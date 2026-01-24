Gyurkits Gergő: Fontos lenne a győzelem

Felcsúton kezdi a szezont a Paksi FC. A tolnaiak szombaton a Pancho Arénában lépnek pályára, s az előzmények ismeretében megjósolhatatlan a meccs kimenetele. A két csapat előző hat egymás elleni, Felcsúton rendezett mérkőzéséből hármat a PAFC, hármat a Paks nyert meg, volt 5–0-s hazai és 6–1-es vendégsiker is. Szeptemberben is izgalmas meccs zajlott: a hazaiaknál Gyurkits Gergő duplázott, a győztes gólt pedig a hajrában Windecker József szerezte meg.

„Szép emlékként él bennem a Puskás Akadémia elleni legutóbbi mérkőzésünk, hiszem két gólt is szereztem, ráadásul Windecker József utolsó percben szerzett találatával otthon tartottuk a három pontot – mondta lapunknak Gyurkits Gergő, a Paks 23 esztendős középpályása, aki négygólos az idényben. – Nagyszerű formában érzem magam, ezt szeretném is bebizonyítani a szombati összecsapáson.”

A Paks a harmadik helyen áll 33 ponttal, míg a Puskás Akadémia két hellyel mögötte 28 pontos. Győzelme esetén elléphet ellenfelétől a zöld-fehér csapat, ám a felcsútiak természetesen felzárkóznának.

„Sok gól született az utóbbi időszakban, remélem, ez most is így lesz, és a végén mi örülhetünk. Hogy szeretek-e a felcsútiak ellen játszani? Nincs kedvenc ellenfelem, nekem az a lényeg, hogy a pályán legyek, mindegy, ki áll szemben velünk. Természetesen motoszkál a fejünkben a gondolat, hogy győzelem esetén jócskán elléphetünk riválisunktól, de nem ez volt a téma a héten az öltözőben, most is győzni akarunk, ez pedig azt jelentené, hogy nyolc ponttal ellépnénk tőle. Ez a célunk.”

