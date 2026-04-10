A kupadöntőn lesz első alkalommal VAR magyar női futballmérkőzésen

2026.04.10. 11:12
null
Fotó: Árvai Károly
VAR női labdarúgás MLSZ női Magyar Kupa
Április 29-én, a Simple Magyar Kupa döntőjében első alkalommal segíti majd videóbíró a játékvezető munkáját magyarországi női futballmérkőzésen.

A magyar szövetség a honlapján úgy fogalmaz: a Budapest Honvéd–FTC-Telekom összecsapás a hazai női labdarúgás egyik kiemelten rangos és nagy figyelemmel kísért eseménye, jelentőségét növeli, hogy a kupagyőzelem sorsa egyetlen mérkőzésen dől el, így a tét különösen nagy, minden egyes döntésnek súlya van.

„A VAR használata hozzájárulhat az esetleges játékvezetői vagy asszisztensi tévedések minimalizálásához, emellett tovább erősíti a döntő presztízsét és a sorozat rangját” – olvasható az MLSZ közleményében.

A találkozót az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik.

(MTI)

 

