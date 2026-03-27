Diogo Silva: Mindig a nagy álmokat választottam
– Ahogyan az aranylabdás Rivaldo, ön is paulista városában született: hogyan emlékszik a kezdetekre?
– Egészen fiatalon, ötévesen kezdtem el futballozni – mondta lapunknak Diogo Silva, a ZTE FC 20 esztendős védője. – Akkoriban nekem ez csak szórakozás és szabadidős tevékenység volt, de idővel rájöttem, van hozzá tehetségem, és képes vagyok jobbá tenni a családom helyzetét. Hála Istennek megfelelő anyagi körülmények között éltünk, ettől függetlenül szerettem volna javítani az életünkön és biztonságot nyújtani a szeretteimnek.
– Sok brazilhoz hasonlóan a kezdetekben az utcán rúgta a labdát?
– Igen, gyerekként mindennap iskola után az utcán játszottam a barátaimmal. Természetesen voltak példaképeim, mint Neymar, de Lionel Messit is csodáltam. Azonban a leginkább a nagypapám inspirált. Őt szinte mindenki ismeri a környéken, futballozott, ő vezetett be engem ebbe a világba, és hordott kis kölyökként az edzésekre. Folyamatosan motivált és bátorított, mindig azt próbáltam tenni a pályán, amit ő csinál.
– Mikor hitte el, hogy ebből profi pályafutás is lehet?
– Tizenkét-tizenhárom éves lehettem, amikor kezdtem ráébredni, hogy van tehetségem a futballhoz, és még valami nagyot is elérhetek. Tizennégy évesen kerültem az első klubomhoz, attól a pillanattól úgy tekintettem a focira, mint amire a jövőmet építhetem.
– A világhírű Palmeiras utánpótlásában több évet eltöltött: hogyan emlékszik erre az időszakra?
– A Palmeiras az életemben megvalósult álom volt. Brazil gyerekként mindig arról ábrándoztam, hogy a Palmeiras mezét viselhessem, rajongója voltam a klubnak, követtem a csapatot és az útját. Amikor lehetőségem adódott ott játszani, hihetetlen, sőt, valójában elmondhatatlan érzésekkel töltött el. Nagyszerű tapasztalatokat szereztem, rengeteget tanultam, és sokat fejlődtem ott.
– Aztán februárban Zalaegerszegre igazolt… Meglepte a klub ajánlata?
– Meglepett, amikor felvetődött a lehetőség és először hallottam a Zalaegerszeg érdeklődéséről. Nem tudtam sokat a magyar futballról, a klubról vagy a felépítéséről. Miután megismertem a projektet, sokat olvastam a csapatról és az országról is, így már nagyszerű lehetőségnek láttam a pályafutásom szempontjából. Egyáltalán nem bántam meg, hogy igent mondtam a ZTE-nek.
– Sok dél-amerikai játékosa van a klubnak: ez segített a beilleszkedésben?
– Rengeteget. Azt hittem, hosszabb időbe telik majd, de a jelenlétük nagyban megkönnyítette a beilleszkedést, és minden könnyebbé vált. El kell mondanom, hogy Isten is sokat segített a kezdeti időszakban. Sokat dolgozom az első perctől, mert akkor vagyok képes jó teljesítményt nyújtani, ha keményen elvégzem a munkát. Fontos, hogy jól érzem magam Zalaegerszegen.
– Jelenleg negyedik helyen áll a tabellán a ZTE FC, és bejutott a kupa elődöntőjébe. Mivel lenne elégedett?
– Van egy brazil mondás: kicsiben álmodni vagy nagyban álmodni ugyanannyi energiába kerül. Szóval, mindig a nagy álmokat választottam. Most tehát arra gondolok, hogy a ZTE-vel kijussunk a nemzetközi kupaporondra és megnyerjük a kupát. Segíteni akarok a Zalaegerszegnek, és eközben én is fejlődni szeretnék.
– Mi a hosszú távú célja?
– A célom, hogy az öt legerősebb európai bajnokság egyikében futballozhassak, például a Premier League-ben vagy a La Ligában, illetve a brazil válogatottság is a vágyaim között szerepel. Az Arsenal játékosa, a honfitársam Gabriel Magalhaes pályáját kiemelten figyelem. Inspirál, hogy ő is ballábas belső védő, igyekszem sokat tanulni tőle.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|4. Zalaegerszegi TE
|27
|11
|9
|7
|41–32
|+9
|42
|5. Paksi FC
|27
|11
|8
|8
|49–38
|+11
|41
|6. Kisvárda
|27
|11
|6
|10
|33–40
|–7
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|27
|9
|6
|12
|35–44
|–9
|33
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|27
|7
|7
|13
|45–56
|–11
|28
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|27
|5
|2
|20
|26–55
|–29
|17