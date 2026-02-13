Kútásás – Bodnár Zalán jegyzete

„ARRÓL A KÚTRÓL, amiben két métert ástunk, de tizenöt méter mélyen van víz, ne mondjuk, hogy este azzal oltjuk a szomjunkat.” Ezt Dárdai Pál, az Újpest FC január elsején hivatalába lépő új sportigazgatója mondta az M4 Sport Sport­emberek podcastjének legújabb, jövő hét kedden megjelenő adásában, amelynek egy részletét már nyilvánosságra hozta a közszolgálati sportcsatorna. Annak kapcsán mondta ezt a korábbi szövetségi kapitány és volt Hertha BSC-vezetőedző, hogy hosszú még az út odáig, míg az Újpestet a bajnokesélyes csapatok között lehet emlegetni. Sőt, Dárdai nyíltan kijelentette: ebben az idényben az egyetlen reális cél a bennmaradás az NB I-ben.

Szokatlanul őszinte szavak ezek a futballban. Pedig Dárdai már az elején tisztán elmondta: nem zsákbamacskát árul, nem csodatevőnek érkezik. Talán sokan azt gondolták, ez csak amolyan álszerénység. Elvégre 2014 őszén is azonnal csodát tett, amikor az északírek elleni, hazai Eb-selejtezős kudarc után néhány nap alatt, újdonsült szövetségi kapitányként úgy összerántotta a társaságot, hogy az rögtön pontot szerzett Bukarestben, majd rövid időn belül látványos javuláson ment keresztül, aztán – igaz, már Bernd Storckkal – ki is jutott az Európa-bajnokságra, negyvennégy év után először.

Újpesten viszont nem lesz gyors csoda, viharos sebességű feljavulás. Látszik ez már a tavaszi szezon eddigi mérkőzéseiből – még ha az Újpest péntek este le is győzte 2–1-re a büntetőt hibázó és negyven percen át emberhátrányban játszó DVSC-t. Még tizenhárom méter hiányzik ahhoz a tizenöt méter mély kúthoz. A sportigazgató ahhoz is vette a bátorságot, hogy a középtávú célokat megfogalmazza: az idei bennmaradás után a következő idényben a harmadik–hatodik közötti helyezés a cél, majd azt követően lehet küzdeni a dobogóért. Bajnoki címről még szó sincs.

Nyilván vannak Újpest-szurkolók, akiket pedig már csak az hozna lázba, hiszen 1998 óta vár a csapat a huszonegyedik aranyéremre. Ám van annál is rosszabb, ha nem jön a bajnoki cím – például, ha kiesik az együttes. Márpedig most erre is van esély. Nem véletlen, hogy Dárdai elsődleges célként ennek az elkerülését tűzte ki. Utána pedig majd lehet építkezni az alapoktól. Nem ártott ezt minél előbb tisztázni azoknak, akik úgy gondolják: ahol megvan pénz, paripa, fegyver, ahol épül az új stadion, ahová önti a pénzt a Mol, ahová tömegével érkeznek a portugál légiósok, még ott sem jön a siker automatikusan.

Hiszen ez sport. Nem kútásás, ahol a második méter után mindig a harmadik következik. Itt néha újra az első.