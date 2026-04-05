Corbu duplájával nyert a Ferencváros Debrecenben

2026.04.05. 18:54
Corbu (jobbra) két gólt szerzett (Fotó: Kovács Péter)
NB I Debrecen Ferencváros
A Ferencváros 2–0-s győzelmet aratott Debrecenben a labdarúgó NB I 28. fordulójának vasárnapi játéknapján. A mérkőzés hőse a duplázó Marius Corbu volt; a Loki öt veretlen bajnoki után maradt pont nélkül.

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–2 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 16 876 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Corbu (53., 60.)

Legutóbb 2014 májusában voltak ennyien bajnoki mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban. A megnyitóünnepség után az aktuális szezonból még két hazai fellépése volt hátra a DVSC-nek, s mind az Újpest,  mind a Honvéd ellen zsúfolásig megtelt az aréna, ami már azért sem volt meglepő, mert a debreceni együttes akkor szerezte meg hetedik – máig utolsó – aranyérmét.

A jelenleg is zajló bajnokságban a nyolcadik aranyról nem álmodozhatnak a debreceniek, de Sergio Navarro  a tavaly még kiesés ellen küzdő együttesből dobogóra esélyes csapatot formált, ennek is köszönhető, hogy egyre többen vannak a debreceni stadion lelátóin. A telt házhoz persze kellett, hogy az ellenfél a Ferencváros legyen, no meg a remek időpont és a tavasziasra fordult időjárás is nézőcsalogatónak bizonyult, 16 876-an váltottak jegyet a DVSC–Ferencváros rangadóra.

A vendég zöld-fehéreknek fontos volt a három pont megszerzése, ennek megfelelően a Fradi lépett fel támadólag, Franko Kovacevic előtt adódott is egy hatalmas lehetőség, ám a horvát támadó hibázott. Az első játékrészből hátralevő időben pedig a fővárosi fölény ellenére is a Loki állt közelebb a gólszerzéshez, de Kocsis Dominik lehetőségénél és Josua Meijas szöglet utáni helyzeténél is elmaradt a gól.

A szünet után érződött, hogy Robbie Keane alapos fejmosást tartott az öltözőben (ezt a mérkőzés után maga az ír szakember is megerősítette), s valószínűleg ennek köszönhető, hogy a Ferencváros két fokozattal feljebb kapcsolt a második játékrészre. Előbb az 53., majd a 60. percben érkezett Marius Corbu egy-egy balról jövő passzra, mindkettőből gól született, amivel a Ferencváros el is döntötte a mérkőzést. A hazaiak mindent megpróbáltak, Sergio Navarro cserékkel próbált frissíteni csapatán, mindhiába. Corbu duplájával nyert Debrecenben a Fradi, és nem került lépéshátrányba a bajnoki címért folyó harcban. 0–2

2026.04.05.

NB I, 28. forduló: DVSC–Ferencváros 0–2 (Fotók: Kovács Péter)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. ETO FC Győr

28

16

8

4

54–28

+26 

56 

2. Ferencvárosi TC

27

16

5

6

52–28

+24 

53 

3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

6. Puskás Akadémia

27

11

6

10

34–33

+1 

39 

7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

9. Nyíregyháza Spartacus

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

28

5

10

13

35–49

–14 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt

Labdarúgó NB I
6 órája

Nebojsa Vignjevics: Az utolsó hét-nyolc percben minden összedőlt...

Labdarúgó NB I
9 órája

Elaltatta magát a DVTK, a Puskás Akadémia a hajrában fordított Miskolcon

Labdarúgó NB I
11 órája

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
15 órája

Hajszán Gyula: Az ETO megérdemelten lehet bajnok

Labdarúgó NB I
16 órája

A Loki–Fradi rangadón az aranyérem sorsa is tét

Labdarúgó NB I
16 órája

A DVTK középpályása Puskás Akadémia elleni sikert és bennmaradást kívánt születésnapjára

Labdarúgó NB I
18 órája

Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 21:30
Ezek is érdekelhetik