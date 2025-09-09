Nemzeti Sportrádió

Már a 16 között megismétlődik a bajnoki bronzcsata a női Magyar Kupában

D. S. B.D. S. B.
2025.09.09. 15:17
Elkészült a Női Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolása (Fotó: Török Attila)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága elkészítette a Női Magyar Kupa menetrendjét a 4. fordulótól kezdődően.

A Magyar Kupa első három fordulójában az alsóbb osztályú csapatok mérték össze erejüket, s négy másodosztályú csapat jutott el a 4. körig, ahol már az élvonalbeli klubok is csatlakoznak a sorozathoz.

A sorsolás értelmében a címvédő ETO FC hazai pályán, az NB I-ben újonc Budaörssel vív meg. Az ezüstérmes MTK Budapest a Puskás Akadémiához látogat, amellyel szemben az előző idény végén elbukta a bajnoki bronzcsatát. Az NB I legutóbbi aranyérmese, az FTC Szegeden kezdi az MK-t, ezek mellett még egy NB I-es párharc lesz, a Viktória FC a Szekszárdot fogadja.

Az első osztályú csapatok közül a Pécs Székesfehérvárra, az Újpest Dunaújvárosba, a DVTK Egerbe látogat, míg a Honvéd a Talents FC vendége lesz.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, egyből tizenegyespárbaj következik. A forduló hivatalos játéknapja: október 4-5.

A NŐI KUPA 4. FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA
Fehérvár FC (II. o.)–PMFC
ETO FC–Budaörs
Szeged–FTC
Puskás Akadémia–MTK Budapest
Dunaújváros FC (II. o.)–Újpest FC
Eger (II. o.)–DVTK
Viktória–Szekszárd
Talents FC (II. o.)–Bp. Honvéd

 

