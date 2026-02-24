Robbie Keane: Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a sűrű program miatt
Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón
Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Sima vereséget szenvedtek az örökrangadón...
– Az első félidőben összeszedettek voltunk, megfogadtuk, nem ássuk be magunkat a kapunk elé, nem akartunk csak a védekezésre összpontosítani. A második kapott gól után már megmutatkozott a minőségi különbség, a Ferencváros kézben tartotta a meccset. Szerettünk volna bátrabban játszani, ez időnként sikerült is, szép gólt szereztünk.
– Mennyire bosszantó azt megélni a kispadon, hogy a semmiből, a kapus és a védő nagy hibájából kapnak gólt és kerülnek hátrányba?
– Nagyon, hiszen a Fradi addig valóban nem okozott zavart a védelmünkben.
– A csapat továbbra is a veszélyzónában van, hogyan lehetne onnan minél hamarabb ellépni?
– Nem szabad letérni az utunkról, nem változtatunk a felfogásunkon, bízom benne, ennek meglesz az eredménye a következő mérkőzéseken. Ha a betegeink és a sérültjeink visszatérnek, el kell indulnunk felfelé a tabellán. Reálisan látjuk a helyzetünket, így természetesen nemcsak előre, hanem hátra is nézünk.
|Vitályos Viktor, az MTK Budapest védője:
|„Végig működött a csapatmunkánk, sajnos a helyzeteinket nem értékesítettük. Sok passzal akartunk játszani az MTK hagyományainak megfelelően, és egységesek voltunk. Nagyon elfáradtam, hajtós mérkőzés volt.” (M4 Sport)
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője
– Magabiztos sikert arattak.
– Szinte az egész kezdőcsapatot kicseréltük a múlt heti, Ludogorec elleni mérkőzéshez képest, a sűrű program miatt erre szükség is volt. De készen álltunk az örökrangadóra, értékes győzelmet arattunk. Ha nem lenne a magyarszabály, időnként más lenne a kezdőnk, de szem előtt tartjuk ez azt ajánlást.
– Miként látja az ETO-val folytatott, bajnoki címért zajló csatát? Jelenleg három pont a hátrányuk.
– Nem foglalkozom ezzel, mindig csak a következő mérkőzésre figyelek, csak az számít.
– Csütörtökön újabb tétmérkőzés következik, egygólos hátrányból várják a Ludogorec elleni El-rájátszás budapesti visszavágóját. Mennyi esélyt lát a továbbjutásra?
– Remek csapat ellen lépünk pályára, de tovább kell jutnunk. Jó meccset várok, itthon, saját szurkolóink előtt ki kell harcolnunk a nyolcaddöntőbe kerülést.
Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót
|Elton Acolatse, az FTC támadója:
|„Amint a labda elhagyta a lábamat, éreztem, hogy gól lesz. Nagyon jó érzés, hogy ilyen kiváló klubban, mint a Fradi, végre betaláltam, és hogy győztünk. Szeretem az egy az egy elleni helyzeteket, a szakmai stáb kérte is, hogy támadjak a szélről.”
|Madarász Ádám, az FTC középpályása:
|„Nagy támogatást kapok a társaktól, a gólnál mindenki jött gratulálni és velem örülni. Nem feltétlenül a gólért küldött be Robbie Keane, de láttam a területet és odaértem. Felnőttmeccsen korábban sohasem találtam a kapuba, a győzelemmel együtt ez óriási élmény. Teljes mértékben megoldottuk a feladatot, jól teljesített a csapat.”
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|23
|13
|7
|3
|47–24
|+23
|46
|2. Ferencvárosi TC
|23
|13
|4
|6
|44–25
|+19
|43
|3. Debreceni VSC
|23
|11
|6
|6
|34–28
|+6
|39
|4. Paksi FC
|23
|10
|6
|7
|45–35
|+10
|36
|5. Puskás Akadémia
|23
|10
|5
|8
|30–28
|+2
|35
|6. Zalaegerszegi TE
|23
|9
|7
|7
|35–29
|+6
|34
|7. Kisvárda
|23
|9
|5
|9
|28–36
|–8
|32
|8. Újpest FC
|23
|8
|5
|10
|32–39
|–7
|29
|9. MTK Budapest
|23
|7
|4
|12
|42–51
|–9
|25
|10. Nyíregyháza Spartacus
|23
|6
|7
|10
|31–39
|–8
|25
|11. Diósgyőri VTK
|23
|5
|8
|10
|31–38
|–7
|23
|12. Kazincbarcika
|23
|4
|2
|17
|20–47
|–27
|14