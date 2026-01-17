Hegyi Krisztián: Úgy akarok védeni, mint a DVSC-ben

Hegyi Krisztián reméli, hogy már a jövő heti, Kisvárda elleni bajnokin labdába rúghat tétmeccsen (Fotó: mtkbudapest.hu)

OTT FOLYTATNÁ, ahol tavaly ilyenkor elkezdte. A West Ham kötelékébe tartozó Hegyi Krisztián 2025 januárjában került a Debreceni VSC-hez, amelynél hét mérkőzésen védett, kétszer kapott gól nélkül zárta a meccset, és teljesítményével rászolgált a magyar válogatott meghívóra. Csakhogy a nemzeti csapat márciusi összetartásának egyik edzésén súlyos sérülést szenvedett, combizomszakadással kellett műteni, amivel véget ért az ígéretesen induló idénye. Elhúzódó kényszerszünet után ismét Magyarországon folytatja pályafutását: január 1-jén az MTK Budapest bejelentette, hogy fél évre megszerezte a játékjogát a Premier ­League-klubtól.

„Decemberben kezdett el körvonalazódni, hogy visszatérek Magyarországra – mondta lapunknak Hegyi Krisztián. – Fontos döntés előtt állva úgy találtam jónak, ha aláírok az MTK-hoz. Szeretem azt a stílust, amelyet a csapat képvisel, közel áll hozzám a rövid passzos játéka, és hogy a kapusnak is ki kell vennie a részét az építkezésből. Pinezits Máté vezetőedzőt régebbről ismertem, mindig is tetszettek azok az utánpótláscsapatok, amelyeket ő irányított. Tudtam, ha a klubhoz kerülök, sok ismerőssel játszhatok együtt, hiszen a korosztályos válogatottakból jó néhány fiatalt ismerek, ami megkönnyítheti a beilleszkedésemet.”

A 23 éves kapus örül, hogy újra pályán lehet, hiszen súlyos sérüléséből a vártnál lassabban épült fel. Bevallása szerint nehéz időszakon van túl, ezért megbecsüli a lehetőséget, amelyet az MTK-tól kapott.

„A sérülésemet követő első heteket nehezen vészeltem át, mivel abban az időszakban még semmilyen fizikai aktivitás nem jöhetett szóba, otthon voltam bezárkózva. Látni, hogy az emberek továbbra is élik a mindennapjaikat, az én életem pedig egy csapásra megváltozott, megviselt. A mankó elhagyásáig ki kellett bírnom, azután egyre könnyebb volt lelkileg. Visszavetette a gyógyulásomat, hogy a sebem sokszor felszakadt, újra kellett tisztítani. Nem volt egyszerű feldolgozni, hogy rendszerint elölről kellett kezdeni a procedúrát, ilyenkor egy-két hét ment a kukába. A nyáron Spanyolországban végeztem a rehabilitációt, akkor gyógyult meg teljesen a seb. Ehhez egy második, kisebb műtétre volt szükség, amelynél szerencsére már nem kellett az izomhoz nyúlni. Onnantól fogva gyorsan haladt a felépülésem – ezért gondolom, hogy ha nem lett volna a komplikáció, sokkal hamarabb visszatérek a pályára. Sokat tanultam magamról, mentálisan rengeteget fejlődtem. Hálás vagyok a West Hamnek, mert mindenben támogatott, profi szakemberek segítették a felépülésemet.”

Játékba lendülése azonban nem úgy alakult, ahogyan arra számított: időközben a klub kétszer váltott menedzsert, és Liverpoolba távozott Xavi Valero, aki a West Hamnél a kezdetek óta istápolta.

„Tavasszal új menedzsere lett az első csapatnak, ezáltal új kapusedző érkezett. Vele kezdtünk el dolgozni, aztán őket is leváltották, és újabb stáb érkezett. Számukra nyilván az azonnal bevethető játékosok voltak csak a fontosak, így érthetően rám, a sérülésből éppen visszajövő futballistára kevesebb figyelem jutott. Ezt nem egyszerű kezelni, de ebben a helyzetben csak az lebegett a szemem előtt, hogy egészséges legyek és minél hamarabb játékba lendüljek. Nem foglalkoztam a körülményekkel, keményen dolgoztam a tartalékok között, ennek eredményeként október és december között hat meccsen játszottam. Örülök, hogy jól ment a védés, sikerült elkapnom a fonalat. Eleinte nem mentem bele zsigerből a kétes szituációkba, de ez a néhány mérkőzés elég volt ahhoz, hogy formába lendüljek.”

Százszázalékos állapotban várja az idény január végi folytatását, s reméli, az MTK összeállítása az ő nevével kezdődik a 19. fordulóban rendezendő, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokin.

„Szeretnék olyan teljesítményt nyújtani, mint Debrecenben, ahol magabiztosan védtem. Hosszú távú céljaim a sérülésem után nincsenek, csak arra összpontosítok, hogy ez a fél év jól sikerüljön – a nyáron ráérek foglalkozni azzal, hogyan tovább.”