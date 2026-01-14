Kiss Bence: Szeretnék tovább fejlődni a tavasszal

Lassan egy hete a horvátországi Umagban készül a ZTE FC az NB I folytatására. A zalaiak január 5-én hazai környezetben kezdték el a munkát, az első napokban különböző tesztek és orvosi vizsgálatok szerepeltek a programban, a rossz időjárási körülmények és a havazás miatt pedig a tervezettnél egy nappal korábban, múlt hét csütörtökön keltek útra.

„Kiválóak a körülmények, a hotel és az edzőpálya is minden igényt kielégít – mondta lapunknak az edzőtáborból Kiss Bence, a ZTE 26 éves középpályása, aki a közelmúltban hosszabbította meg szerződését 2027 nyaráig a klubbal. – Egy kicsit lehetne melegebb, de a legfontosabb, hogy elvégezzük a munkát. Habár a felkészülési időszak nem a kedvencem, jól tudom, mennyire fontos. Szerencsére most nem is tart sokáig, hiszen hamarosan folytatódik a bajnokság. Talán beszélhetek mindenki nevében, nagyon várjuk már, hogy ismét tétmeccset játsszunk és pályára lépjünk a Kazincbarcika ellen. Horvátországban a konditeremben és a pályán is készülünk, természetesen a taktika is előtérbe kerül, finomítjuk a játékunkat, igyekszünk még jobbak lenni, mint az ősszel.”

Sok fiatal a második együttesből is a csapattal tartott az edzőtáborba, illetve az első téli erősítés, a nigériai Akpe Vic­tory is ott van Umagban. A 19 éves hátvédet a litván Bangától szerződtették, de vélhetően lesz még érkező. A ZTE Horvátországban két felkészülési mérkőzést játszik, mind a kettőt január 17-én, előbb a horvát HNK Gorica, majd a szlovén FC Koper lesz az ellenfele.

„Nagyon várom már a szombati felkészülési mérkőzéseket, a legjobb meccset játszani, ott még jobban el lehet fáradni, mint edzésen. Jó pályán játszunk erős ellenfelekkel, ideális főpróba lesz a bajnokság folytatására. Hogy kivel vagyok egy szobában az edzőtáborban? Szendrei Norberttel. Szeretek vele lenni, jókat beszélgetünk, de sokszor átjönnek mások is hozzánk, Bakti Balázs vagy Skribek Alen gyakori vendég a szobánkban. Norbiék sokat rikikiznek, én ezt kevésbé szeretem, de amikor póker van, szívesen csatlakozom.”

Kiss Bence annak ellenére nagyszerű őszön van túl, hogy javarészt nem az eredeti posztján, középpályásként, hanem jobbszélsőként számolt vele a szakmai stáb. Három gólt szerzett és két gólpasszt adott, nagy mezőnymunkát végzett és jól passzolt. A Cube adatelemző rendszer szerint labdabiztonság, labdavezetés, labdabirtoklásban való részvétel és előrejáték terén kiemelkedően teljesített, míg a támadóharmadbeli jelenléte átlagon felüli volt. Ragyogó teljesítményének köszönhetően jobbszélsőként bekerült a Nemzeti Sportnál az ősz csapatába.

„Bevallom őszintén, nem figyelem az osztályzatokat, a nagypapám hívott fel azzal, hogy mennyire büszke rám. Először nem tudtam, miről beszél, ugyanis egy nappal korábban azért is gratulált, hogy mennyire előkelő helyen végeztem a Nemzeti Sport abszolút rangsorában. Nem titok, meglepődtem rajta, hogy bekerültem az ősz csapatába, hiszen sok kitűnő jobbszélső van az NB I-ben. Természetesen boldog vagyok, a családom pedig kiváltképp büszke rám. Igaz, örültem volna, ha több gólt szerzek és gólpasszt adok, de remélem, tavasszal még jobb teljesítményt nyújtok. Ahhoz képest, hogy nem jobbszélső az eredeti posztom, elég jól ment a játék a szezonban, de a legfontosabb, hogy segíteni tudtam a Zalaegerszegnek. Védekezésben sokat fejlődtem, rengeteget futottam, jó passzokat adtam, de még szeretnék javulni.”

Vasárnap dupla edzést vezényelt a szakmai stáb, hétfőn a csapatépítés jegyében paintballoztak, majd barbecue-partin vettek részt a játékosok, kedden pedig folytatódott a napi munka. Ezeken a programokon már nem vett részt Bodnár Gergő, Krajcsovics Ábel és Klausz Milán, ugyanis előbbi kettő az Újpesthez, utóbbi az MTK Budapesthez igazolt.

„Bevallom őszintén, meglepett a távozásuk, nem tudtam róla – mondta Kiss Bence. – Mind a hárman hiányoznak majd, sajnálom, hogy elmentek, de így is erős a keretünk, s akik itt vannak, mindent megtesznek a siker érdekében.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8–17., Umag (Horvátország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)

*120 perces mérkőzés