Rangadón aratott győzelemmel javított a Veszprém a futsal NB I rájátszásában
A férfi futsal NB I rájátszásának 3. fordulójában az első két meccsén nyeretlenül maradó Veszprém idegenben 4–1-re legyőzte a hazai pályán eddig veretlen Újpestet, míg az alsóházban a Berettyóújfalu 5–0-ra kiütötte a PTE-PEAC-ot.
FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
Felsőház
Újpest–Veszprém 1–4
Hétfőn játsszák
18.00: DEAC–Aramis SE
18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor
Alsóház
Berettyóújfalu–PTE-PEAC 5–0
Hétfőn játsszák
18.30: Kecskemét–Haladás VSE
20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia
