Francia szűrővel pótolta megsérülő játékosát a Kisvárda – hivatalos

A 26 éves, francia-kameruni kettős állampolgár ebben az idényben 12 bajnokin jutott szóhoz a francia másodosztályú klubban, de korábban a Brest játékosaként 33 élvonalbeli meccsen is pályára lépett.

A klub Mbock szerződésének hosszát nem közölte, míg a transzfert Ridwan Popoola sérülésével indokolta – mint ismert, a nigériai játékos a téli felkészülés során sérült meg.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –