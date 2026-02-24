Robbie Keane: Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a sűrű program miatt

Nemzeti Sportrádió

2026.02.24. 09:49
Robbie Keane már a Ludogorec elleni visszavágóra gondol (Fotó: Árvai Károly)
Az MTK Budapest vezetőedzője, Pinezits Máté a Ferencvárostól elszenvedett vereség ellenére hisz a csapat gondolkodásmódjában, szerinte előbb-utóbb elindulnak felfelé a tabellán.
Labdarúgó NB I
13 órája

Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

A zöld-fehérek kétgólos győzelemmel hangoltak a csütörtöki, Ludogorec elleni El-visszavágóra. A 19 éves Madarász Ádám első élvonalbeli gólját szerezte.

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Sima vereséget szenvedtek az örökrangadón...
– Az első félidőben összeszedettek voltunk, megfogadtuk, nem ássuk be magunkat a kapunk elé, nem akartunk csak a védekezésre összpontosítani. A második kapott gól után már megmutatkozott a minőségi különbség, a Ferencváros kézben tartotta a meccset. Szerettünk volna bátrabban játszani, ez időnként sikerült is, szép gólt szereztünk.
– Mennyire bosszantó azt megélni a kispadon, hogy a semmiből, a kapus és a védő nagy hibájából kapnak gólt és kerülnek hátrányba?
– Nagyon, hiszen a Fradi addig valóban nem okozott zavart a védelmünkben.

Pinezits Máté a vereség ellenére optimista (Fotó: Árvai Károly)

– A csapat továbbra is a veszélyzónában van, hogyan lehetne onnan minél hamarabb ellépni?
– Nem szabad letérni az utunkról, nem változtatunk a felfogásunkon, bízom benne, ennek meglesz az eredménye a következő mérkőzéseken. Ha a betegeink és a sérültjeink visszatérnek, el kell indulnunk felfelé a tabellán. Reálisan látjuk a helyzetünket, így természetesen nemcsak előre, hanem hátra is nézünk.

Vitályos Viktor, az MTK Budapest védője:
„Végig működött a csapatmunkánk, sajnos a helyzeteinket nem értékesítettük. Sok passzal akartunk játszani az MTK hagyományainak megfelelően, és egységesek voltunk. Nagyon elfáradtam, hajtós mérkőzés volt.” (M4 Sport)

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Magabiztos sikert arattak.
– Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a múlt heti, Ludogorec elleni mérkőzéshez képest, a sűrű program miatt erre szükség is volt. De készen álltunk az örökrangadóra, értékes győzelmet arattunk. Ha nem lenne a magyarszabály, időnként más lenne a kezdőnk, de szem előtt tartjuk ez azt ajánlást.
– Miként látja az ETO-val folytatott, bajnoki címért zajló csatát? Jelenleg három pont a hátrányuk.
– Nem foglalkozom ezzel, mindig csak a következő mérkőzésre figyelek, csak az számít.
– Csütörtökön újabb tétmérkőzés következik, egygólos hátrányból várják a Ludogorec elleni El-rájátszás budapesti visszavágóját. Mennyi esélyt lát a továbbjutásra?
– Remek csapat ellen lépünk pályára, de tovább kell jutnunk. Jó meccset várok, itthon, saját szurkolóink előtt ki kell harcolnunk a nyolcaddöntőbe kerülést.

Labdarúgó NB I
2 órája

Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

Az MTK elleni 3–1-es bajnoki győzelem után Varga Ádám és a 19 éves Madarász Ádám értékelt, aki az MTK ellen megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben.
Elton Acolatse, az FTC támadója:
„Amint a labda elhagyta a lábamat, éreztem, hogy gól lesz. Nagyon jó érzés, hogy ilyen kiváló klubban, mint a Fradi, végre betaláltam, és hogy győztünk. Szeretem az egy az egy elleni helyzeteket, a szakmai stáb kérte is, hogy támadjak a szélről.”
Madarász Ádám, az FTC középpályása:
„Nagy támogatást kapok a társaktól, a gólnál mindenki jött gratulálni és velem örülni. Nem feltétlenül a gólért küldött be Robbie Keane, de láttam a területet és odaértem. Felnőttmeccsen korábban sohasem találtam a kapuba, a győzelemmel együtt ez óriási élmény. Teljes mértékben megoldottuk a feladatot, jól teljesített a csapat.”

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1) 
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC23137347–24+2346
  2. Ferencvárosi TC23134644–25+1943
  3. Debreceni VSC23116634–28+639
  4. Paksi FC23106745–35+1036
  5. Puskás Akadémia23105830–28+235
  6. Zalaegerszegi TE2397735–29+634
  7. Kisvárda2395928–36–832
  8. Újpest FC23851032–39–729
  9. MTK Budapest23741242–51–925
10. Nyíregyháza Spartacus23671031–39–825
11. Diósgyőri VTK23581031–38–723
12. Kazincbarcika23421720–47–2714

 

Ezek is érdekelhetik