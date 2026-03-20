Rangadón aratott győzelemmel javított a Veszprém a futsal NB I rájátszásában

A férfi futsal NB I rájátszásának 3. fordulójában az első két meccsén nyeretlenül maradó Veszprém idegenben 4–1-re legyőzte a hazai pályán eddig veretlen Újpestet, míg az alsóházban a Berettyóújfalu 5–0-ra kiütötte a PTE-PEAC-ot.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ

Felsőház

Újpest–Veszprém 1–4

Hétfőn játsszák

18.00: DEAC–Aramis SE

18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor Alsóház

Berettyóújfalu–PTE-PEAC 5–0

Hétfőn játsszák

18.30: Kecskemét–Haladás VSE

20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia