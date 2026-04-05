A DVTK középpályása Puskás Akadémia elleni sikert és bennmaradást kívánt születésnapjára

2026.04.05. 09:29
null
Bényei Ágoston (Fotó: Czinege Melinda)
DVTK NB I Puskás Akadémia Bényei Ágoston
Bényei Ágoston pénteken töltötte be a huszonhármat, s bízik benne, hogy a DVTK sikerrel veszi a következő, a felcsútiak elleni akadályt, és tesz egy lépést a bennmaradás felé a labdarúgó NB I-ben.

 

 

Nem szívesen nézik a tabellát Diósgyőrben: az együttes továbbra is az utolsó előtti helyen áll…

„Miután a legutóbbi három fordulóban csupán egy pontot szereztünk, nem is lehet kérdés, itthon nyernünk kell a felcsútiak ellen – mondta lapunknak Bényei Ágoston, a DVTK középpályása. – Mezőkövesden amolyan miniedzőtáborozáson voltunk két és fél napig, összerázódott a társaság, és erősödött a bennmaradásba vetett hitünk is. A küzdés, a győzni akarás is fontos lesz. Pénteken volt a huszonharmadik születésnapom – azt kívántam, hogy nyerjünk meg a következő bajnokit, majd érjük el a végső célunkat, a bennmaradást.”  

A Puskás Akadémia elleni mérkőzés érdekes  lehet Lamin Colley számára, a gambiai csatár épp Felcsútról került Diósgyőrbe kölcsönbe a tavaszi szezonra. A futballista letöltötte a piros lapos eltiltását, így számíthat rá a szakmai stáb.

28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

