Nemzeti Sportrádió

Szerződést bontott horvát védőjével a Kisvárda – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 11:29
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Bernardo Matic labdarúgó NB I Kisvárda
Szerződést bontott horvát belső védőjével, Bernardo Maticcsal a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda – olvasható a szabolcsi klub honlapján.

A 31 éves labdarúgó 2024 januárjában csatlakozott piros-fehér klubhoz, amellyel előbb kiesett az NB II-be, majd az előző idény során alapembere volt a feljutó csapatnak is. Matic a mostani idény elején is oszlopos tagja volt a kisvárdai együttesnek (kilenc bajnokin egy gólt szerzett), de október végén súlyos sérülést szenvedett. A klub beszámolója szerint a döntésre azért került sor, hogy – miután szerződése az idény végén lejár – otthon, családja támogatásával folytathassa a rehabilitációt. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC) 
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)

 

NB I Bernardo Matic labdarúgó NB I Kisvárda
Legfrissebb hírek

A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír

Labdarúgó NB I
1 órája

Nuno Campos: Sokan felfigyeltek arra, ami a ZTE-nél történik

Labdarúgó NB I
1 órája

Két védővel erősített a Kazincbarcika, de egy távozót is bejelentett – hivatalos

Labdarúgó NB I
19 órája

Németországi érkezők Újpesten, Bognár nélkül kezdi meg a tavaszt az MTK

Labdarúgó NB I
20 órája

50-es lábméretű amerikai csatár igazolt Kazincbarcikára – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

Kovács Dániel: Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk

Labdarúgás
22 órája

Kinyik Ákos: Egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban

Labdarúgó NB I
23 órája

A Frankfurt kölcsönadta, Fenyő Noah Újpesten folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:42
Ezek is érdekelhetik