Több szektort is be kell zárnia a DVSC-nek

2026.01.13. 20:33
Fotó: dvsc.hu
A labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC hivatalos honlapján közölte, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szektorbezárásokkal büntette meg a klubot.

 

Idézet a DVSC közleményéből:

„Még december közepén adtuk hírül, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) a Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC mérkőzéssel kapcsolatban a DVSC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt többmilliós pénzbüntetés megfizetésére és prevenciós terv benyújtására kötelezte, emellett elrendelte a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásnak végrehajtását. A B5 szektor bezárása a január 25-i, Diósgyőr elleni találkozón lép életbe, az ide szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet.”

„Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága most a DVSC-Kisvárda bajnoki kapcsán is megbüntette klubunkat a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt, a pénzbüntetés mellett a Diósgyőr elleni meccs után 1 soron következő hazai NB I-es találkozón immár a Nagyerdei Stadion a B4, B5, B6 és B7 szektorát is be kell majd zárni.”

A teljes közleményt ide kattintva lehet elérni.

 

