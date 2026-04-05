Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

ETO FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 5764 néző. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: Benbuali (25. – 11-esből)

Nagyszerű élményekkel térhetett vissza a válogatott szünetről több győri játékos is. Vitális Milán Szlovénia és Görögország ellen is kezdett, és talán meg is szilárdította a helyét Marco Rossi középpályáján. Nyugati szomszédaink Schön Szabolcs győztes gólja miatt búslakodhattak, Nadir Benbuali a világbajnokságra készülő algériai válogatottban jeleskedett, Guatemala ellen (7–0) gólt szerzett és gólpasszt adott, és még Uruguay (0–0) ellen is pályára lépett. Olekszandr Piscsur épp a magyar U21-es nemzeti csapat ellen szerzett gólt Ukrajna színeiben Eb-selejtezőn.

A márciusi visszaesést (vereség a ZTE, döntetlen az MTK, szenvedős győzelem a Kazincbarcika ellen) követően nemcsak a szép élmények, hanem a mentális erő visszaszerzése is fontos tényező lehetett Borbély Balázs vezetőedzőnek. Innentől már inkább a fejekben, mint a lábakban dőlhet el a bajnoki cím sorsa.

A második percben Daniel Stefulj lábában maradt a győri vezetés, remekül mozdult ki Kovács Dániel, és szögletre mentett. Hazai fölény bontakozott ki, ám a félidő derekán a Nyíregyháza előtt is adódott egy szinte kihagyhatatlan lehetőség, csakhogy Tijani tökéletes passzából Marko Kvasina tiszta helyzetből kaput sem talált. Az ETO már a harmadik nagy helyzetét szórakozta el a 22. percben, Nadir Benbuali pontatlan, majd késői passza miatt haltak el ezek a helyzetek, de aztán dadogó büntetőjével javította a hibáit, a 25. percben vezetést szerezve a listavezetőnek.

Pillanatok múltán Stefulj tulajdonképpen eldönthette volna a meccset, de ezúttal a kaput sem találta el közelről. Bánhatta. Ugyan a Nyíregyháza játéka nem változott az elmúlt hónapokhoz képest – az előreíveléseket akkor is erőltette, ha egy árva lélek sem járt az ellenfél térfelén –, így is okozott kellemetlen pillanatokat a hazaiaknak, természetesen az eddig is nagyszerűen működő rögzített játékhelyzeteiből: a 37. percben Petrás hatalmas bravúrral védett Temesvári Attila fejesénél, és a szünetig a Szpari feljebb tolhatta a védekezését.

A második félidei helyzetek sora újabb Petrás-védéssel indult, Tijani estében kotorta a kapu felé a labdát, de összeszedték azt a győriek. Az 58. percben másodszor ugorhatott talpra vasárnap este a győri közönség, ám Aradi József magasba lendülő zászlója és Kovács Imre jelzése gyorsan visszaültette a csaknem hatezer embert, les miatt érvénytelenítve Bíró Barnabás gólját. A 62. percben Zseljko Gavrics kétszer is az ötös bal sarkáról lőhetett, de sem ballal, sem jobbal nem talált a kapuba. A túloldalon a korábbi győri védő, az épp pályára lépő Eneo Bitri veszélyeztetett egy szöglet után, Petrás a levegőben úszva védett.

Gavrics Nfansu Njie kiváló indítása után, okulva a korábbi helyzetkihasználásából inkább Benbuali elé készített, aki gyengébbik lábával csúnyán célt tévesztett. Az ETO többször bebiztosíthatta volna a győzelmét a vezető gólja óta, de elpuskázta a lehetőségeit, így a Szpari a rendkívül veszélyes szögleteivel folyamatosan reménykedhetett az egyenlítésben. A tizenhatoson belüli erőfölényt csak fokozta Bright Edomwonyi pályára lépése a hajrában. Mivel Bódog Tamás a 77. percben kihasználta utolsó cserelehetőségét, emberhátrányban maradt a csapata, amikor szegény Bitri mentési kísérlete közben nagyon rosszul ért földet; súlyos fájdalmak közepette vitték le a pályáról. Az albán játékos mindkét közönség vastapssal támogatta, és az orvosi stábok is közös erőfeszítéseket tettek közérzetének javítása érdekében. Közben Kovácsréti Márk tekerése, valamint Claudiu Bumba ziccere okozott izgalmakat, de az eredmény már nem változott. Sorozatban negyedszer győzte le 1–0-ra az ETO a Nyíregyházát, és tovább küzd története ötödik bajnoki címéért. 1–0

MESTERMÉRLEG

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: Rendkívül nehéz, talán nem is olyan szép mérkőzést játszottunk, de fontos győzelmet arattunk egy párharcerős csapat ellen. Egy helyzetet engedtünk csak rögzített játékhelyzetből, ráadásul a tizenegyest mi abból harcoltuk ki. Hamarabb el kellett volna dönteni a három pont sorsát, Gavrics, Benbuali, Bumba és Boldor is hatalmas helyzetben hibázott, így sajnos izgulhattunk a végéig.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője: Ellenfelünknek nagy tervei vannak, mégis egyenlő erők küzdelmét láthattunk. Ikszes meccs volt, megvoltak a lehetőségeink, szebbé tehettük volna a húsvétot, de nem feltétlenül a bajnokesélyesnél kell nyerni. Ilyen játékkal ki lehet kapni.