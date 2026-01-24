Nemzeti Sportrádió

Gyurkits Gergő: Fontos lenne a győzelem

2026.01.24. 11:42
Ahogy a kép is mutatja, Gyurkits Gergő ellen nem könnyű játszani (Fotó: Árvai Károly)
Az utóbbi időszakban izgalmas, sok gólt hozó mérkőzéseket játszott egymással a Puskás Akadémia és a Paks – szombaton újabb jöhet.
 

Felcsúton kezdi a szezont a Paksi FC. A tolnaiak szombaton a Pancho Arénában lépnek pályára, s az előzmények ismeretében megjósolhatatlan a meccs kimenetele. A két csapat előző hat egymás elleni, Felcsúton rendezett mérkőzéséből hármat a PAFC, hármat a Paks nyert meg, volt 5–0-s hazai és 6–1-es vendégsiker is. Szeptemberben is izgalmas meccs zajlott: a hazaiaknál Gyurkits Gergő duplázott, a győztes gólt pedig a hajrában Windecker József szerezte meg.

„Szép emlékként él bennem a Puskás Akadémia elleni legutóbbi mérkőzésünk, hiszem két gólt is szereztem, ráadásul Windecker József utolsó percben szerzett találatával otthon tartottuk a három pontot – mondta lapunknak Gyurkits Gergő, a Paks 23 esztendős középpályása, aki négygólos az idényben. – Nagyszerű formában érzem magam, ezt szeretném is bebizonyítani a szombati összecsapáson.”

A Paks a harmadik helyen áll 33 ponttal, míg a Puskás Akadémia két hellyel mögötte 28 pontos. Győzelme esetén elléphet ellenfelétől a zöld-fehér csapat, ám a felcsútiak természetesen felzárkóznának.

„Sok gól született az utóbbi időszakban, remélem, ez most is így lesz, és a végén mi örülhetünk. Hogy szeretek-e a felcsútiak ellen játszani? Nincs kedvenc ellenfelem, nekem az a lényeg, hogy a pályán legyek, mindegy, ki áll szemben velünk. Természetesen motoszkál a fejünkben a gondolat, hogy győzelem esetén jócskán elléphetünk riválisunktól, de nem ez volt a téma a héten az öltözőben, most is győzni akarunk, ez pedig azt jelentené, hogy nyolc ponttal ellépnénk tőle. Ez a célunk.”

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

 

Ezek is érdekelhetik