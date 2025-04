Megnyerte a tizenegyespárbajt, sorozatban negyedszer női Magyar Kupa-győztes az ETO FC Győr

A Magyar Labdarúgó-szövetség 1992-ben írta ki először a hölgyek számára a Magyar Kupát, az azóta eltelt időszakban csütörtökön immár 29. alkalommal rendezték meg a döntőt (1993–1994-ben, 2005–2006-ban és 2006–2007-ben nem került rá sor). A Ferencváros a legeredményesebb klub ebben a sorozatban a maga hat elsőségével, míg az idei döntő két résztvevője, az MTK Budapest és az ETO FC Győr a fináléig négyszer, illetve háromszor bizonyult a legjobbnak, s érdekesség, hogy a győriek az előző három kiírásban szerezték meg mindhárom aranyukat, tavaly éppenséggel a budapesti kék-fehéreket legyőzve a döntőben.

Az MTK-t nem csupán ezért fűthette a visszavágás vágya, hanem azért is, mert a bajnokságban hazai pályán és idegenben egyaránt vereséget szenvedett az ETO-tól. A győriek kapott gól nélkül masíroztak el az idei MK-döntőig, az elődöntőben például 3–0-ra verték meg az FTC-t, míg az MTK nagy csatában, tizenegyesekkel múlta felül a Puskás Akadémiát a négy között.

Csütörtök este tehát következhetett a döntő az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Garami József emlékére gyászszünettel kezdődött a mérkőzés (Fotó: Árvai Károly)

Jó iramban kezdődött a mérkőzés. Az első nagy helyzet a győriek előtt adódott, ekkor Süle Dóra előtt nyílt gólszerzési lehetőség, de lövését Varga Luca lábbal hárította. A 14. percben váratlanul, de nem érdemtelenül szerzett vezetést a kék-fehér csapat. A fellazuló ETO-védelemre vezetett kontrát az MTK, Legendás Lora ment el a jobb oldalon, középre gurított labdáját Mészáros Cecília nyolc méterről senkitől sem zavartatva lőtte a kapuba. A fővárosiak a férfiaktól látott kék-fehér „iskolát”, a pontos, sok átadásra épülő futballt játszották, a kisalföldiek nehezen találták ennek az ellenszerét.

A 21. percben Kocsán Petra lőtt alig fölé, majd egy perc múlva újabb fővárosi kontra végén Csányi Diána szép csel után 16 méterről jobbal parádésan tekerte a labdát a bal felső sarokba. A 29. percben szépíthettek volna a fehér mezben játszó győriek, de Varga Luca ezúttal is bravúrosan védett. Nem panaszkodhattunk a két élcsapatuk játékára, és hogy még izgalmasabb legyen a mérkőzés, a 37. percben Horváthová középre passzolt labdáját Vachter Fanni hat méterről a kapuba lőtte. A félidő utolsó perce is tartogatott nagy helyzetet, Varga védése után a kipattanó labdát White három méterről rúgta fölé. A második félidő inkább már a küzdelemről szólt, a győriek pedig mindent megpróbáltak az egyenlítés érdekében, de az MTK remekül őrizte az eredményt, egészen a 94. percig, amikor is Savanya Csilla egy védelmi hibát kihasználva, szép csel után talált a kapuba, visszahozva a sírból a reményt, majd jöhettek a tizenegyesek.

A győrieknél csak Nagy Fanni, míg a kék-fehéreknél hárman is hibáztak, így a döntőt 2–2 után tizenegyesekkel megnyerte az ETO FC Győr, és sorozatban negyedszer hódította el a kupát.