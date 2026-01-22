Szerződést bontott horvát védőjével a Kisvárda – hivatalos

A 31 éves labdarúgó 2024 januárjában csatlakozott piros-fehér klubhoz, amellyel előbb kiesett az NB II-be, majd az előző idény során alapembere volt a feljutó csapatnak is. Matic a mostani idény elején is oszlopos tagja volt a kisvárdai együttesnek (kilenc bajnokin egy gólt szerzett), de október végén súlyos sérülést szenvedett. A klub beszámolója szerint a döntésre azért került sor, hogy – miután szerződése az idény végén lejár – otthon, családja támogatásával folytathassa a rehabilitációt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)