Marius Corbu ma írhat alá a Ferencvároshoz – NS-infó

Azóta azonban úgy értesültünk, hogy megszületett az egyezség a felek között és a 23 éves, csángó származású támadó középpályás már ma Budapestre érkezhet, hogy aláírjon a Ferencvároshoz, és hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését.

A román gsp.ro szerint Corbu 1.3 millió euróért válthat klubot. A középpályás az NB I-ben korábban, a Puskás Akadémiában 112 meccsen szerepelt a magyar élvonalban, és 12 gólt szerzett, 13 gólpasszt adott. A ciprusi első osztályban pedig másfél idény alatt 35 mérkőzésen hat gólig és hét gólpasszig jutott. Corbu Csíkszeredában nevelkedett, 2020-ban szerződött Felcsútra, ahonnét 2024 nyarán igazolt Ciprusra. Romániában volt U21-es válogatott, és a felnőttválogaott bő keretébe is bekerült már, de pályára még nem lépett a román nemzeti együttesben.

A Ferencvárost kerestük az ügyben, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)



