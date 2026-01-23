Francia szűrővel pótolta megsérülő játékosát a Kisvárda – hivatalos
A 26 éves, francia-kameruni kettős állampolgár ebben az idényben 12 bajnokin jutott szóhoz a francia másodosztályú klubban, de korábban a Brest játékosaként 33 élvonalbeli meccsen is pályára lépett.
A klub Mbock szerződésének hosszát nem közölte, míg a transzfert Ridwan Popoola sérülésével indokolta – mint ismert, a nigériai játékos a téli felkészülés során sérült meg.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –