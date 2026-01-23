Nemzeti Sportrádió

Francia szűrővel pótolta megsérülő játékosát a Kisvárda – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 20:39
null
Fotó: kisvardafc.hu
Címkék
Hianga'a Mbock Grenoble Kisvárda
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Kisvárda a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a francia Grenoble védekező középpályását, Hianga'a Mbockot.

A 26 éves, francia-kameruni kettős állampolgár ebben az idényben 12 bajnokin jutott szóhoz a francia másodosztályú klubban, de korábban a Brest játékosaként 33 élvonalbeli meccsen is pályára lépett. 

A klub Mbock szerződésének hosszát nem közölte, míg a transzfert Ridwan Popoola sérülésével indokolta – mint ismert, a nigériai játékos a téli felkészülés során sérült meg.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC) 
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Hianga'a Mbock Grenoble Kisvárda
Legfrissebb hírek

Új korszak kezdődhet Debrecenben, kulcsjátékos vált ki a Kisvárdából

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:12

Szerződést bontott horvát védőjével a Kisvárda – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:29

Megpróbáltatásokkal teli ősz után sikeresebb tavaszban reménykedik Oláh Bálint

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 13:02

A DVTK a Fraditól, az Újpest Felcsútról igazolt – körkép

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 10:38

Pődör Rebeka 18 gólt dobott a Kisvárda ellen

Kézilabda
2026.01.17. 20:02

A Kisvárda is jól jár a kolozsvári kapus Varsóba szerződéséből – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.01.14. 21:54

Több szektort is be kell zárnia a DVSC-nek

Labdarúgó NB I
2026.01.13. 20:33

„Nagyon nagy érvágás, és semmi esetre sem érte meg ezt a kockázatot” – Révész Attila a játékosa sérüléséről

Labdarúgó NB I
2026.01.13. 11:36
Ezek is érdekelhetik