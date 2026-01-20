Hivatalos: Franko Kovacevicet szerződtette a Ferencváros

Több kérője is volt a téli átigazolási időszakban, ám immár hivatalosan is eldőlt, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Franko Kovacevic, akit illetően korábban a Celticet, a Legia Warszawát, de még az Újpest FC-t is emlegették a szlovén sajtóban.

A 26 éves támadó minden sorozatot figyelembe véve 28 meccsen játszott a mostani idényben a Celjében, és 25 alkalommal volt eredményes.

Lapunk korábban is beszámolt arról, hogy Kovacevic a Ferencváros játékosa lehet, s bár a szlovén Sportklub arról írt, hárommillió euró lehet a vételára, úgy tudjuk, ennél jóval alacsonyabb összegben egyeztek meg a felek. A Celje a hivatalos honlapján klubrekordról ír, a horvát Sportske novosti pedig arról számolt be, hogy a csatár három és fél plusz egy (3.5+1) évre kötelezte el magát, az átigazolási díját hárommillió euróban jelölve meg.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)