben

Labdarúgó NB I
8 órája

Utolsó pillanatban szerzett góllal gyűjtötte be a pontokat a Kozármisleny

Labdarúgó NB II
8 órája

A Soroksár nyerte a pesti rangadót, és elmozdult a kiesőzónából

Labdarúgó NB II
8 órája

Hursán duplájával kétgólos hátrányból kapaszkodott vissza a Békéscsaba

Labdarúgó NB II
8 órája

Kiütötte a Vasas a Szegedet, és újra vezeti az NB II tabelláját

Labdarúgó NB II
9 órája

Beke Péter duplázott, a KTE magabiztosan verte meg a Szentlőrincet

Labdarúgó NB II
9 órája
Ezek is érdekelhetik