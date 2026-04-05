Elaltatta magát a DVTK, a Puskás Akadémia a hajrában fordított Miskolcon

Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, a DVTK annyival jobb volt, hogy voltak kaput eltaláló kísérletei, és a másodikból, egy sarokrúgás után vezetést szerzett a 19. percben, Álex Vallejo fejelt közelről a kapuba. A Puskás AFC-nek a támadóharmadban alig voltak értékelhető megoldásai, az építkezés nem ment a felcsútiaknak.

A második játékrészben is nagyon sokáig halványan játszott a vendégcsapat, igyekezett egyenlíteni, de nem sok lehetősége volt. A DVTK a félidő felétől szinte csak a védekezésre és az eredmény megőrzésére koncentrált, a cserék többsége is ezt szolgálta. Aztán a hajrában a korábbi DVTK-játékos, Lukács Dániel jól eltalált lövésből egyenlített, majd nem sokkal később tizenegyest kapott a felcsúti együttes, aminek a megítélése véleményes volt. De megadták, Nagy Zsolt pedig értékesítette, így nyert a Puskás AFC.

A DVTK meg az újabb vereségével az NB II felé tett egy lépést. 1–2

