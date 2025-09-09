Már a 16 között megismétlődik a bajnoki bronzcsata a női Magyar Kupában

A Magyar Kupa első három fordulójában az alsóbb osztályú csapatok mérték össze erejüket, s négy másodosztályú csapat jutott el a 4. körig, ahol már az élvonalbeli klubok is csatlakoznak a sorozathoz.

A sorsolás értelmében a címvédő ETO FC hazai pályán, az NB I-ben újonc Budaörssel vív meg. Az ezüstérmes MTK Budapest a Puskás Akadémiához látogat, amellyel szemben az előző idény végén elbukta a bajnoki bronzcsatát. Az NB I legutóbbi aranyérmese, az FTC Szegeden kezdi az MK-t, ezek mellett még egy NB I-es párharc lesz, a Viktória FC a Szekszárdot fogadja.

Az első osztályú csapatok közül a Pécs Székesfehérvárra, az Újpest Dunaújvárosba, a DVTK Egerbe látogat, míg a Honvéd a Talents FC vendége lesz.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, egyből tizenegyespárbaj következik. A forduló hivatalos játéknapja: október 4-5.

A NŐI KUPA 4. FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA

Fehérvár FC (II. o.)–PMFC

ETO FC–Budaörs

Szeged–FTC

Puskás Akadémia–MTK Budapest

Dunaújváros FC (II. o.)–Újpest FC

Eger (II. o.)–DVTK

Viktória–Szekszárd

Talents FC (II. o.)–Bp. Honvéd