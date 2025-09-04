A PSV után a Nyíregyházánál folytatja a Trinidad és Tobagó-i középpályás – hivatalos



A 20 éves Dantaye Gilbert az előző két idényben 46 mérkőzésen lépett pályára a PSV második csapatában (Jong PSV), és nyolc gólt szerzett. A Nyíregyháza bemutatása szerint a 194 cm magas játékos rendkívül dinamikus, a felméréseken az eindhoveniek leggyorsabb játékosa volt az U21-es együttesben és a középpálya több pozíciójában is bevethető. Hét alkalommal szerepelt hazája válogatottjában, és egy gólt szerzett.

„Az első benyomások nagyon pozitívak. Azért igazoltam Magyarországra, mert szeretném magam megmutatni az első osztályban. A magyar bajnokságról tudom, hogy jó csapatok vannak, szeretnék bizonyítani. Találkoztam a társakkal, nagyon szimpatikusak voltak, tetszett a környezet, a stadion. Szeretném minél jobban segíteni a csapatot, és az a célom, hogy közösen érjünk el sikereket. Bízom abban, hogy gólokkal és gólpasszokkal segíthetem az együttest” – mondta Dantaye Gilbert.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (északmacedón, Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Eneo Bitri (albán, szabadon igazolható, Valerenga – Norvégia, legutóbb kölcsönben ETO FC), Dantaye Gilbert (Trinidad és Tobagó-i, PSV II – szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Bálint (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Kecskeméti TE), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (NPSZ Volosz – Görögország, szabadon igazolhatóként), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Varga Kevin (MKE Ankaragücü – Törökország, szabadon igazolhatóként), Vukk Zsombor (FC Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Diósgyőri VTK), Nika Kvekveszkiri (grúz, visszavonult), Matheus Leoni (brazil, ASD Calcio Lanusei 1987 – Olaszország), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Beke Péter (Kecskeméti TE), Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Zan Medved (szlovén, Slovácko – Csehország), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC, onnan Videoton FC Fehérvár), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC, onnan onnan FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –