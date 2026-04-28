Szerződést hosszabbított rutinos középpályásával a Nyíregyháza

2026.04.28. 16:02
NB I labdarúgó NB I Toma György Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Nyíregyháza Spartacus a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést hosszabbított középpályásával, Toma Györggyel.

A 30 éves, huszti születésű labadrúgó 2023 nyarán csatlakozott a nyírségi együtteshez, s a jelenlegi évadban 27 bajnokin jutott szóhoz, amelyen egy gól, illetve gólpassz volt a mérlege. 

„Örülök, hogy továbbra is a Nyíregyháza Spartacus játékosa lehetek. (...) Három sikeres évet töltöttem a csapatban, és az a célom, hogy a Szparival a jövőben is az élvonalban szerepeljünk” – idézi Tomát a klubhonlap

Három-három FTC- és Nyíregyháza-játékos a 31. forduló NS-válogatottjában, a Szpari adja a hétvége emberét is

Labdarúgó NB I
9 órája

„Csapatkapitányként elégedetlen vagyok” – Vitális az ETO döntetlenje után

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:31

Borbély Balázs: Egy pont megvan, még hat kell...

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:38

Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 21:25

Robbie Keane a kiállításról: Így kiesik még egy labdarúgó, akit a szabály betartása érdekében játszatni tudnék

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 20:46

Lang Ádám: Félre kell tennem az érzelmeimet a győriek elleni meccsen

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 11:56

Osváth Attila: Ismerem a paksi csatárokat, tudom, mit várhatok tőlük

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 09:57

Bódog Tamás: A ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak – mestermérlegek

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 07:25
Ezek is érdekelhetik