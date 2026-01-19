Megpróbáltatásokkal teli ősz után sikeresebb tavaszban reménykedik Oláh Bálint

Nemzeti Sportrádió

A kisvárdaiak belső védője, Oláh Bálint három bajnokin szerepelt az ősszel, de bízik benne, a debreceni győzelmet és a felkészülést követően immár hosszabb távon helye lehet a csapatban.

Nagyszerűen indult pályafutása kisvárdai szakasza Oláh Bálintnak, az NB II-es Budafoki MTE-ből igazolt belső védő a nyári felkészülési találkozókon és a Nyíregyháza Spartacus (1–1), valamint a Paksi FC (1–5) elleni bajnoki meccsen is megkapta a bizalmat. A 31 esztendős játékos akkor aligha gondolta volna, hogy a következő élvonalbeli bajnokiját csak négy és fél hónap múlva, 2025 utolsó fordulójában, Debrecenben játszhatja.

„Én is úgy éreztem, hogy jól sikerült a csapat nyári felkészülése és személyesen az enyém is, de az is igaz, ehhez mérten az első két bajnokink nem alakult túl jól – mondta megkeresésünkre Oláh Bálint.     – A változtatásoknak én is érintettje voltam, kikerültem a csapatból, és mivel az eredményesség javult, el tudtam fogadni a kialakult helyzetet. Úgy voltam vele, a lehetőséget meg fogom kapni, ezért keményen dolgoztam tovább. Jött is az esély az ajkai kupameccsen, azonban megsérültem, és mire felépültem, újra a jól teljesítő kezdő tizenegyben kellett volna kiharcolni a helyem.”

Aztán elérkeztünk december 21-éhez, ami Oláh Bálint életében egy nehéz periódus lezárását jelentette.

 „A magánéletben is problémákkal kellett szembenéznem, elveszítettem édesanyámat, éppen a debreceni mérkőzésünk előtt – beszélt a megpróbáltatásairól Oláh Bálint. – Az élet pedig úgy alakult, hogy éppen akkor kaptam újra lehetőséget, és nemcsak magamnak, a szakmai stábnak, a környezetemnek, hanem édesanyámnak is bizonyítani szerettem volna, ami megsokszorozta az erőmet. Nyertünk, nem kaptunk gólt, így talán mondhatom, nekem sem sikerült rosszul a mérkőzés. A téli felkészülés alatt arra koncentráltunk, hogy tartani tudjuk a jó formánkat. Az elsődleges az, hogy biztossá tegyük az élvonalbeli tagságunkat. Ami engem illet, mindent megteszek, hogy hosszabb távon kiharcoljam a helyem a csapatban. Látva a sorsolást, a második, diósgyőri meccsünk különös lesz nekem, hiszen nevelőklubom otthonában lépünk pályára. De egyelőre csak a rajtra koncentrálunk.”     

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

