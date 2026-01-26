Nemzeti Sportrádió

Marius Corbu ma írhat alá a Ferencvároshoz – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2026.01.26. 11:37
null
A Puskás Akadémia korábbi játékosa a Ferencvároshoz térhet vissza (Fotó: puskasakademia.hu, archív)
Címkék
magyar átigazolás Ferencváros Marius Corbu
A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a magyar-román kettős állampolgárságú, román U-válogatott Marius Corbu átigazolási ügyében megszületett az egyezség a ciprusi APOEL és a Ferencváros között, a középpályás ma érkezhet meg a klubhoz, hogy aláírja a szerződését az FTC-hez.

 

Múlt héten külföldi sajtóértesülések alapján már beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata szerződtetné a Puskás Akadémia korábbi játékosát, a román-magyar kettős állampolgárságú, román U-válogatott Marius Corbut a ciprusi APOEL-től, de a magyar klub első ajánlatát visszautasította a szigetországi klub.

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 14:33

A Puskás Akadémia korábbi játékosával erősítene a Fradi – sajtóhír

Az APOEL állítólag kevésnek találta a felkínált 1 millió eurót elsőre. Úgy tudjuk, van még esély Lukács Dániel érkezésére.

 

Azóta azonban úgy értesültünk, hogy megszületett az egyezség a felek között és a 23 éves, csángó származású támadó középpályás már ma Budapestre érkezhet, hogy aláírjon a Ferencvároshoz, és hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését.

A román gsp.ro szerint Corbu 1.3 millió euróért válthat klubot. A középpályás az NB I-ben korábban, a Puskás Akadémiában 112 meccsen szerepelt a magyar élvonalban, és 12 gólt szerzett, 13 gólpasszt adott. A ciprusi első osztályban pedig másfél idény alatt 35 mérkőzésen hat gólig és hét gólpasszig jutott. Corbu Csíkszeredában nevelkedett, 2020-ban szerződött Felcsútra, ahonnét 2024 nyarán igazolt Ciprusra. Romániában volt U21-es válogatott, és a felnőttválogaott bő keretébe is bekerült már, de pályára még nem lépett a román nemzeti együttesben.

A Ferencvárost kerestük az ügyben, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia) 
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)


 

 

 

magyar átigazolás Ferencváros Marius Corbu
Legfrissebb hírek

Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó

Légiósok
13 perce

NB II: új játékos érkezett Békéscsabára és Tiszakécskére

Labdarúgó NB II
1 órája

Aláírt labdát adott át a Ferencváros a Jónak lenni jó! kampány keretében

Labdarúgó NB I
1 órája

Gradisar már összepakolt, de nem engedték elutazni Újpestre

Labdarúgó NB I
3 órája

Gróf Dávid: Olyan nincs, hogy egy csapat csütörtökön tud focizni, vasárnap pedig nem

Labdarúgó NB I
4 órája

Franko Kovacevic: Májusig még van idő

Labdarúgó NB I
13 órája

Kubatov Gábor: A bajnokság csak májusban ér véget

Labdarúgó NB I
13 órája

Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO

Labdarúgó NB I
16 órája
Ezek is érdekelhetik