Nagy Zsolt: A csapatunknak dobogón van a helye!

A szombati játéknap rangadóját kétségkívül Felcsúton, a Pancho Arénában rendezik, ahol az előző idény ezüst- és bronzérmese, a Puskás Akadémia és a Paksi FC találkozik egymással. A Hornyák Zsolt irányította hazai együttes ötödik helyezettként várja a folytatást, hátránya öt pont a harmadik helyezett riválisával szemben, és nagyon nem mindegy, közelebb tud-e hozzá kerülni, megmarad a mostani különbség, vagy esetleg még jobban leszakad. Talán mondani sem kell, ez a párosítás rengeteg emlékezetes kilencven percet hozott már – hogy mást ne hozzunk fel, 2021. augusztus 8-án a Paks nyert vendégként 6–1-re, 2024. április 20-án pedig a Puskás Akadémia győzött 5–0-ra… –, szinte mindig potyognak a gólok, így a szurkolók jó eséllyel szombaton sem unatkoznak.

„Nagyon várom már a szombati kezdést, igaz, amíg a spanyolországi edzőtáborban tizenhat fokban készülhettünk, a Paks elleni bajnokit egészen más időjárási körülmények között kell majd lejátszani – mondta a csütörtöki edzés után Nagy Zsolt, a felcsútiak 35-szörös válogatott labdarúgója. – Marbellában minden adva volt a minőségi munkához, kivétel nélkül erős csapatokkal játszottunk. A kemény hét negyedik napjára mindjárt két mérkőzés is jutott, ami azért volt hasznos, mert mindenki kilencven percet játszhatott, a terhelésen volt a hangsúly. Visszagondolva is azt érzem, a belga Genk volt a legerősebb ellenfelünk, ennek ellenére csak az utolsó pillanatban kapott góllal vesztettünk, úgy, hogy előtte több ziccert is elhibáztunk. A lengyel Legia ellen sem futballoztunk rosszul, döntetlenre végeztünk, és a Slovan Liberec elleni összecsapás is hasznos volt, bízom benne, ez meglátszik majd a szombati teljesítményünkön. Hogy a Pakssal játszott korábbi bajnokikból melyik maradt meg a legerősebben bennem? Talán az eddigi utolsó, amit a bajnokság első körében játszottunk. Gyorsan megszereztük a vezetést, volt lehetőségünk az előny növelésére, de nem éltünk vele, és még a szünet előtt egyenlített a Paks. A fordulás után újra vezettünk, sőt, még a nyolcvanhatodik percben is győztesnek látszottunk, aztán előbb büntetőből majd akcióból is betalált az ellenfél és pont nélkül maradtunk… Persze, többször is betaláltam, előfordult az is, hogy Szappanos Péter megfogta a büntetőmet, de akkor sem lehettünk biztosak a sikerben, ha a szünetben mondjuk két góllal vezettünk. Szombaton is fontos lesz, hogy belőjük a helyzeteinket, kellően agresszívan kell futballozni, és lehetőleg nem szabad beszorulni a kapunk elé, mert akkor rengeteg beadás érkezik, és nem lesz egyszerű semlegesíteni az ellenfél erős támadóit.”

Aki figyelemmel követte a Puskás Akadémia téli felkészülését, annak feltűnhetett, hogy Nagy Zsolt mélyebben játszott, mint azt az utóbbi időben megszokhattuk tőle, így az is előfordulhat, hogy a Paks elleni szombat esti felcsúti rangadón újra a védelem bal oldalán számol vele a szakmai stáb. Ha így is lesz, minden bizonnyal a támadásokat sokszor segíti majd, már csak azért is, mert a gólok és gólpasszok számát illetően van hiányérzete az ősszel kapcsolatban.

„Az edzőtáborban kétszer is balhátvédet játszottam, úgy vagyok vele, ez még a hasznomra is válhat, ebből a pozícióból is tudom segíteni a támadásokat – mondta a 32 esztendős futballista. – Tartom, amit még tavaly a bajnoki rajt előtt mondtam, a csapatunknak a dobogón van a helye, remélem, ezt be is bizonyítjuk. Ha visszatekintek az őszre, az ETO volt a legerősebb ellenfelünk, nagyon jól felépítették a győri csapatot, és ez még akkor is igaz, ha a Ferencvárosra mindig másként néz az ember, mint a többi riválisra. Nemcsak elképzelni, de remélni is tudom, a bajnoki cím nem dől el hat-hét fordulóval a vége előtt, lesz tétjük még április végén is a meccseknek. Az előző két idényben minden összejött, jó lenne ezt majd a mostani év végén is elmondani, ehhez gólok, gólpasszok kellenek. Bízom benne, elkerülnek a sérülések, a Puskás Akadémia és a válogatott is jól szerepel majd, amiben nekem is szerepem lesz.”

NB I

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)