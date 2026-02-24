Előrehozták a Fradi–Győr női kézirangadót az NB I-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC közösségi oldalának keddi híradása szerint a mérkőzést azért nem az eredetileg kijelölt időpontban játsszák, mert az FTC március 21-én vagy 22-én – szombaton vagy vasárnap – Szikora Melinda csapatával, a német Borussia Dortmunddal találkozik a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a párharc első mérkőzésén.

A Magyar Kupa címvédője így szerdán 19 órától fogadja legnagyobb hazai riválisát a Népligetben.

A két csapat győri meccsét október közepén 32–17-re az ETO nyerte, amivel lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló versenyfutásban, ugyanis az idény végén pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények döntenek.

Tizenöt forduló után a Győr százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát, a Ferencváros kétpontos lemaradással a második helyen áll.