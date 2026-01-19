Megpróbáltatásokkal teli ősz után sikeresebb tavaszban reménykedik Oláh Bálint
Nagyszerűen indult pályafutása kisvárdai szakasza Oláh Bálintnak, az NB II-es Budafoki MTE-ből igazolt belső védő a nyári felkészülési találkozókon és a Nyíregyháza Spartacus (1–1), valamint a Paksi FC (1–5) elleni bajnoki meccsen is megkapta a bizalmat. A 31 esztendős játékos akkor aligha gondolta volna, hogy a következő élvonalbeli bajnokiját csak négy és fél hónap múlva, 2025 utolsó fordulójában, Debrecenben játszhatja.
„Én is úgy éreztem, hogy jól sikerült a csapat nyári felkészülése és személyesen az enyém is, de az is igaz, ehhez mérten az első két bajnokink nem alakult túl jól – mondta megkeresésünkre Oláh Bálint. – A változtatásoknak én is érintettje voltam, kikerültem a csapatból, és mivel az eredményesség javult, el tudtam fogadni a kialakult helyzetet. Úgy voltam vele, a lehetőséget meg fogom kapni, ezért keményen dolgoztam tovább. Jött is az esély az ajkai kupameccsen, azonban megsérültem, és mire felépültem, újra a jól teljesítő kezdő tizenegyben kellett volna kiharcolni a helyem.”
Aztán elérkeztünk december 21-éhez, ami Oláh Bálint életében egy nehéz periódus lezárását jelentette.
„A magánéletben is problémákkal kellett szembenéznem, elveszítettem édesanyámat, éppen a debreceni mérkőzésünk előtt – beszélt a megpróbáltatásairól Oláh Bálint. – Az élet pedig úgy alakult, hogy éppen akkor kaptam újra lehetőséget, és nemcsak magamnak, a szakmai stábnak, a környezetemnek, hanem édesanyámnak is bizonyítani szerettem volna, ami megsokszorozta az erőmet. Nyertünk, nem kaptunk gólt, így talán mondhatom, nekem sem sikerült rosszul a mérkőzés. A téli felkészülés alatt arra koncentráltunk, hogy tartani tudjuk a jó formánkat. Az elsődleges az, hogy biztossá tegyük az élvonalbeli tagságunkat. Ami engem illet, mindent megteszek, hogy hosszabb távon kiharcoljam a helyem a csapatban. Látva a sorsolást, a második, diósgyőri meccsünk különös lesz nekem, hiszen nevelőklubom otthonában lépünk pályára. De egyelőre csak a rajtra koncentrálunk.”
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11