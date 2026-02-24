Nemzeti Sportrádió

Plovdivi vereséggel hangolt a Fradi elleni El-visszavágóra a Ludogorec

2026.02.24. 12:06
Fotó: Getty Images
Kikapott a bajnokságban a Ferencváros elleni Európa-liga-párharc második felvonására hangoló Ludogorec, a tizennégyszeres bolgár bajnokcsapat a Botev Plovdiv otthonában szenvedett 2–1-es vereséget.

Nem változtatott az FTC elleni kezdőjén Per-Mathias Högmo, a Ludogorec vezetőedzője, aki a hétfői, Botev Plovdiv elleni idegenbeli mérkőzésen ugyanazt a tizenegyet küldte pályára, mint a Fradival szemben 2–1-re megnyert Európa-liga találkozón. 

A norvég szakember húzása nem jött be: a második félidő elején ugyanis a Botev Nikolaj Minkov góljával megszerezte a vezetést, s noha a 81. percben a jelenleg a bajnokság 2. helyén áll razgradiak egyenlítettek izraeli védőjük, Idan Nahmiasz révén, a hosszabbításban a Ludogorec-találat után kiállítás miatt emberhátrányban kerülő plovdiviaknak a spanyol Carlos Algarra megnyerte a mérkőzést – ez volt a zöldek harmadik veresége a ligában.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
18.45: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A párrharc első mérkőzésén: PFK Ludogorec Razgrad–Ferencvárosi TC 2–1

 

