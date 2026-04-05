A DVTK középpályása Puskás Akadémia elleni sikert és bennmaradást kívánt születésnapjára

Nem szívesen nézik a tabellát Diósgyőrben: az együttes továbbra is az utolsó előtti helyen áll…

„Miután a legutóbbi három fordulóban csupán egy pontot szereztünk, nem is lehet kérdés, itthon nyernünk kell a felcsútiak ellen – mondta lapunknak Bényei Ágoston, a DVTK középpályása. – Mezőkövesden amolyan miniedzőtáborozáson voltunk két és fél napig, összerázódott a társaság, és erősödött a bennmaradásba vetett hitünk is. A küzdés, a győzni akarás is fontos lesz. Pénteken volt a huszonharmadik születésnapom – azt kívántam, hogy nyerjünk meg a következő bajnokit, majd érjük el a végső célunkat, a bennmaradást.”

A Puskás Akadémia elleni mérkőzés érdekes lehet Lamin Colley számára, a gambiai csatár épp Felcsútról került Diósgyőrbe kölcsönbe a tavaszi szezonra. A futballista letöltötte a piros lapos eltiltását, így számíthat rá a szakmai stáb.

28. FORDULÓ

Április 4., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1

Újpest FC–MTK Budapest 2–2

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!