Nemzeti Sportrádió

Rangadón aratott győzelemmel javított a Veszprém a futsal NB I rájátszásában

VARGA BALÁZS
2026.03.20. 23:26
null
Az Újpest elvesztette a hazai veretlenségét (Fotó: ujpestfc.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásának 3. fordulójában az első két meccsén nyeretlenül maradó Veszprém idegenben 4–1-re legyőzte a hazai pályán eddig veretlen Újpestet, míg az alsóházban a Berettyóújfalu 5–0-ra kiütötte a PTE-PEAC-ot.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
Felsőház
Újpest–Veszprém 1–4
Hétfőn játsszák
18.00: DEAC–Aramis SE
18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor

Alsóház
Berettyóújfalu–PTE-PEAC 5–0
Hétfőn játsszák
18.30: Kecskemét–Haladás VSE
20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia

 

