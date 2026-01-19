Megpróbáltatásokkal teli ősz után sikeresebb tavaszban reménykedik Oláh Bálint

Nagyszerűen indult pályafutása kisvárdai szakasza Oláh Bálintnak, az NB II-es Budafoki MTE-ből igazolt belső védő a nyári felkészülési találkozókon és a Nyíregyháza Spartacus (1–1), valamint a Paksi FC (1–5) elleni bajnoki meccsen is megkapta a bizalmat. A 31 esztendős játékos akkor aligha gondolta volna, hogy a következő élvonalbeli bajnokiját csak négy és fél hónap múlva, 2025 utolsó fordulójában, Debrecenben játszhatja.

„Én is úgy éreztem, hogy jól sikerült a csapat nyári felkészülése és személyesen az enyém is, de az is igaz, ehhez mérten az első két bajnokink nem alakult túl jól – mondta megkeresésünkre Oláh Bálint. – A változtatásoknak én is érintettje voltam, kikerültem a csapatból, és mivel az eredményesség javult, el tudtam fogadni a kialakult helyzetet. Úgy voltam vele, a lehetőséget meg fogom kapni, ezért keményen dolgoztam tovább. Jött is az esély az ajkai kupameccsen, azonban megsérültem, és mire felépültem, újra a jól teljesítő kezdő tizenegyben kellett volna kiharcolni a helyem.”

Aztán elérkeztünk december 21-éhez, ami Oláh Bálint életében egy nehéz periódus lezárását jelentette.

„A magánéletben is problémákkal kellett szembenéznem, elveszítettem édesanyámat, éppen a debreceni mérkőzésünk előtt – beszélt a megpróbáltatásairól Oláh Bálint. – Az élet pedig úgy alakult, hogy éppen akkor kaptam újra lehetőséget, és nemcsak magamnak, a szakmai stábnak, a környezetemnek, hanem édesanyámnak is bizonyítani szerettem volna, ami megsokszorozta az erőmet. Nyertünk, nem kaptunk gólt, így talán mondhatom, nekem sem sikerült rosszul a mérkőzés. A téli felkészülés alatt arra koncentráltunk, hogy tartani tudjuk a jó formánkat. Az elsődleges az, hogy biztossá tegyük az élvonalbeli tagságunkat. Ami engem illet, mindent megteszek, hogy hosszabb távon kiharcoljam a helyem a csapatban. Látva a sorsolást, a második, diósgyőri meccsünk különös lesz nekem, hiszen nevelőklubom otthonában lépünk pályára. De egyelőre csak a rajtra koncentrálunk.”

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)