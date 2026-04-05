A DVTK középpályása Puskás Akadémia elleni sikert és bennmaradást kívánt születésnapjára
Nem szívesen nézik a tabellát Diósgyőrben: az együttes továbbra is az utolsó előtti helyen áll…
„Miután a legutóbbi három fordulóban csupán egy pontot szereztünk, nem is lehet kérdés, itthon nyernünk kell a felcsútiak ellen – mondta lapunknak Bényei Ágoston, a DVTK középpályása. – Mezőkövesden amolyan miniedzőtáborozáson voltunk két és fél napig, összerázódott a társaság, és erősödött a bennmaradásba vetett hitünk is. A küzdés, a győzni akarás is fontos lesz. Pénteken volt a huszonharmadik születésnapom – azt kívántam, hogy nyerjünk meg a következő bajnokit, majd érjük el a végső célunkat, a bennmaradást.”
A Puskás Akadémia elleni mérkőzés érdekes lehet Lamin Colley számára, a gambiai csatár épp Felcsútról került Diósgyőrbe kölcsönbe a tavaszi szezonra. A futballista letöltötte a piros lapos eltiltását, így számíthat rá a szakmai stáb.
28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17