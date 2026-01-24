Gyurkits Gergő: Fontos lenne a győzelem
Felcsúton kezdi a szezont a Paksi FC. A tolnaiak szombaton a Pancho Arénában lépnek pályára, s az előzmények ismeretében megjósolhatatlan a meccs kimenetele. A két csapat előző hat egymás elleni, Felcsúton rendezett mérkőzéséből hármat a PAFC, hármat a Paks nyert meg, volt 5–0-s hazai és 6–1-es vendégsiker is. Szeptemberben is izgalmas meccs zajlott: a hazaiaknál Gyurkits Gergő duplázott, a győztes gólt pedig a hajrában Windecker József szerezte meg.
„Szép emlékként él bennem a Puskás Akadémia elleni legutóbbi mérkőzésünk, hiszem két gólt is szereztem, ráadásul Windecker József utolsó percben szerzett találatával otthon tartottuk a három pontot – mondta lapunknak Gyurkits Gergő, a Paks 23 esztendős középpályása, aki négygólos az idényben. – Nagyszerű formában érzem magam, ezt szeretném is bebizonyítani a szombati összecsapáson.”
A Paks a harmadik helyen áll 33 ponttal, míg a Puskás Akadémia két hellyel mögötte 28 pontos. Győzelme esetén elléphet ellenfelétől a zöld-fehér csapat, ám a felcsútiak természetesen felzárkóznának.
„Sok gól született az utóbbi időszakban, remélem, ez most is így lesz, és a végén mi örülhetünk. Hogy szeretek-e a felcsútiak ellen játszani? Nincs kedvenc ellenfelem, nekem az a lényeg, hogy a pályán legyek, mindegy, ki áll szemben velünk. Természetesen motoszkál a fejünkben a gondolat, hogy győzelem esetén jócskán elléphetünk riválisunktól, de nem ez volt a téma a héten az öltözőben, most is győzni akarunk, ez pedig azt jelentené, hogy nyolc ponttal ellépnénk tőle. Ez a célunk.”
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11