Szerződést hosszabbított rutinos középpályásával a Nyíregyháza

A 30 éves, huszti születésű labadrúgó 2023 nyarán csatlakozott a nyírségi együtteshez, s a jelenlegi évadban 27 bajnokin jutott szóhoz, amelyen egy gól, illetve gólpassz volt a mérlege.

„Örülök, hogy továbbra is a Nyíregyháza Spartacus játékosa lehetek. (...) Három sikeres évet töltöttem a csapatban, és az a célom, hogy a Szparival a jövőben is az élvonalban szerepeljünk” – idézi Tomát a klubhonlap.