Robbie Keane: Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a sűrű program miatt

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Sima vereséget szenvedtek az örökrangadón...

– Az első félidőben összeszedettek voltunk, megfogadtuk, nem ássuk be magunkat a kapunk elé, nem akartunk csak a védekezésre összpontosítani. A második kapott gól után már megmutatkozott a minőségi különbség, a Ferencváros kézben tartotta a meccset. Szerettünk volna bátrabban játszani, ez időnként sikerült is, szép gólt szereztünk.

– Mennyire bosszantó azt megélni a kispadon, hogy a semmiből, a kapus és a védő nagy hibájából kapnak gólt és kerülnek hátrányba?

– Nagyon, hiszen a Fradi addig valóban nem okozott zavart a védelmünkben.

Pinezits Máté a vereség ellenére optimista (Fotó: Árvai Károly)

– A csapat továbbra is a veszélyzónában van, hogyan lehetne onnan minél hamarabb ellépni?

– Nem szabad letérni az utunkról, nem változtatunk a felfogásunkon, bízom benne, ennek meglesz az eredménye a következő mérkőzéseken. Ha a betegeink és a sérültjeink visszatérnek, el kell indulnunk felfelé a tabellán. Reálisan látjuk a helyzetünket, így természetesen nemcsak előre, hanem hátra is nézünk.

Vitályos Viktor, az MTK Budapest védője: „Végig működött a csapatmunkánk, sajnos a helyzeteinket nem értékesítettük. Sok passzal akartunk játszani az MTK hagyományainak megfelelően, és egységesek voltunk. Nagyon elfáradtam, hajtós mérkőzés volt.” (M4 Sport)

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Magabiztos sikert arattak.

– Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a múlt heti, Ludogorec elleni mérkőzéshez képest, a sűrű program miatt erre szükség is volt. De készen álltunk az örökrangadóra, értékes győzelmet arattunk. Ha nem lenne a magyarszabály, időnként más lenne a kezdőnk, de szem előtt tartjuk ez azt ajánlást.

– Miként látja az ETO-val folytatott, bajnoki címért zajló csatát? Jelenleg három pont a hátrányuk.

– Nem foglalkozom ezzel, mindig csak a következő mérkőzésre figyelek, csak az számít.

– Csütörtökön újabb tétmérkőzés következik, egygólos hátrányból várják a Ludogorec elleni El-rájátszás budapesti visszavágóját. Mennyi esélyt lát a továbbjutásra?

– Remek csapat ellen lépünk pályára, de tovább kell jutnunk. Jó meccset várok, itthon, saját szurkolóink előtt ki kell harcolnunk a nyolcaddöntőbe kerülést.