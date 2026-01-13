Ismét kölcsönvette az FTC fiatal játékosát a DVTK

„Nagyon örülök, hogy visszatérhettem Diósgyőrbe! – kezdte Varga Zétény a DVTK téli, dél-spanyolországi edzőtáborában, ahol már megkezdte a közös munkát a társakkal. – Sok tapasztalatot szereztem az előző idényben, fejlődtem a DVTK játékosaként, amiért hálás vagyok mindenkinek, aki segített ebben. Ősszel Soroksáron játszottam, de most úgy éreztem, készen állok a visszatérésre. Tapasztaltabb játékos lettem az elmúlt időben, ami hasznomra válik a jövőben. Első számú célkitűzésként szeretném kiharcolni a helyem a kezdőcsapatban, és megmutatni, hogy jó futballista vagyok, amire az előző időszakban nem volt lehetőségem, ami persze rajtam is múlott. Sokat kell edzeni, gólokat lőni, és akkor biztosan sikerülni fog.”

„Nyáron is tárgyaltunk Hajnal Tamással Varga Zétény megtartásáról, de akkor nem sikerült megállapodnunk, most viszont sikerült megegyezni, és újabb másfél évig Diósgyőrben játszik kölcsönben a fiatal szélső – közölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának. – Szerencsés egybeesés, hogy nagyon régóta, 12 éves korától ismerem, mert amióta a Ferencvárosba igazolt, rendszeresen játszott Patrik fiam ellen, a korosztályos válogatottakban pedig csapattársak. Ugyanakkor Vladimir Radenkovics vezetőedző az előző idényben dolgozott vele. Rendkívül gyors, lendületes, erős egy az egy elleni párharcokban, és gólveszélyes. Az erényeit kell még jobban kibontakoztatni, a gyengeségeit pedig fejleszteni, és ehhez a legjobb kezekbe került. Örülök, hogy hosszabb időre tudtuk kölcsönvenni, így nem kell azzal foglalkoznia például most nyáron, hogy adott esetben vissza kell térnie, hanem tud a Diósgyőrre és a teljesítményére koncentrálni. Tavasszal sérüléssel bajlódott nálunk, Diósgyőrben, ezért kevesebb lehetőséghez jutott, mint amennyit a tehetsége és a tudása indokolt volna, így a soroksári fél év akár még hasznára is válhatott. Bízom benne, hogy sokat fog fejlődni, és akkor mindannyian jól járunk ezzel a megállapodással.”

Varga Zétény a lábatlani utánpótláscsapatokban kezdte pályafutását, majd 2016-ban a FTC szerződtette. Budapesten járta végig a korosztályokat, a felnőttfutballban a Ferencváros második számú együttesében debütált 2022-ben, majd 16 évesen és két hónaposan a Bicske–FTC Magyar Kupa-mérkőzésen bemutatkozott a zöld-fehérek első csapatában is. A következő idényt az NB II-es Soroksárnál töltötte a kooperációs szerződés adta lehetőség keretein belül, a 2024–2025-ös évadban pedig Diósgyőrben szerepelt kölcsönben. Ekkor mutatkozott be az élvonalban, összesen hét bajnokin és két kupamérkőzésen viselte a piros-fehér mezt – utóbbi sorozatban egy gólt is szerzett Kazincbarcikán. Mindeközben rendszeresen hívták a korosztályos válogatottakba, az U19-es nemzeti csapat mérkőzéseire pedig már Diósgyőrből utazott el. Az őszi szezont az FTC II-ben, illetve ismét Soroksáron töltötte, összesen 10 mérkőzésen jutott szóhoz.

A transzferről a zöld-fehérek is beszámoltak a honlapjukon.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Lirim Kastrati (koszovói, klub nélküli, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország)