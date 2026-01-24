Megéri több bizalmat szavazni a magyar ifjaknak

VONJUNK MÉRLEGET! Lapunk fordulóról fordulóra értékelte, hogyan viszonyul az utánpótláskorúak teljesítménye az idősebb magyar játékosokéihoz és a légiósokéihoz – fél óra játék vagy csereként beállva meccset jelentősen befolyásoló teljesítmény az értékelési, osztályzási kritérium.

Nos, az első fordulóban még „megilletődötten” játszottak az ifjak, a következő körben azonban letették névjegyüket: a ferencvárosi Gruber Zsombor két gólpasszt és egy gólt jegyzett (8-as osztályzatot kapott, lapunk a Kazincbarcika elleni 3–0-s siker alkalmával a mérkőzés játékosának választotta) a paksi Horváth Kevin (8) három gólpasszával szintén oroszlánrészt vállalt csapata 5–1-es kisvárdai győzelmében, míg a diósgyőri Demeter Milán (7) védő létére góllal vette ki részét csapata ZTE elleni pontszerzéséből (2–2).

A következő két hétben megtörtént az igazi áttörés: a harmadik játékhéten Gruber (8) ismét duplázott (4–1, a Szpari ellenében), az MTK-s Molnár Ádin (8) az őrületbe kergette cseleivel a DVTK védőit, csapattársa, Átrok Zalán (7) pedig megszerezte első NB I-es gólját ­(5–0), csakúgy, mint ETO-s Huszár Marcell ­(6-os osztályzat, 1–1 a Zalaegerszeg ellen) és a paksi Horváth Kevin (szintén 6-ost kapott tudósítónktól az Újpest 2–1-es legyőzése után) – ennyi nagyszerű teljesítmény után nem meglepő, hogy ez volt az első forduló, amikor a fiatalperces játékosok átlagban magasabb NS-osztályzattal zártak (5.478), mint rutinosabb honfitársaik és a külföldiek (5.25).

Egy héttel később négy U21-es játékos is bekerült a forduló csapatába lapunknál! A kisvárdai Popovics Ilija (8) kapott gól nélkül zárta az Újpest elleni idegenbeli fellépést (1–0), a győri Vingler László (8) és Huszár Marcell (7) ellenállhatatlan volt az MTK 7–2-es legyőzésekor, az akkor még ZTE-s Krajcsovics Ábel (7) gólja nélkül pedig talán pont nélkül maradt volna csapata Pakson – s ekkor robbant be góljával a köztudatba a DVTK őszi húzóembere, Babos Bence (6-os a KBSC elleni 2–2-es mérkőzésen), illetve ekkor szerezte idénybeli első gólját a DVSC középpályájának motorja, Szűcs Tamás (6-os osztályzattal csapata legjobbja volt a Nyíregyháza elleni 2–1-es vesztes meccsen) is.

Az évad előrehaladtával megannyi fiatalperces játékos lett együttese kulcsjátékosa: a listavezető ETO FC-nél Tóth Rajmund a liga egyik legjobb jobbhátvédjévé avanzsált, az elmúlt időszakban pedig Bánáti Kevin is rendre gólerős játékkal jelentkezik. A Fradinál az említett Gruber Zsombor 11 kanadai pontjával (gól+gólpassz) holtversenyben harmadik a ligában, s természetesen a legnagyobb szenzációt az FTC-ből Bournemouthba igazoló Tóth Alex 12+3 millió eurós értékesítése szolgáltatta.

A Paksban Horváth Kevin alapember lett, a 18. életévét nemrégiben betöltő Galambos János pedig szemkápráztató ollózós góllal vétette észre magát. A Lokinál Szűcs Tamás nagyszerű teljesítményét – az FTC érdeklődése ellenére – szerződéshosszabbítással honorálták, míg Vajda Botond kezdi megszilárdítani helyét a védelem szélén. A felcsúti ­Mark­gráf Ákos belső védőként talált igazán magára, s Kern Martin, Vékony Bence és Okeke Michael is többször bizonyította rátermettségét. A Kisvárda kapusa, Popovics Ilija hat kapott gól nélküli találkozóval vezeti az NB I vonatkozó listáját, a zalaegerszegi ifjak, Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel pedig olyan meggyőzően futballoztak, hogy a fiatalokat egyébként nem szerepeltető, de Dárdai Pál sportigazgató irányításával nagy terveket szövögető Újpest megszerezte a játékjogukat. Említést érdemelnek még az MTK húzóemberei, a hatgólos Molnár Ádin és a négyet számláló Átrok Zalán, valamint a Diósgyőrben ötgólos Babos Bence is.

Lássuk a konkrét értéket! A 18 forduló alatt a fiatalpercesek átlagban 5.365-ös osztályzattal végeztek tudósítóinknál, ami erősebb, mint a korosabb honfitársaik és a légiósok 5.347-es értéke.

Bár sokan bírálták az MLSZ fiatalperces ajánlását, úgy tűnik – legalábbis munkatársaink értékelései alapján –, ha némi nyomásra is, de érdemes volt kinyitni a kapukat fiatal labdarúgóink előtt, akik semmivel sem nyújtanak rosszabb teljesítményt, mint rutinosabb magyar társaik és a légiósok.

BELVON Attila, a Vasas U17-es csapatának edzője:



– Nagy szüksége volt a magyar labdarúgásnak a fiatalszabály bevezetésére. Arra sarkallja a csapatokat, hogy több tehetséget fedezzenek fel, fejlesszenek és játszassanak. A magyar fiatalok egyre inkább elfogadottak, Tóth Alex külföldre szerződése mindenki számára példa lehet. Kulcsfontosságú, hogy ezek az ifjú tehetségek egy idő után magasabb szintű bajnokságban is kamatoztathassák a tudásukat. VÉLEMÉNY

Magyarországon a téli átigazolási időszak hivatalosan 2026. január 15-től február 14-én éjfélig tart, tehát még három hetük van a csapatoknak, hogy nyélbe üssék üzleteiket, de egy érdekes tendencia már most megfigyelhető. Több klubnak is nehézséget okozott időnként megfelelő számú és tudású U21-es magyar labdarúgó szerepeltetése, ennek ellenére – a kölcsönből visszatérőket nem számítva – ismét elenyésző a magyar akadémisták száma a külföldiekkel szemben az igazolásokat figyelve. Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel megszerzésével (mindkettő a ZTE-től érkezett) az Újpest nem vállal nagy kockázatot, és Fenyő Noah hazacsábítása Frankfurtból ugyancsak nagy nyereségnek tűnik. A ZTE harmadik ígéretes fiatalját, Klausz Milánt is értékesítette – cserébe megszerezte Garai Zétényt Ajkáról –, az ifjú támadó játékjoga az MTK-hoz kerül, a fővárosiak pedig kölcsönadják a Kazincbarcikának. A DVTK-s Jurek Gábor kölcsönbe került a Hungária körútra, a helyére (szintén kölcsönben) a paksi Pető Milán, valamint az ősszel az NB II-es Soroksárban futballozó Varga Zétény érkezik (ismét) Miskolcra. Nem kapkodnak a fiatalokért az átigazolási piacon



