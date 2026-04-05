Corbu duplájával nyert a Ferencváros Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–2 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 16 876 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Corbu (53., 60.)
Legutóbb 2014 májusában voltak ennyien bajnoki mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban. A megnyitóünnepség után az aktuális szezonból még két hazai fellépése volt hátra a DVSC-nek, s mind az Újpest, mind a Honvéd ellen zsúfolásig megtelt az aréna, ami már azért sem volt meglepő, mert a debreceni együttes akkor szerezte meg hetedik – máig utolsó – aranyérmét.
A jelenleg is zajló bajnokságban a nyolcadik aranyról nem álmodozhatnak a debreceniek, de Sergio Navarro a tavaly még kiesés ellen küzdő együttesből dobogóra esélyes csapatot formált, ennek is köszönhető, hogy egyre többen vannak a debreceni stadion lelátóin. A telt házhoz persze kellett, hogy az ellenfél a Ferencváros legyen, no meg a remek időpont és a tavasziasra fordult időjárás is nézőcsalogatónak bizonyult, 16 876-an váltottak jegyet a DVSC–Ferencváros rangadóra.
A vendég zöld-fehéreknek fontos volt a három pont megszerzése, ennek megfelelően a Fradi lépett fel támadólag, Franko Kovacevic előtt adódott is egy hatalmas lehetőség, ám a horvát támadó hibázott. Az első játékrészből hátralevő időben pedig a fővárosi fölény ellenére is a Loki állt közelebb a gólszerzéshez, de Kocsis Dominik lehetőségénél és Josua Meijas szöglet utáni helyzeténél is elmaradt a gól.
A szünet után érződött, hogy Robbie Keane alapos fejmosást tartott az öltözőben (ezt a mérkőzés után maga az ír szakember is megerősítette), s valószínűleg ennek köszönhető, hogy a Ferencváros két fokozattal feljebb kapcsolt a második játékrészre. Előbb az 53., majd a 60. percben érkezett Marius Corbu egy-egy balról jövő passzra, mindkettőből gól született, amivel a Ferencváros el is döntötte a mérkőzést. A hazaiak mindent megpróbáltak, Sergio Navarro cserékkel próbált frissíteni csapatán, mindhiába. Corbu duplájával nyert Debrecenben a Fradi, és nem került lépéshátrányba a bajnoki címért folyó harcban. 0–2
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC Győr
28
16
8
4
54–28
+26
56
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
27
11
6
10
34–33
+1
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza Spartacus
28
8
8
12
38–46
–8
32
10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17